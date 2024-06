Ścieżki rowerowe w woj. podlaskim. Gdzie w weekend 8 - 9 czerwca? Pomysły na jednodniowy wypad

Szukasz inspiracji na wyprawę rowerową w woj. podlaskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 10 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. podlaskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. podlaskim przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki rowerowe w woj. podlaskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. podlaskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 08 czerwca w woj. podlaskim ma być od 10°C do 23°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 4% do 32%. W niedzielę 09 czerwca w woj. podlaskim ma być od 14°C do 22°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 11% do 44%. 🚲 Trasa rowerowa: Majątek Howieny Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 166,82 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 57 m

Suma podjazdów: 1 040 m

Suma zjazdów: 1 036 m R_krzysztof poleca tę trasę rowerzystom

Ładna pogoda, Boże Ciało co tu robić? Może by tak odwiedzić agroturystykę o nazwie Majątek Howieny, który znajduje się w pobliżu Białegostoku. Trochę kluczyliśmy, ale mogliśmy pooglądać fajne krajobrazy. Jeśli nie byliście w okolicach Kurowa i Waniewa to koniecznie, koniecznie odwiedźcie je. W Łapach też jest kilka miejsc wartych zobaczenia, które odłożyliśmy na drogę po powrotną. Niestety wybraliśmy trochę inna trasę i w związku z tym Łapy zostaną na następną wyprawę. Majątek Howieny, miejsce ciekawe. Mini zoo, kilka karczm. Ogólnie teren typowo rekreacyjny do spędzania czasu na świeżym powietrzu przez mieszczuchów :). Wiatrak, trochę wiejskich akcentów i kilkanaście starych samochodów. Niestety gospodarze życzą sobie po 10 zł za wejście na teren.

Droga powrotna trasą Białystok - Wysokie Mazowieckie. Przy święcie ruch był umiarkowany więc można było bezpiecznie przemknąć do Sokół a tam już przez Kalinowo i Jabłonkę do domku. Nawierzchnia ogólnie bardzo dobra. Jedynie od wsi Pomigacze do samego Majątku trzeba przejechać szutrową drogą ok 800m. czyli 4,5/6

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Do rezerwatu Kulikówka Początek trasy: Choroszcz

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 38,76 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 75 m

Suma podjazdów: 498 m

Suma zjazdów: 471 m Trasę dla rowerzystów poleca RoweremPoPodlasiu

N: 53°15′38.88″ E: 22°57′56.88″ Dla mnie osobiście wspaniałe miejsce (szkoda, że tak późno odkryłem): czysta woda, słychać "tętno" Puszczy Knyszyńskiej. Koniecznie odwiedzę te miejsce wiosną i skupię się na rzeczce, bo naprawdę jest przeurocza.

Polecam: trasa około 40 km. Start w Borusówce, gdzie dotarłem PKP - koszt biletu 13,50 pln w tym 7 pln za rower.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Kresy cz. 1. Początek trasy: Michałowo

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 48,69 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 74 m

Suma podjazdów: 271 m

Suma zjazdów: 270 m Trasę dla rowerzystów poleca RoweremPoPodlasiu Trasa Kresowa cz.1, bardzo malownicza, zadziwił nas (pozytywnie) praktycznie bardzo mały ruch samochodów, generalnie wzdłuż granicy z Białorusią, masa fajnych miejsc i widoków, trasa lekka (5 godzin).

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Zambrów-Ziołowy Zakątek-Czarna Cerkiewna-Ciechanowiec Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 146,63 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podjazdów: 1 105 m

Suma zjazdów: 1 111 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca R_krzysztof

Ziołowy Zakątek w Korycinach to szczególne miejsce namapie naszych rowerowych wypadów. Lubimy tu przyjeżdżać. Kawa żołędziówka, piwo żołędziowe czy aromatyczny kawałek ciasta to trafia do naszych wyszukanych gustów kulinarnych :D. Oczywiście nei zapominamy o pizzy, która potrafi zaspokoić czterech zgłodniałych rowerzystów. Po drodze odwiedziliśmy Rutkę, żeby odwiedzić pałac Ossolińskich. Droga powrotna wiodła trochę na około, bo przez Czarna Cerkiewną i Grodzisk. Za to omineliśmy ten nieszczęsny kawałek szutrowej drogi, który zawsze odbija nam....nadgarstki :) i inne części ciała :)

