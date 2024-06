Seniorzy odebrali dyplomy ukończenia nauki. Zobacz zdjęcia z uroczystości na UMB

W uroczystości wzięli udział goście honorowi - wiceprezydent Białegostoku Eliza Agnieszka Cybulko i prodziekan WNoZ prof. Mateusz Cybulski.

Absolwenci na potwierdzenie zakończenia nauki otrzymali pamiątkowe dyplomy, książki oraz birety.

Studia dla seniorów to autorski projekt pracowników WNoZ, wspartych przez Stowarzyszenie Pro Salute i Miasto Białystok.

Uniwersytet Zdrowego Seniora jest projektem prozdrowotnym i aktywizującym starsze osoby. Z jednej strony dowiadują się o tym jak dbać o swoje zdrowie, na co zwracać uwagę w codziennym życiu, czy uczą się pierwszej pomocy. Z drugiej strony uczestnictwo w wykładach wymusza na nich wyjście z domu, pozwala poznać nowe osoby, a często przeradza się to w miłe relacje koleżeńskie.

Studia dotyczące psychogeriatrii (nazywane też studiami II stopnia) są bardzo ukierunkowane na tematy związane ze stanem psychicznym osoby starszej, radzeniem sobie z depresją, samotnością, itp.