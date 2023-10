Ścieżki rowerowe w woj. podlaskim. Gdzie w weekend 7 - 8 października? Pomysły na jednodniową wyprawę

Rozmyślasz nad ciekawą trasą rowerową w woj. podlaskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 10 ciekawych tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. podlaskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. podlaskim przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki rowerowe w woj. podlaskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. podlaskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: GreenVelo - Województwo Podlaskie (do Białegostoku) Początek trasy: Siemiatycze

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 234,77 km

Czas trwania wyprawy: 94 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 777 m

🚲 Trasa rowerowa: Zambrów - Grodno: dzień I Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 194,84 km

Czas trwania wyprawy: 12 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 203 m

Suma podjazdów: 1 996 m

Suma zjazdów: 1 949 m R_krzysztof poleca tę trasę

Wyjazd do Grodna. Wyruszając nie wiedzieliśmy co nas tam czeka. Nie spodziewałem się, że będzie to jedna z bardziej fantastycznych wypraw jakie przeżyłem. Ale po kolei. Wyruszyliśmy do Białegostoku wzdłuż S8. Chcąc ominąć roboty drogowe objechaliśmy je przez Zawady i Stare Jeżewo. Białystok objechaliśmy od strony Fast co pozwoliło nam na jazdę ulicami a nie ścieżkami z polbruku. Pierwszy przystanek zaplanowany był Supraślu na obiad. Niestety Supraśl nas troszkę zmoczył a właściwie to zmoczył nam buty. Wszystko inne szybko wyschło a buty niestety przez cały dzień pozostawały wilgotne. W Kopnej Górze skierowaliśmy się do Bohonik. Trochę mam żal, że nie ma tam kierunkowskazu na Sokółkę czy na Bohoniki. My w porę zreflektowaliśmy się ale grupa z Mazowiecka nadłożyła dobre 30-40km. Niestety przez to musieliśmy około godziny czekać na nich w Kuźnicy. Odprawa graniczna po polskiej stronie to formalność, za to obawialiśmy się białoruskiej. A tu...SZOK. uśmiechnięci, pomocni. Niestety musieliśmy swoje odstać a właściwie odsiedzieć w oczekiwaniu na deklaracje, których nie mieliśmy, a które nam dostarczyli i pomogli wypełnić. Dalsza droga do noclegu to już powolna wspinaczka. Dla tych, którzy mieli ponad 100km w nogach była udręką...my nie powiem bardziej na luzie. Na miejsce dotarliśmy ok 20-21. Czas tam o godzinę do przodu :). Pierwsze spostrzeżenie...kierowcy tu nie trąbią na rowerzystów!!!!! Niewyobrażalne....NIE TRĄBIĄ!!! żeby nie było tak miło to powiem, że czasem dość blisko mijają. Ale zawsze bezpiecznie i bez szaleństw. Drogi...poza samym odcinkiem przy dojeździe do przejścia granicznego od strony Grodna, gdzie nawierzchnia posypana jest grysikiem to dałbym nawet 5/6. Po tak wyczerpującym dniu na powitanie i wstępny posiłek dostaliśmy czarny salceson, słoninę, czarny chleb i po kieliszku najlepszej regionalnej wódki :)....ależ to było smaczne :D. Później ruska bania z rózgami i dopiero właściwa kolacja :).

🚲 Trasa rowerowa: Szlak Ekumeniczy Początek trasy: Michałowo

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,07 km

Czas trwania wyprawy: 23 min.

Przewyższenia: 14 m

Suma podjazdów: 34 m

Suma zjazdów: 35 m Rowerzystom trasę poleca Muszmen

Szlak Ekumeniczny - poleca Nadleśnictwo Krynki.

Szlak ten to pomysł, by na tle odradzającej się przyrody przypomnieć historię tych terenów, przybliżyć ludzi i wydarzenia, które tworzyły zręby naszej małej ojczyzny.

Biorąc za przewodnika nitkę trasy przyrodniczo-historycznego szlaku, spotykamy monumentalne, mniej lub bardziej alegoryczne postaci i symbole, które wzbogacone dwujęzycznymi tablicami opowiadają o przeszłości, bawią i uczą legendami – nigdy nie nudzi.

Zapraszamy.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 55,46 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 64 m

Suma podjazdów: 1 371 m

Suma zjazdów: 1 357 m Trasę dla rowerzystów poleca RoweremPoPodlasiu Start Knyszyn, traska 55 km, piękne widoki, pogoda dopisała, zwierzęta też. Jest to doskonała wycieczka, by rozruszać się po zimie, wszystko już zaczyna żyć, ptaki trelą, zieleń zaczyna rozkwitać.

