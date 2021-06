Spontaniczna akcja kibiców Jagiellonii Białystok i podziękowania prezesowi Cezaremu Kuleszy pod Hotelem Royal (zdjęcia)

- Dziękuję, że doceniliście moją osobę i przyszliście pożegnać mnie. Nie mówię do was żegnam, ale wkrótce powitam was na stadionach, na meczach. Zawsze będziemy razem. Często dziennikarze pytają mnie, co było dla mnie najważniejsze w tych 11 latach, co było pięknym momentem. Dzisiaj piękną chwila jest to pożegnanie. Będę zawsze o tym pamiętał. Życzę Jagiellonii jeszcze więcej sukcesów. Dziękuję - powiedział do kibiców były już prezes Jagiellonii i kandydat na prezesa PZPN Cezary Kulesza.