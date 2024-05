Studenci Politechniki Białostockiej pomogli Lakusiowi. Stworzyli wózek, dzięki któremu pies bez łapki znowu może biegać

Lakuś to 11-letni pies, który sześć lat temu został znaleziony przez swoich obecnych właścicieli z odciętą częścią tylnej nogi. U weterynarza łapka została amputowana. Okazało się też, że przy drugiej trzeba było amputować również paliczki, dlatego Lauś chodzi w skarpetkach, ponieważ cały czas rani sobie tkankę miękką.

- Do tego parę lat temu pokazał się guz na prawej przedniej łapce i jest to guz nieoperacyjny - opowiada Małgorzata Kosewska, właścicielka zwierzęcia. - Tylna łapka zaczęła mu siadać, bo waży prawie 50 kilo, więc już sobie nawet te kolanko, jak ja to mówię, bardzo rani i trzeba robić opatrunki. Poza tym piesek jest bardzo zdrowy, bardzo aktywny, chciałby więcej, a przez to, że nie ma tej tylnej łapki, to cały jego ruch to tylko wyjść za swoją potrzebą i kłaść się patrzeć, jak inne pieski biegają.