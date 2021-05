Sezon na truskawki w Podlaskiem. Kiedy będą w sprzedaży i jakich cen możemy się spodziewać

Grzybiarze podsumowują sezon - jak udało Wam się grzybobranie 2020? Pochwalcie się swoimi zbiorami i pooglądajcie MEMY o swojej pasji

Grzybobranie 2020 powoli staje się już pieśnią przeszłości, dlatego to świetny moment na podsumowanie tego, jaki okazy udało Wam się zebrać w tym roku. Kolekcja niektórych zapalonych grzybiarzy jest naprawdę imponująca! A Wy jak wspominanie grzybobranie 2020? Jeśli chcecie wrócić myślami do tych cieplejszych chwil pochwalcie się swoimi zdobyczami albo... pooglądajcie MEMY o grzybiarzach i grzybobraniu! Zbieranie grzybów to dla jednych pasja i świetna forma spędzania wolnego czasu, inni zwietrzyli okazję do żartów i tworzą zabawne memy.