🚲 Trasa rowerowa: Rajd Rowerowy Piękna Suwalszczyzna 2016 - Dzień 3 Początek trasy: Suwałki

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 72,29 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 111 m

Suma podjazdów: 830 m

Suma zjazdów: 791 m Rowerzystom trasę poleca Lubimyrowery.pl Przebieg trasy trzeciego dnia Rajdu Rowerowego Piękna Suwalszczyzna i jej smaki organizowanego przez firmę R4FUN (LubimyRowery.pl). Kolejny dzień rowerowej wędrówki to częściowo Mazury i częściowo Suwalszczyzna. tym razem już mniej rowerowej wspinaczki i krajobrazy nieco inne. Więcej dzikich i trudnodostępnych mokradeł, ale za to wielokrotnie mieliśmy okazję napotkać bogactwo fauny i flory tamtejszego regionu. Na okrasę przejeżdżając przez Puszczę Romnicką pokusiliśmy się o poszukiwania dawnych monumentalnych wiaduktów kolejowych przypominających akwedukty.

Nawierzchnia dróg, którymi poprowadzono trasę rajdu zmienna i bardzo urozmaicona, ale przejezdna dla każdego typu roweru turystycznego.

🚲 Trasa rowerowa: Goniądz jesienią Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 174,72 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 59 m

Suma podjazdów: 758 m

Suma zjazdów: 757 m Trasę dla rowerzystów poleca R_krzysztof

Ostatni dłuższy wyjazd w tym sezonie (zapewne). Najpierw wysokie temperatury stanęły na przeszkodzie wyjazdu, teraz znowu zbyt niskie :). Droga wiodła Carskim Traktem wśród morza trzcin i lasów. Niestety nie udało mi się spotkać króla traktu... czyli ŁOSIA. Za to widziałem kunę, sójki i wiele innych kolorowych ptaszków, które nie odleciały na zimę do ciepłych krajów. Sam Goniądz to małe miasteczko z bogatą historią. Polecam miłośnikom włóczęgi po szlakach z lornetką lub z aparatem...:). W ogóle warto mieć włączony non stop aparat, bo co rusz wyskakują zza drzew jakieś zwierzaki... Ja tylko żałuję tych łosi, ale jak to mowią, co się odwlecze, to nie uciecze. Z praktycznych rad: Droga od Mężenina do Strękowej Góry (nie mylić z Górą Strękowa) jest na na 3 w 6 pkt skali. Od Strękowej już można powiedzieć, że na 5.

Na całym Carskim Trakcie jest mało wiejskich sklepików, żeby coś kupić do jedzenia czy picia. Najlepiej więc zajechać do spożywczego w Starych Chlebiotkach. Szczególnie w upalne dni. Jesienią już może niekoniecznie, ale batona czy kilka cukierków zawsze warto ze sobą mieć. Jeśli chcecie zwiedzić Osowską Twierdzę, to warto umówić się z przewodnikiem, bo za bramę jednostki nikt was nie wpuści. Weźcie ze sobą lornetkę. Łosie, orły i inne atrakcje są gwarantowane.

🚲 Trasa rowerowa: Białoruś: Wysokie Litewskie - Wołczyn - Hremiacze - Skoki - Brześć Początek trasy: Kleszczele

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 74 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 94 m

Suma podjazdów: 1 342 m

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Do Biebrzańskiego Parku Narodowego Początek trasy: Goniądz

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 86,82 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 699 m

Suma zjazdów: 618 m RoweremPoPodlasiu poleca tę trasę Fajna trasa, widokowo-edukacyjna. Masa zwierząt, dużo rozjechanych i żywych zaskrońców. Bardzo polecam tę trasę, choć w lasach piaszczysto i trzeba w wielu miejscach prowadzić rower.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Zambrow - Pisz - Szczuczyn Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 226,06 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 98 m

Suma podjazdów: 1 264 m

Suma zjazdów: 1 284 m Rowerzystom trasę poleca R_krzysztof

Podobno najlepiej smakują piosenki i filmy, które już znamy lub oglądaliśmy... a może inaczej to leciało???? :). W każdym razie planując niedzielną trasę na punkt odpoczynku i obiadu wybraliśmy Zajazd Wiejski parę (ok 10km) za Piszem tylko dlatego, że już tam kiedyś jedliśmy. Ale może po kolei... Prognozy zapowiadały opady deszczu z burzami. Każdy zaopatrzył się w kurtki p/deszcz. a tu miłe zaskoczenie. Z każdą godziną temp rosła, ale niestety silny wiatr przez cały dzień utrzymywał się.

