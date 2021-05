Studenci UMB zasadzili dąb pamięci położnej z Auschwitz. Kim jest Stanisława Leszczyńska? (ZDJĘCIA)

- Uważam, że o Holokauście i Auschwitz trzeba uczyć wszędzie i w każdym momencie. A jako że Stanisława Leszczyńska była położną, a ja mam zajęcia ze studentkami położnictwa, to ten temat pojawił się dość naturalnie. Chcemy, aby studenci, którzy będą przechodzić obok tego dębu i tabliczki, przeczytali jej nazwisko i może zapoznali się z jej historią.

Idea zasadzenia dębu Stanisławy Leszczyńskiej to w zamyśle inicjatorów nie tyle zwrócenie uwagi na konkretną postać historyczną, ile na określoną postawę wobec drugiego człowieka:

- Każda nauka, która traci z horyzontu człowieka i wyzbywa się duchowości ma twarz Josefa Mengele. Dlatego staramy się kształcić naszych studentów w ten sposób, aby pokazać, że to człowiek jest najważniejszy - mówi dr Andrzej Guzowski z UMB. - Chcemy wzbudzić w studentach takie myślenie, że człowiek musi być dobry i odpowiedzialny nie tylko w czasach, kiedy jest to wygodne, ale także wtedy, kiedy jest to niewygodne, a wręcz niebezpieczne.