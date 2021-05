Siatkówka. BAS Kombinat Budowlany Białystok w I lidze! Awans w wielkim stylu

- Jeśli dziewczyn nie zje trema, a jest takie zagrożenie bo jesteśmy debiutantami w tego typu turnieju i pokażą to, co potrafią, to jestem spokojny o awans. Najlepiej byłoby rozstrzygnąć sprawę już w dwóch pierwszych spotkaniach, by do meczu z najmocniejszymi w stawce akademiczkami z Warszawy przystępować już na luzie - mówił przed zawodami trener białostoczanek Sebastian Grzegorek.

Jego siatkarki zrealizowały te zamierzenia w stu procentach. Już początek inauguracyjnego meczu z Tomasovią Tomaszów Mazowiecki pokazał, że gospodynie są w bardzo dobrej dyspozycji. Potyczkę serią znakomitych zagrywek rozpoczęła Maria Woźniak i ekipa BAS prowadziła 4:0. Rywalki co prawda pozbierały się, odrobiły straty i wyszły nawet na prowadzenie 8:6, ale na więcej zespół Grzegorka im już nie pozwolił.

Podlasianki opanowały nerwy, dobrze przyjmowały i broniły, w czym spora zasługa libero Julii Michalewicz, która została wybrana MVP spotkania. Do tego skutecznie atakowały i szybko wygrały partię do 18. Kolejna odsłona miała podobny przebieg - po wyrównanym początku inicjatywę przejęły białostoczanki i znów wygrały bardzo pewnie, tym razem 25:19, a seta skończyła obchodząca właśnie urodziny rutynowana Emilia Pisarczyk.