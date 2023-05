Siatkówka. BAS KB Białystok bez medalu, chociaż szczęście było bardzo blisko

BASK KB Białystok liczył na sprawienie w Mielcu niespodzianki i zdobycie medalu. Nie udało się, ale i tak Podlasianki pozostawiły po sobie dobre wrażenie, bo z wyjątkiem starcia ze Stalą mocno postawiły się rywalkom i były o włos od zdobycia medalu.

- Apetyty były większe, ale nie ma co rozpaczać. Rok temu broniliśmy się przed degradacją, teraz walczyliśmy o awans. To mówi samo za siebie - ocenia trener BAS-u KB Białystok Sebastian Grzegorek. - Dziewczyny dały w Mielcu z siebie maksa, walczyły i do szczęścia zabrakło niewiele. Z ich postawy jestem bardzo zadowolony - dodaje.