Straż Graniczna udaremniła przemyt papierosów o wartości 350 tys. złotych

Funkcjonariusze z Placówki SG w Sejnach wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Zabezpieczeń Działań z Augustowa realizując czynności służbowe na terenie gminy Krasnopol przystąpili do kontroli drogowej Audi na polskich numerach rejestracyjnych. Kierowca na widok patrolu SG zatrzymał się i po chwili podjął próbę ucieczki wycofując się. Współdziałający patrol powtórnie podał sygnały do zatrzymania. Kierowca nie zastosował się do wydanych poleceń i tyłem uderzył w oznakowany pojazd służbowy Straży Granicznej. 29-letni obywatel Litwy został zatrzymany. Jak się okazało w aucie znajdowały się bardzo duże ilości papierosów bez polskich znaków akcyzy. W wyniku przeszukania pojazdu w sumie ujawniono blisko 23,5 tys. paczek papierosów o łącznej wartości ponad 350 tys. zł. Na miejscu zatrzymano także dwóch pomocników nielegalnego procederu - obywatela Polski i obywatela Litwy jadących drugim autem.

Wszyscy mężczyźni zostali zatrzymani. Wszczęto wobec nich postępowanie karno skarbowe, do którego zabezpieczono nielegalny towar, dwa samochody oraz od jednego z pomocników (obywatela Litwy) poręczenie w wysokości 30 tys. zł na poczet przyszłej kary.

Dodatkowo kierowcy audi przedstawiono zarzut niestosowania się do polecenia zatrzymania się do kontroli. Usłyszał również zarzut zniszczenia mienia Straży Granicznej oraz czynnej napaści na funkcjonariusza w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast za prowadzenie samochodu pomimo sądowego zakazu oraz za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym mężczyzna został ukarany mandatami po 500 zł.