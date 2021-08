Studenci w nowym roku akademickim będą uczyć się głównie zdalnie. Szczepienie, nie będzie warunkiem zamieszkania w akademikach Adam Kupryjaniuk

- Wszystkie zajęcia będą realizowane zgodnie z rozkładami zajęć, które zostaną opracowane tak, aby w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemicznej, proces kształcenia można było zamienić w sposób płynny na hybrydowy lub całkowicie zdalny - pisze w komunikacie dr hab. Agnieszka Dardzińska-Głębocka, prorektor ds. kształcenia Politechniki Białostockiej.

Do rozpoczęcia nowego roku akademickiego pozostały niecałe dwa miesiące. Białostockie uczelnie chciałyby wrócić do nauki stacjonarnej. Jednak nie w każdym przypadku będzie to możliwe. - Wszystko będzie zależało od sytuacji epidemicznej i obowiązujących przepisów. Niemniej jednak władze rektorskie Uniwersytetu w Białymstoku stoją na stanowisku, że w roku akademickim 2021/2022 kształcenie powinno być realizowane głównie w formie stacjonarnej, w murach wydziałów i instytutów - mówi Katarzyna Dziedzik, rzeczniczka prasowa Uniwersytetu w Białymstoku.