Ścieżki rowerowe w woj. podlaskim. Gdzie w weekend 9 - 10 marca? Pomysły na jednodniową wyprawę

Myślisz nad trasę rowerową w woj. podlaskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy pomysły na trasy rowerowe. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. podlaskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. podlaskim proponujemy na weekend.

Ścieżki rowerowe po woj. podlaskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. podlaskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 09 marca w woj. podlaskim ma być od -3°C do 4°C. Nie powinno padać. W niedzielę 10 marca w woj. podlaskim ma być od -2°C do 5°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: GreenVelo - Województwo Podlaskie (do Białegostoku) Początek trasy: Siemiatycze

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 234,77 km

Czas trwania wyprawy: 94 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 777 m

Suma zjazdów: 758 m Trasę dla rowerzystów poleca Lubimyrowery.pl Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Siemiatycz

🚲 Trasa rowerowa: Kleszczele - Siemiatycze - Kleszczele Początek trasy: Kleszczele

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 98,86 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 74 m

Suma podjazdów: 293 m

Suma zjazdów: 291 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Podróże_małe_i_duże

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Zambrow - Pisz - Szczuczyn Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 226,06 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 98 m

Suma podjazdów: 1 264 m

Suma zjazdów: 1 284 m Trasę dla rowerzystów poleca R_krzysztof

Podobno najlepiej smakują piosenki i filmy, które już znamy lub oglądaliśmy... a może inaczej to leciało???? :). W każdym razie planując niedzielną trasę na punkt odpoczynku i obiadu wybraliśmy Zajazd Wiejski parę (ok 10km) za Piszem tylko dlatego, że już tam kiedyś jedliśmy. Ale może po kolei... Prognozy zapowiadały opady deszczu z burzami. Każdy zaopatrzył się w kurtki p/deszcz. a tu miłe zaskoczenie. Z każdą godziną temp rosła, ale niestety silny wiatr przez cały dzień utrzymywał się.

Trasa wiodła przez Łomżę, Kolno do Piszu. W tym ostatnim, krótko pokręciliśmy się po rynku. Fotkę z Kamienna Babą zrobiliśmy sobie na pamiątkę i ruszyliśmy dalej w kierunku Białej Piskiej i Szczuczyna. Ogólnie była to pierwsza podróż tą trasą, bo nawet samochodem nigdy tą drogą nie jechałem. Teren urozmaicony, trochę pofałdowany więc wymagał chwilami stawania na pedałach. Ale na szczęście po "setce" mieliśmy wiatr w plecy i można było swobodnie kręcić przed siebie. Nawierzchnia na całej trasie naprawdę bardzo dobra. 5/6.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Zambrowa

🚲 Trasa rowerowa: Rajd Mazury-Podlasie: Odcinek 8. Mikaszówska - Sztabin Początek trasy: Sejny

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 61,07 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podjazdów: 1 419 m

Suma zjazdów: 1 422 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Kanczi_waw

Kolejny dzień rozpoczął się słonecznie, jednak niestety po jakiś 3 kilometrach nastąpiła olbrzymia ulewa, która towarzyszyła nam przez około pół dnia. Ale cóż, nie ma przebacz, czas nas nagli, więc wkładamy pokrowce na sakwy (no chyba że ktoś ma nieprzemakalne) i trzeba jechać dalej.

Trasę zaczynamy od odcinka leśnego, którym podążamy w kierunku Rudawki (szlak czerwony PSB), dalej przez Wolkusz (gdzie znowu chwila przerwy ze strażą graniczną, ze względu na tereny przygraniczne). Dalej trochę zjechaliśmy z naszego początkowego szlaku, ze względu na zmęczenie po deszczowej pogodzie. W każdym bądź razie za Żabickie skończyły się drogi leśne i dalej już tylko po asfalcie. Trasę kończyliśmy szlakiem R65 (Rowerowy Pierścień Suwalszczyzny).

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Zambrów - Grodno: dzień I Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 194,84 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 203 m

