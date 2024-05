Straż Miejska w Białymstoku rozdawała rowerzystom kamizelki odblaskowe

- Każdy napotkany cyklista mógł otrzymać kamizelkę i opaskę odblaskową. Wszystko po to, żeby amatorzy dwóch kółek byli na drodze lepiej widoczni, a przez to bezpieczniejsi. Warto o to zadbać, zwłaszcza jeśli ktoś często podróżuje po mieście rowerem - niekoniecznie wieczorem - mówi Marta Rybnik ze Straży Miejskiej w Białymstoku.