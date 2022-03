Siatkówka. BAS Białystok i Centrum Augustów ze zwycięstwami. Więcej takich kolejek

- Mecz w Ozorkowie toczył się przez cały czas pod naszą kontrolą. Z pewnością znajdą się elementy do poprawy, bo jesteśmy w fazie ciężkich treningów przed kolejną fazą sezonu, ale cieszę się, że zrobiliśmy to, co do nas należało - komentuje trener białostoczan Krzysztof Andrzejewski.

Tylko kataklizm mógłby pozbawić naszą drużynę pierwszego miejsca w grupie, co wiąże się z trafieniem na teoretycznie słabszych rywali w turnieju półfinałowym o awans do I ligi. Mimo to ekipa ze stolicy regonu mocno koncentruje się na kolejnym występie - u siebie z MOS Wolą Warszawa.

- To jedyny rywal, którego jeszcze w tym sezonie nie pokonaliśmy, bo w stolicy przegraliśmy 2:3. Brakuje nam tego ostatniego skalpu i zrobimy wszystko, by go zdobyć. Już teraz zapraszamy kibiców na to spotkanie - zapowiada trener Andrzejewski.