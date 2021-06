Skręty, darmowe jedzenie, a nawet żywe krowy. Co można dostać za zaszczepienie się przeciwko COVID-19? Izolda Hukałowicz

Jak zachęcić do zaszczepienia się przeciwko COVID-19? Kraje stosują różne metody, aby nakłonić do nich swoich obywateli. Wiele państw stara się skusić opornych różnego typu bonusami, przywilejami i podarkami. Nie tylko państwa, ale też prywatne firmy zachęcają do szczepień poprzez gratisy. W Polsce wystartuje loteria, w której będzie można wygrać milion złotych. Jakie pomysły mają inni?