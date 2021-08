Supraśl. Marcin Horała i Adam Andruszkiewicz wzięli udział w konferencji na temat "Polskiego Ładu" [ZDJĘCIA]

- Jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, naszym celem jest, żeby jeszcze w tej dekadzie mieszkańcy naszego kraju mogli zrównać się poziomem życia z mieszkańcami państw zachodnim i ten cel jest realny - mówił Adam Andruszkiewicz. - Supraśl jest perełką Podlasia i zależy nam, żeby rozwijał się nie tylko turystycznie, ale też był miejscem, gdzie rodziny chcą zostawać i dalej mieszkać - dodał.

Minister Horała podkreślił, że Polski Ład to program, który dotyka wiele dziedzin życia społecznego.

- Największym przykładem Polskiego Ładu są zmiany w podatkach. One powodują, że około 70 procent społeczeństwa zyska, kolejne 20 nie straci, osoby najwięcej zarabiające będą musiały zapłacić więcej - mówił minister Horała. - Od początku rządów Zjednoczonej Prawicy udowodniliśmy, że wzrost gospodarczy nie jest celem samym w sobie, ale jest to środek do poprawy jakości życia. Na pewno jednym z obszarów, który chcemy znacząco poprawić jest służba zdrowia - dodał.