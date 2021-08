Sitwake na Dojlidach. Fundacja Avalon i Wakestok przeprowadzili szkolenie ze sportów ekstremalnych dla osób z niepełnosprawnościami

- Walczymy ze stereotypami i udowadniamy, że sporty ekstremalne nie są czymś, czego nie może uprawiać osoba z niepełnosprawnością - mówi Szymon Klimza, ambasador Avalon Extreme. - Każdy kto ma chęci, może próbować swoich sił w tych sportach.

23 i 24 sierpnia wziął udział w pionierskim szkoleniu sitwake pt.: "Aktywni z Avalon", organizowanym przez Fundację Avalon oraz Wakestok. Odbyło się ono na terenie wyciągów do uprawiania sportów wodnych Wakestok na Plaży Miejskiej Dojlidy.

Sitwake to odmiana wakeboardingu, który polega na pływaniu po tafli wody na desce trzymając się liny podłączonej do wyciągu. Sitwake skierowany jest przede wszystkim do osób niepełnosprawnych, ponieważ deska służąca do pływania ma specjalnie zamontowane siedzisko i podnóżek z pasem na stopy. To sport przeznaczony dla osób, które mimo swojej niepełnosprawności mają na tyle silną górną połowę ciała, aby utrzymać drążek liny podłączonej do wyciągu.