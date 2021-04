Siatkówka. BAS Kombinat Budowlany Białystok zagra finał u siebie

- Sukces organizacyjny już mamy, wystarczy dołożyć do tego sukces sportowy - śmieje się trener białostoczanek Sebastian Grzegorek. - A tak poważnie, to cieszymy się, że będziemy gospodarzem tych zawodów. Zabiegaliśmy o to i wierzę, że wykorzystamy fakt rozgrywania decydujących o awansie spotkań w naszej hali - dodaje.

Obok naszej drużyny, która wygrała turniej półfinałowy w Mysłowicach, do stolicy Podlasia przyjedzie drugi na tych zawodach Sokół Mogilno oraz dwa zespoły z drugiego półfinału - AZS AWF Warszawa, z którym BAS Białystok rywalizował w jednej grupie w fazie zasadniczej i Tomasovia Tomaszów Lubelski. Awans do I ligi uzyskają dwie czołowe ekipy.

