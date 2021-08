Srebrny medal olimpijski Marii Andrejczyk sprzedany. Kupiła go Żabka, która zdecydowała, że zostanie u wicemistrzyni olimpjskiej

Maria Andrejczyk zdobyła w Tokio srebro w rzucie oszczepem. Niedługo potem poinformowała, że przekazuje medal olimpijski na cel charytatywny. Lekkoatletka zdecydowała się wesprzeć zbiórkę na rzecz małego Miłoszka, który posiada bardzo rzadką wadę serca. Jedyną szansą na ratunek jest operacja w Stanford w USA.

- To był impuls. Poczułam, że ten medal nie może zostać u mnie. Dobrze wiem, ile walki z bólem musiałam przetrwać przez te 5 lat, aby ten medal zdobyć. Teraz chcę moc tej walki przekazać dalej. Zbiórka, na którą przeznaczę pieniądze ze sprzedaży medalu, była pierwszą, w którą kliknęłam. Dotyczy Miłosza w województwa śląskiego. Ma bardzo poważną wadę serca. Uznałem, że to jest właśnie ta zbiórka, na którą chce przeznaczyć medal. Dosłownie parę minut temu otrzymałam maila, że znalazł się chętny, który zechciał przeznaczyć 200 tysięcy złotych. Jestem przeszczęśliwa, że tylu ludzi zdecydowało się pomóc. Po 24 godzinach od czasu, kiedy napisałam o zbiórce, na konto Miłoszka wpłynęło ponad 160 tysięcy złotych. Jestem tym bardzo wzruszona. Czasu jest bardzo mało. Miłosz ma coraz mniej sił, prawie cały czas śpi. Nie ma czasu do stracenia. Cieszę się, że dziś znalazł się darczyńca, który odkupi ode mnie ten medal - mówiła Maria Andrejczyk podczas piątkowego spotkania z marszałkiem Arturem Kosickim.