Starosta sokólski chce muru na granicy z Białorusią. Zieliński: Na razie wzmocnijmy ochronę granicy

Na portalach społecznościowych mieszkańcy informują, że imigranci często są widywani w powiecie sokólskim. Zwiększona liczba patroli Straży Granicznej przeszukuje tereny przygraniczne, zatrzymując kilkudziesięcioosobowe grupy, które po stronie białoruskiej mają być dowożone do granicy autobusami z poleceniem przejścia do Polski. W internecie można też zobaczyć film, gdy polscy pogranicznicy nie wpuszczają obcokrajowców i nakazują im powrót na stronę białoruską, co uniemożliwiają im Białorusini.