Ogólnie warto zatrzymać się na pograniczu wsi Siemiony i Czarna Cerkiewna, żeby zobaczyć przydrożnego Jezusa Frasobliwego. Nie wiem kto jest jego twórcą ale wygląda naprawdę świetnie. Poza tym Czarna Cerkiewna, Grodzisk i Ciechanowiec maja swoje cerkwie, które jeśli nie są zamknięte to warte odwiedzenia. Czyżew - miejscowe Muzeum Ziemi Czyżewskiej umiejscowione w dworcu kolejowym z końca XIXw.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Suwalszczyzna - Wycieczka na Litwę Początek trasy: Sejny

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 46,49 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 330 m

Suma zjazdów: 332 m Rowerzystom trasę poleca Faramka Wyprawa Pojezierze Suwalskie 2011 Baza wypadowa: Becejły (Pensjonat Wasilis) Dzień 1. Litwa na dzień dobry :)

Trasa prowadzi głównie drogami szutrowymi (w Polsce), na Litwie jest piękny asfalt. Od Kupowa do Podwojponia jechaliśmy szlakiem rowerowym R65. Przejścia granicznego w Budzisku już nie ma, ale zatrzymaliśmy się na pamiątkowe zdjęcie ;) Celem wycieczki było dotarcie do najbliższego sklepu i nabycie litewskiego piwa. Na sklep natrafiliśmy dopiero w trzeciej wsi (pierwsza to Salaperaugis, druga - Kovai, trzecia miejscowość - Liubavas). Do Polski wjechaliśmy "nieoficjalnym przejściem granicznym", gdzie wraz z państwem zmienia się nawierzchnia drogi (równo z granicą asfalt kończy się na rzecz szutru). W Rutce Tartak skierowaliśmy się na Szypliszki, ale w Baranowie skręciliśmy na Wierzbiszki (żeby ominąć główną drogę). Urokliwą drogą przez las dotarliśmy do Wygorzela, stąd już tylko kawałeczek do Becejł.

Trasa wycieczki była spontaniczna i obmyślana w trakcie jazdy :)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Suwalszczyzna pełna przyrody! Początek trasy: Suwałki

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 245,06 km

Czas trwania wyprawy: 15 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podjazdów: 677 m

Suma zjazdów: 613 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Grycho Trasa może dość długa, ponieważ jest zahaczony Augustów, lecz można sobie właśnie skrócić i nie wybierać się do Augustowa, lecz tylko ta trasa w okolicach miasta Suwałki. Najciekawsze miejsca moim zdaniem zostały zaznaczone WayPointami. Warto też się zaopatrzyć w mapkę regionu, dostępna jest bodajże w informacji w Parku Konstytucji 3-maja w Suwałkach, tam gdzie co rocznie jest organizowany największy festiwal bluesowy "Blues Festiwal Suwałki", na który też serdecznie zapraszam co roku w połowie Lipca.

W tym regionie jest najwięcej szlaków rowerowych, także z przyjemnością pokonuje się te trasy jak i również przy okazji jest świeże powietrze, czysta woda, no i oczywiście piękne krajobrazy warte uwagi.

Serdecznie zapraszam na ten szlak.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Czarna Białostocka -Białystok przez Supraśl Początek trasy: Czarna Białostocka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 48,33 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 86 m

Suma podjazdów: 1 652 m

Suma zjazdów: 1 662 m RoweremPoPodlasiu poleca tę trasę rowerzystom

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Zambrów - Treblinka Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 122,57 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 91 m

Suma podjazdów: 796 m

Suma zjazdów: 775 m Trasę dla rowerzystów poleca R_krzysztof

Czasem wstyd się przyznać, że mieszkam tak niedaleko, a nigdy nie byłem w Treblince. Wrażenia??? Hmmmm, nie pojedziesz, nie zobaczysz... Nie usłyszysz tej ciszy i nie ściśnie Cie serce widok tych kamieni... Mną w każdym razie wstrząsnęło. Sama trasa biegnie przez podlaskie i mazowieckie wsie nad rzeczkami i całkiem dużą rzeką, jaką jest Bug. Z Małkini do Treblinki biegnie piękna ścieżka rowerowa, ale od Treblinki do Obozu Zagłady Treblinka to szkoda słów."Góral" się kłania, bo szosówka wymięka.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wyprawa rowerowa z Łap przez Waniewo do Białegostoku Początek trasy: Choroszcz

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 40,5 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 43 m

