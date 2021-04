Stan czytelnictwa w Polsce 2020. Sprawdziliśmy, jak to wygląda Podlasiu

- Na przestrzeni ostatniego roku, kiedy zmuszeni byliśmy funkcjonować w zupełnie nowej, pandemicznej rzeczywistości, faktycznie zaobserwowaliśmy spadek liczby wypożyczeń. Niewątpliwie jest to związane z tym, że biblioteka była kilka razy czasowo zamknięta, ale też z obawami naszych czytelników o zdrowie swoje oraz bliskich - mówi Beata Zadykowicz, wicedyrektor Książnicy Podlaskiej

Jak widać, sytuacja pandemiczna nie przyczyniła się do wzrostu czytelników w bibliotekach, ponieważ były one po prostu nieczynne. Z raportu ogólnopolskiego wynika, że najwięcej osób w tym roku kupowało książki, były to osoby w wieku od 18 do 69 lat. Z bibliotek publicznych natomiast korzystało 25 proc badanych.

Po otwarciu Książnicy Podlaskiej jesienią 2020 roku biblioteka odnotowała rekord dziennych odwiedzin Wypożyczalni Głównej Książnicy Podlaskiej. Przyszło 561 osób.