Suma podjazdów: 1 996 m

Suma zjazdów: 1 949 m Trasę dla rowerzystów poleca R_krzysztof

Wyjazd do Grodna. Wyruszając nie wiedzieliśmy co nas tam czeka. Nie spodziewałem się, że będzie to jedna z bardziej fantastycznych wypraw jakie przeżyłem. Ale po kolei. Wyruszyliśmy do Białegostoku wzdłuż S8. Chcąc ominąć roboty drogowe objechaliśmy je przez Zawady i Stare Jeżewo. Białystok objechaliśmy od strony Fast co pozwoliło nam na jazdę ulicami a nie ścieżkami z polbruku. Pierwszy przystanek zaplanowany był Supraślu na obiad. Niestety Supraśl nas troszkę zmoczył a właściwie to zmoczył nam buty. Wszystko inne szybko wyschło a buty niestety przez cały dzień pozostawały wilgotne. W Kopnej Górze skierowaliśmy się do Bohonik. Trochę mam żal, że nie ma tam kierunkowskazu na Sokółkę czy na Bohoniki. My w porę zreflektowaliśmy się ale grupa z Mazowiecka nadłożyła dobre 30-40km. Niestety przez to musieliśmy około godziny czekać na nich w Kuźnicy. Odprawa graniczna po polskiej stronie to formalność, za to obawialiśmy się białoruskiej. A tu...SZOK. uśmiechnięci, pomocni. Niestety musieliśmy swoje odstać a właściwie odsiedzieć w oczekiwaniu na deklaracje, których nie mieliśmy, a które nam dostarczyli i pomogli wypełnić. Dalsza droga do noclegu to już powolna wspinaczka. Dla tych, którzy mieli ponad 100km w nogach była udręką...my nie powiem bardziej na luzie. Na miejsce dotarliśmy ok 20-21. Czas tam o godzinę do przodu :). Pierwsze spostrzeżenie...kierowcy tu nie trąbią na rowerzystów!!!!! Niewyobrażalne....NIE TRĄBIĄ!!! żeby nie było tak miło to powiem, że czasem dość blisko mijają. Ale zawsze bezpiecznie i bez szaleństw. Drogi...poza samym odcinkiem przy dojeździe do przejścia granicznego od strony Grodna, gdzie nawierzchnia posypana jest grysikiem to dałbym nawet 5/6. Po tak wyczerpującym dniu na powitanie i wstępny posiłek dostaliśmy czarny salceson, słoninę, czarny chleb i po kieliszku najlepszej regionalnej wódki :)....ależ to było smaczne :D. Później ruska bania z rózgami i dopiero właściwa kolacja :).

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Zambrowa

🚲 Trasa rowerowa: Rajd Rowerowy Piękna Suwalszczyzna 2016 - Dzień 4 Początek trasy: Suwałki

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 51,46 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podjazdów: 638 m

Suma zjazdów: 641 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Lubimyrowery.pl Przebieg trasy czwartego dnia Rajdu Rowerowego Piękna Suwalszczyzna i jej smaki organizowanego przez firmę R4FUN (LubimyRowery.pl). Ostatni dzień rajdu na Suwalszczyźnie to powrót do rowerowej wspinaczki i krajobrazy niemalże górskie... może nie aż tak wysokie, ale wielokrotnie wymagały od uczestników więcej niż średniego wysiłku kondycyjnego. W pierwszym etapie runda dookoła polodowcowego Jeziora Szelment Wielki. Przy okazji widoki na okoliczne niżej położone rozległe łąki i pastwiska oraz głównego bohatera pętli. Kolejny etap dnia to również pętla, ale tym razem w towarzystwie doliny rzeki Czarna Hańcza. Niestety rozczarowanie... Zaplanowaliśmy przejazd na odcinku z Turtula do Bahanowa prawą (północno-wschodnią) stroną rzeki, ale na miejscu okazało się, że to odcinek prywatny i przejazd podlega opłacie oraz obowiązuje tam zakaz poruszania się rowerami... Cóż, objechaliśmy lewą stroną z nieco mniej efektownymi widokami.

Nawierzchnia na trasie również bardzo zmienna i urozmaicona, sporo dróg asfaltowych o bardzo niskimi natężeniu ruchu samochodowego. Mniej szutrów i dróg gruntowych. Wszystkie odcinku przejezdne dla każdego typu roweru turystycznego.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Suwałkach

🚲 Trasa rowerowa: Rajd Rowerowy Piękna Suwalszczyzna 2016 - Dzień 2 Początek trasy: Suwałki

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 70,11 km

Czas trwania wyprawy: 20 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 119 m

Suma podjazdów: 969 m

Suma zjazdów: 963 m Rowerzystom trasę poleca Lubimyrowery.pl Przebieg trasy drugiego dnia Rajdu Rowerowego Piękna Suwalszczyzna i jej smaki organizowanego przez firmę R4FUN (LubimyRowery.pl). Drugi dzień rajdu to głównie miejsca widokowe i zapierające dech panoramy na suwalskie pagóry. Kilka ciekawostek na trasie jak np. tradycyjna zabudowa wsi staroobrzędowców w Wodziłkach, głazowisko w Bachanowie oraz rozległe panoramy z miejsc i punktów widokowych m.in. Góra Zamkowa, okolice wzgórz pod Łopuchowem, Smolniki gdzie kręcone były kadry do filmu "Pan Tadeusz". Niewątpliwą atrakcją jest również wizyta na tzw. Trójstyku Granic Polska-Litwa-Rosja.

