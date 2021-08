Supersamochód Arrinera Hussarya z białostockim poszyciem nie będzie rozwijany. Oświadczenie prezesa nie pozostawia złudzeń (zdjęcia)

Arrinera Hussarya znika z rynku?

Przekazuję na Państwa ręce zaległy raport kwartał za II kwartał roku 2019. Był to okres w którym Spółka zmagała się ze skutkami braku środków na finansowanie rozwoju swojego sztandarowego projektu, to jest supersamochodu Arrinera, oraz ze skutkami wywołanego tym kryzysu organizacyjnego. Pomimo podejmowanych w tym zakresie prób, nie udało się znaleźć niezbędnego finansowania. W efekcie doprowadziło to do podjęcia decyzji o rezygnacji z rozwijania projektu supersamochodu Arrinera i zbycia aktywów związanych z tym projektem, to jest wszystkich posiadanych akcji Arrinera Technology S.A” - poinformował akcjonariuszy Piotr Gniadek, prezes zarządu Arrinera S.A.

Arrinera Hussarya miał być polskim supersamochodem z silnikiem V8 o pojemności 6,2 litra firmy General Motors. Do wyboru miały być też modele o mocy od 420 do 650 KM i momencie obrotowym od 580 do 810 Nm. W Arrinerze GT napęd miał być przenoszony za pośrednictwem 6-biegowej skrzyni sekwencyjnej Hewland LLS z łopatkami przy kierownicy.