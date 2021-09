SuperThings w Atrium Biała. Wystawa figurek w galerii handlowej (zdjęcia)

Atrium Biała zaprasza dzieci na niezwykłą wystawę. Na małych fanów SuperThings czekają strefy tematyczne nawiązujące do przygód SuperThings'ów. Ekspozycja składa się z sześciu niepowtarzalnych stanowisk, na których można zobaczyć wszystkie ulubione postaci i pojazdy ze świata Kaboom City. To wyjątkowa okazja, aby zapoznać się z fascynującymi figurkami SuperThings – przedmiotami codziennego użytku przekształconymi w Superbohaterów i Złoczyńców, prowadzących walkę o prym nad miastem! Każda z makiet jest unikatowa i prezentuje kolejne serie SuperThings oraz przedstawia inny fragment miasta Kaboom City.

Ponadto podczas zwiedzania wystawy, uczestnicy mogą wziąć udział w konkursie i zdobyć atrakcyjną nagrodę! Aby przyłączyć się do zabawy, należy pobrać mapkę niezbędną do wykonania zadania konkursowego, ze znajdujących się obok standów informacyjnych. Zadanie polega na odnalezieniu wszystkich makiet serii SuperThings, a następnie na prawidłowym ponumerowaniu serii zabawek umieszczonych w ekspozytorach. Z wypełnioną mapką należy zgłosić się na stanowisko obsługi wystawy, aby odebrać pamiątkowy dyplom wraz z upominkiem – figurką SuperThings najnowszej serii. Kolejną saszetkę można otrzymać zapisując się do newslettera Atrium Biała.