Nawierzchnie dróg dość urozmaicone i zmienne, ale na niemalże całej długość dobre i łatwo przejezdne nawet dla rowerów turystycznych.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Suwałkach

🚲 Trasa rowerowa: Rajd Rowerowy Piękna Suwalszczyzna 2016 - Dzień 3 Początek trasy: Suwałki

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 72,29 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 111 m

Suma podjazdów: 830 m

Suma zjazdów: 791 m Lubimyrowery.pl poleca tę trasę Przebieg trasy trzeciego dnia Rajdu Rowerowego Piękna Suwalszczyzna i jej smaki organizowanego przez firmę R4FUN (LubimyRowery.pl). Kolejny dzień rowerowej wędrówki to częściowo Mazury i częściowo Suwalszczyzna. tym razem już mniej rowerowej wspinaczki i krajobrazy nieco inne. Więcej dzikich i trudnodostępnych mokradeł, ale za to wielokrotnie mieliśmy okazję napotkać bogactwo fauny i flory tamtejszego regionu. Na okrasę przejeżdżając przez Puszczę Romnicką pokusiliśmy się o poszukiwania dawnych monumentalnych wiaduktów kolejowych przypominających akwedukty.

Nawierzchnia dróg, którymi poprowadzono trasę rajdu zmienna i bardzo urozmaicona, ale przejezdna dla każdego typu roweru turystycznego.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Suwałkach

🚲 Trasa rowerowa: Szlak Supraski Początek trasy: Czarna Białostocka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 38,55 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 74 m

Suma podjazdów: 574 m

Suma zjazdów: 591 m Rowerzystom trasę poleca RoweremPoPodlasiu

O szlaku w necie:

"Rozpoczyna się w Czarnej Białostockiej, na stacji PKP, skąd podąża w kierunku dzielnicy Buksztel, będącą dawniej samodzielną wsią. Dalej prowadzi obok samotnych zabudowań gajówki Czeremcha, poprzez Ożynnik, obok leśniczówki Podjałówka i osadę Podsupraśl, aż w końcu do Supraśla. Prawie w całości trasa prowadzi poprzez atrakcyjne tereny leśne. Częściowo przebiega przez rezerwat przyrody Jałówka, w którym podziwiać można zachowany w naturalnym stanie fragment Puszczy Knyszyńskiej, w tym porośniętą borealnym grądem dolinę strumienia Jałówki. Liczne wzniesienia morenowe o dosyć skromnych stokach czynią wędrówkę bardzo atrakcyjną."

Trasa 39 km. Za miejscowością Ożynnik powinna być strzałka do skrętu w lewo z żółtego szlaku, a nie ma. To trochę mnie zmyliło i dojechałem prawie pod Studzianki. Moja rada: oprócz GPS-a przyda się dobra mapa (skala 1:50 000) z zaznaczonymi kwadratami PK (w praktyce są to słupki z numerami kwadratów) - na którymś zdjęciu jest ten słupek; oraz kompas. Wtedy łatwo odnajdziemy swoje położenie w PK i tak było tym razem. Podsumowując: szlak do przemierzenia najlepiej późną wiosnę, bo do niektórych miejsc nie dało się dojechać.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Przez puszczę Knyszyńską Początek trasy: Czarna Białostocka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 41,18 km

Czas trwania wyprawy: 380532 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 95 m

Suma podjazdów: 750 m

Suma zjazdów: 768 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca RoweremPoPodlasiu Dzisiejsza trasa liczyła 42 km. Start w Czarnej Białostockiej (pociąg do Czarnej Białostockiej, wyjazd o 11.15, koszt biletu z rowerem 11 pln na miejscu o 11.45). Trasa w 75% wiedzie przez Puszczę Knyszyńską. Cisza i spokój, bardzo mało samochodów, liczne rezerwaty przyrody, między innymi Budzisk z bagnami i bobrami. Po drodze jest też miasteczko Supraśl i kilka gajówek.

W sumie wbrew prognozom pogoda wymarzona na rower. W pociągu spotkaliśmy dwóch rowerzystów co jechali na Białoruś by odbyć wycieczkę Grodno-Mińsk, mam nadzieję że im się uda:).

Polecam jak ktoś lubi spokój kontakt z przyrodą:)

Nawiguj

