Skatepark w Wasilkowie to Nowa atrakcja dla dzieci i młodzieży. Powstał na osiedlu Lisia Góra (zdjęcia)

- Zależało nam przede wszystkim na tym, żeby zagospodarować niewykorzystaną przestrzeń, a nasze dzieci miały możliwość uprawiania nietuzinkowego sportu. Sam jestem ojcem dwóch synów i też mi zależy, by dzieci nie spędzały wolnego czasu przy komputerze, ale były bardziej aktywne – mówi Robert Lewkowicz, radny Wasilkowa. – Brakowało tu takiego miejsca, widziałem, że chłopcy jeździli na hulajnogach i deskach w pobliżu lokalnego sklepu. To nie było bezpieczne.

To właśnie on, wspólnie z innym radnym – Karolem Krakowieckim – w ubiegłym roku zgłosili do Budżetu Obywatelskiego projekt budowy skateparku u zbiegu ulic Krucza i Żurawia w Wasilkowie. Ku ich własnemu zaskoczeniu projekt zebrał najwięcej – prawie tysiąc – głosów.