Sparing. Jagiellonia - Radomiak 1:4. Kolejna sparingowa porażka białostoczan

Pewnym usprawiedliwieniem fatalnego wyniku jest to, że ekipę trenera Ireneusza Mamrota prześladują urazy, a z piłkarzy kontuzjowanych dałoby się złożyć prawie całą i to całkiem silną jedenastkę. Na obóz do Kępy nie pojechali Ivan Runje, Bogdan Tiru i Paweł Olszewski, w trakcie zgrupowania urazów nabawili się Bartosz Kwiecień, Bartosz Bida, Pavels Steinbors oraz Bartosz Bayer, a indywidualnie ćwiczą Fedor Cernych i Jesus Imaz. Do innych klubów odeszli Jakov Puljić i Maciej Bortniczuk.

Mimo to gra Żółto-Czerwonych do przerwy nie wyglądała źle. Już na początku dobrą okazję miał Andrzej Trubeha, ale pozyskany z Legionovii napastnik źle trafił w piłkę, po dobrym dograniu Tomasa Prikryla. Po kwadransie z rzutu wolnego niebezpiecznie uderzył Martin Pospisil, ale Mateusz Kochalski nie dał się zaskoczyć.