Suma podjazdów: 164 m

Suma zjazdów: 142 m Trasę dla rowerzystów poleca RoweremPoPodlasiu

Wyprawa rowerowa z Łap przez Waniewo do domu. Dojazd Z Białegostoku do Łap pociągiem o 9.00. Bilet do Łap kosztuje tylko 3 pln + rower 7 pln. Zaraz za Łapami jest kilka kilometrów fajnej ścieżki rowerowej. W Waniewie wstęp do NPN był dzisiaj za darmo :). Nigdzie nie uświadczyłem strażników, widać koniec sezonu. Droga piękna i malownicza, widać już, jak jesień odznacza się na drzewach, rolnicy zaczęli zbiory kukurydzy.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Murale z Wizny Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 78,67 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 148 m

Suma podjazdów: 931 m

Suma zjazdów: 1 029 m Rowerzystom trasę poleca R_krzysztof

Doszły mnie słuchy, że w Wiźnie pojawiły się nowe murale. Coż robić...trzeba jechać. Tak jak wcześniejsze trasy tak i dzisiejsza wiodła wzdłuż S8. Naprawde teraz można sobie spokojnie pomykać do Rutek czy do Mężenina bez strachu w oczach, że zostanie się rozjechanym przez TIRa.

Pogoda nie była zbyt sprzyjająca, chłodno i dość wietrznie. Szczególnie odcinek od Rutek Kossak przez Grądy Woniecko do samej Wizny. Wiało dość mocno. Klucze dzikich gęsi przelatywały co chwila, kilka łabędzi majestatycznie żeglujących po rozlewiskach oraż kaczek krzyżówek....bocianów ni widu ni słychu. Gniazda wzdłuż trasy nadal puste. Poszukiwanie nowych murali tylko połowicznie udało się. Jeden znalazłem ale na drugi nie mogłem natrafić. Co gorsza, kogokolwiek spytałem to nie umiał mi pomóc. Dziwne bo Wizna jest naprawdę dość mała. Z drugiej strony będzie po co wracać :) Żurawie. Według różnych , że mural inspirowany jest twórczością Józefa Chełmońskiego. Min obrazem "Krzyż w zadymce" oraz "Zurawiami". Jesli wjeżdża się do Wizny od strony kościoła to pierwszy mural jest na wprost. Fakt pod górke ale widać :)

Twarze spod Monte Cassino. Mural powstał jako trzeci w kolejności i przedstawia mieszkańców Wizny, którzy walczyli pod Monte Cassino. 30 wiźniaków zdobywało wzgórze, dwóch zostało tam na zawsze i to w hołdzie tym mieszkańcom powstał ten mural. Trochę pstry, ale ma swój urok i przesłanie Polskie Temopile - chyba najsłynniejszy mural z Wizny. Pierwszy jaki wogole powstal i jest powiększeniem malej fotografi z 1939r, na której są polscy jeńcy. Malowidło powstało dokładnie w miejscu, w którym zostało zrobione zdjęcie.

Kapitan (pośmiertnie awansowany na majora) Władysław Raginis. Dowódca SGO Narew, którego symboliczny grób jest kilka kilometrów od Wizny w Górze Strękowej. jedno z ostatnio namalowanych murali upamietniających Żołnierzy AK Placówki Wizna. Malowidło znajduje się na ścianie dawnej siedziby żandarmerii, która w czasie wojny kilka razy była atakowana, przez "akowców"

Droga do raju....mural upamiętniający wywózki mieszkańców Wizny na wschód, na stepy Kazachstanu i na SYberie w okresie II Wojny Światowej Droga powrotna tą samą trasą tyle, że z wiatrem przez dużą część :).

Nawiguj

Podlaskie: najciekawsze atrakcje tajemniczego regionu Polski

W naszym kraju z pewnością nie ma drugiego takiego miejsca – mowa o Podlaskiem, które od lat zachwyca turystów swoją nietuzinkowością i przede wszystkim – tajemniczością. Gęste lasy Puszczy Białowieskiej (wpisanej na Listę światowego dziedzictwa UNESCO), rozlewiska rzek, nad którymi porankami unosi się mleczna mgła i „posiadające uzdrawiającą moc” szeptuchy to tylko kilka z wielu powodów, dla których warto odwiedzić ten region. Najciekawsze atrakcje woj. podlaskiego znajdziecie właściwie w każdej jego części – w Oszkiniach znajduje się historyczna osada prusko-jaćwieska, w miejscowości Kruszyniany natomiast – najstarszy meczet w Polsce. Zjawiskowo prezentują się też miasta Tykocin i Supraśl, których zabytki i spokojna atmosfera przypadną do gustu tym, którzy pragną wypoczynku z dala od wielkiego miasta.