Studenci PB projektują ogród dla szpitala w Choroszczy. Zobacz, jak wygląda miejsce, gdzie powstanie (ZDJĘCIA)

Obszar, na którym powstanie ogród, ma kształt "L" i powierzchnię blisko 1500 m kw. Ogród ma być nowoczesny, choć stanie się częścią zabytkowego kompleksu, w którym mieściła się dziewiętnastowieczna fabryka włókiennicza Moesów. Tuż obok znajduje się letnia rezydencja Branickich.

- Chcielibyśmy, aby szpital wkomponowywał się w teren parku pałacowego Branickich - mówi Bogdan Ninkiewicz, zastępca dyrektora do spraw zarządzania i obsługi technicznej szpitala. - Planujemy, aby w ogrodzie znajdowała się część wypoczynkowa i część terapeutyczna - czyli miejsce do siedzenia, odpoczynku i spacerów.

Skąd szpital weźmie pieniądze na realizację projektu?

- Chcemy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z prośbą o dofinansowanie zakupu sadzonek kwiatów, krzewów i drzew do planowanego ogrodu - mówi Ewa Zgiet. - Jeśli dofinansowanie będzie niewystarczające, wówczas będziemy szukali innych źródeł. Zgłaszają się już do nas pierwsi sponsorzy, którzy chcieliby wesprzeć ten projekt.