Siatkówka. BAS Kombinat Budowlany Białystok ma trzy nowe zawodniczki

- Po awansie udało nam się utrzymać dotychczasowy skład i wzmocnić kadrę zawodniczkami na trzy różne pozycje - mówi z satysfakcją trener białostoczanek Sebastian Grzegorek. - Na tym jednak nie koniec transferów, bo poszukujemy jeszcze atakującej - dodaje.

Patrycja Chrzan to 21-letnia rozgrywająca Chemika Police, która ostatni sezon spędziła na wypożyczeniu w ekstraklasowym klubie Energa MKS Kalisz. Teraz, też na zasadzie wypożyczenia, trafi do Białegostoku.

Paulina Niedźwiedzka jest 23-lenią przyjmującą, ostatnio występującą w pierwszoligowych Karpatach Krosno. Bardzo ciekawa postacią jest Katarina Osadchuk. Niespełna 30-letnia środkowa urodziła się we Lwowie na Ukrainie, jest reprezentantką Australii, a ma też paszport chorwacki. Jakby tego było mało, od wielu lat gra w Polsce, ostatnio w ŁKS-e Commercecon Łódź.

Podlaska ekipa trenuje na razie na własnych obiektach.

- Mamy tu wszystko, czego potrzeba nam do pracy. We wrześniu planujemy start w trzech turniejach. Najpierw w Jarosławiu, potem chcemy zorganizować zawody u siebie, a na koniec pojedziemy do Warszawy. Ligę rozpoczniemy w ostatni weekend września, także w Jarosławiu - kończy trener Grzegorek.