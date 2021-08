Supraśl. Darmowe badania, porady dietetyków i plenerowe szczepienia przeciwko COVID-19 już w sobotę!

W najbliższą sobotę (7 sierpnia) w godzinach od 12.00 do 18.00 na Placu Tadeusza Kościuszki w Supraślu odbędzie się piknik zdrowotny, podczas którego będzie można skorzystać z licznych atrakcji.

- Sobota dla zdrowia zorganizowana przez Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ to najlepsza okazja do tego, by spotkać się w miłym otoczeniu, jakim są bulwary nad rzeką Supraśl i zwrócić uwagę na kwestię najważniejszą w życiu – czyli własne zdrowie oraz zdrowie najbliższych - mówi Maciej Bogdan Olesiński, dyrektor podlaskiego NFZ. - Zapraszamy serdecznie wszystkich: mieszkańców Supraśla, kuracjuszy, turystów, całe rodziny do tego, by spędzić z nami ten czas.