Trasa wiodła przez Łomżę, Kolno do Piszu. W tym ostatnim, krótko pokręciliśmy się po rynku. Fotkę z Kamienna Babą zrobiliśmy sobie na pamiątkę i ruszyliśmy dalej w kierunku Białej Piskiej i Szczuczyna. Ogólnie była to pierwsza podróż tą trasą, bo nawet samochodem nigdy tą drogą nie jechałem. Teren urozmaicony, trochę pofałdowany więc wymagał chwilami stawania na pedałach. Ale na szczęście po "setce" mieliśmy wiatr w plecy i można było swobodnie kręcić przed siebie. Nawierzchnia na całej trasie naprawdę bardzo dobra. 5/6.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Do Puszczy Ladzkiej (Puszcza Białowieska) Początek trasy: Hajnówka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 50,89 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podjazdów: 292 m

Suma zjazdów: 281 m Trasę dla rowerzystów poleca Tourbike

Dzień czwarty naszego pobytu. Czas by zobaczyć coś innego, przynajmniej z nazwy.

Wybór padł na tereny na pn-zach od Puszczy Białowieskiej - Puszczę Ladzką. Samochodem jedziemy do Narewki, parkujemy tuż przed Zablotczyzną. Tu przesiadamy się na rowery. Jedziemy piękną szutrową drogą leśną przez Bernackie Most do Podborowiska, tam kilka ciekawych drewnianych chałup. Z Podborowiska kręcimy prosto na północ leśnym duktem przez całą puszczę. Niestety roje wściekłych 'łosiowych' nie pozwoliły się nam zatrzymać. Tego dnia wchodziły nawet do oczu. Piękne lasy sosnowe, dębowe, grabowe i kilka bobrowisk mignęło nam tylko po drodze. Po ok 5 km jazdy dukt łączy się z niebieskim szlakiem rowerowym 'Do Puszczy Ladzkiej'. My zmieniłyśmy tutaj plan naszej podróży. Okazało się, że mamy sporo czasu zaoszczędzonego na szybkim przejeździe przez całą puszczę. Zatem zamiast kierować się z powrotem do Narewki, jedziemy w przeciwną stronę do spokojnej wioski Rybaki z malą kaplicą cerkiewną.

Na mapie w odlegości ok 1 km od wioski widać drewnianą cerkiew. Jest po drugiej stronie rzeki Narew, mostu jednak nie ma. Tubylec podpowiada nam, że jest drewniana kładka. Docieramy do przepięknej doliny Narwi, idealne miejsce na odpoczynek.

Skit pw. św. św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczarskich w Ordynkach.

600-metrowa kładka przez szuwary oddziela wieś od obiektu. Wieś jest przeciwieństwem tego zaledwie 5-letniego obiektu otoczonego fosą. Jest biedna, brzydka, murowana. Dwa kilometry od Ordynek, w środku lasu, na malej polanie leśnej jest jeszcze jedna cerkiew drewniana, zabytkowa. Jakby zapomniana, z małym cmentarzem, gdzie lokalni chowają swoich bliskich. Niestety, znalezienie jej zajęło nam sporo czasu i wymagało dużej determinacji. Czas wracać. Drogą asfaltową kierujemy się na Planty, później Suszcze. Czerwonym szlakiem rowerowym 'Podlaski Szlak Bociani' zjezdżamy przez Eliaszuki do Starego Lewkowa (tu drewniana zabytkowa cerkiew pw. św. św. Piotra i Pawła z XVIII w. Dalej do Podlewkowa, Szuszczego Borku i Zabłotczyzny.

Wycieczka rowerowa - jak się przygotować?

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co wziąć na rower?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami.

Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Podlaskie: najciekawsze atrakcje tajemniczego regionu Polski

W naszym kraju z pewnością nie ma drugiego takiego miejsca – mowa o Podlaskiem, które od lat zachwyca turystów swoją nietuzinkowością i przede wszystkim – tajemniczością. Gęste lasy Puszczy Białowieskiej (wpisanej na Listę światowego dziedzictwa UNESCO), rozlewiska rzek, nad którymi porankami unosi się mleczna mgła i „posiadające uzdrawiającą moc” szeptuchy to tylko kilka z wielu powodów, dla których warto odwiedzić ten region. Najciekawsze atrakcje woj. podlaskiego znajdziecie właściwie w każdej jego części – w Oszkiniach znajduje się historyczna osada prusko-jaćwieska, w miejscowości Kruszyniany natomiast – najstarszy meczet w Polsce. Zjawiskowo prezentują się też miasta Tykocin i Supraśl, których zabytki i spokojna atmosfera przypadną do gustu tym, którzy pragną wypoczynku z dala od wielkiego miasta.

