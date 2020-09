„Siła współpracy, moc integracji”. W Supraślu rozpoczął się I Podlaski Kongres Rad Seniorów. Zjechali seniorzy z całego województwa

- My, jako samorząd uczymy się współpracy z seniorami. Dlatego ten Kongres jest bardzo ważny – powiedział burmistrz.

– To jest bardzo ważne, że chcecie rozmawiać, że chcecie się integrować. (…) Dla nas, zarządu województwa, korzystanie z Waszej wiedzy, doświadczenia życiowego i zawodowego jest bardzo istotne, bo tylko wtedy będziemy mogli z sukcesem współpracować tak, aby nasze pomysły jak najlepiej trafiły do seniorów – zaznaczył Artur Kosicki.

- Żeby mogli pracować na rzecz środowiska lokalnego, na rzecz mieszkańców - mówiła Bożena Bednarek, działająca w Radzie Seniorów przy marszałku województwa podlaskiego, redaktor „Podlaskiego Seniora” i zarazem wiceprezes Stowarzyszenia „Szukamy Polski”, organizatora kongresu. - Hasło tego spotkania, a właściwie całej naszej aktywności to jest „Siła współpracy, moc integracji” - chodzi właśnie o taką współpracę nie tylko między sobą, między członkami jednej rady, ale też między całym środowiskiem seniorów w naszym regionie – podkreślała.

Rady seniorów pełnią rolę konsultacyjną i doradczą, mogą też zgłaszać własne inicjatywy do realizacji przez gminę. Ich członkowie są pełni pasji i zapału do działania. Przede wszystkim jednak dbają o siebie nawzajem - koperty życia, centra seniorów, zakup defibrylatorów, organizowanie darmowych szczepień czy olimpiad sportowych to niewielka część inicjatyw, jakie podejmują.