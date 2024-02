Ścieżki rowerowe w woj. podlaskim. Gdzie w weekend 24 - 25 lutego? Pomysły na jednodniową wyprawę

Szukasz inspiracji na ciekawą trasą rowerową w woj. podlaskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy pomysły na trasy rowerowe. Są różne pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. podlaskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. podlaskim proponujemy na weekend.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 51,97 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 40 m

Suma podjazdów: 187 m

Suma zjazdów: 211 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca GR3miasto

Obwodnica Juchnowiec to szlak rowerowy wiodący od południa Białegostoku po Narwiański Park Narodowy. Szlak oznakowany jest w terenie kolorem zielonym i wiedzie w większości drogami asfaltowymi.

Na odcinku od Stanisławowa aż po Wojszki do pokonania mamy bardzo długi i prosty odcinek, który nie ma końca... jedziemy i jedziemy, aż po horyzont, który jakby cały czas się oddala. Na odcinku z Bogdanki do Juchnowca do pokonania mamy dość ruchliwą szosą, dlatego zdecydowanie nie polecam tej trasy rodzinom z dziećmi. Obwodnica Juchnowiec to szlak dość monotonny ukazujący rozległe pola i łąki południowych stron Białegostoku. Najciekawszym miejscem na szlaku jest dawna cerkiewna wieś Wojszki, w której zobaczymy wiele przepięknych starych drewnianych domów - każdy w innym kolorze, zdobieniu drzwi i okiennic. Inną ciekawostka jest cerkiew parafialna w Kożanach. Jednak prócz tych dwóch wsi nic innego specjalnie nie zobaczymy, dlatego dla własnego bezpieczeństwa trasę najlepiej pokonać samochodem.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Białymstoku

🚲 Trasa rowerowa: Północna część Wigierskiego Parku Narodowego Początek trasy: Sejny

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 26,63 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podjazdów: 821 m

Suma zjazdów: 801 m Elganowii poleca tę trasę rowerzystom

Trasa od Piertań do Krzywego przez Lipniak łącząca różne trasy rowerowe. Spora część prowadzi lasami z dużymi podjazdami i szybkimi zjazdami.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Okolice Łap Początek trasy: Choroszcz

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 81,69 km

Czas trwania wyprawy: 381923 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 47 m

Suma podjazdów: 621 m

Suma zjazdów: 630 m Rowerzystom trasę poleca RoweremPoPodlasiu Trasa lekka, po asfalcie, krótka, dobra na upały :)

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Rajd Rowerowy Piękna Suwalszczyzna 2016 - Dzień 3 Początek trasy: Suwałki

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 72,29 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 111 m

Suma podjazdów: 830 m

Suma zjazdów: 791 m Rowerzystom trasę poleca Lubimyrowery.pl Przebieg trasy trzeciego dnia Rajdu Rowerowego Piękna Suwalszczyzna i jej smaki organizowanego przez firmę R4FUN (LubimyRowery.pl). Kolejny dzień rowerowej wędrówki to częściowo Mazury i częściowo Suwalszczyzna. tym razem już mniej rowerowej wspinaczki i krajobrazy nieco inne. Więcej dzikich i trudnodostępnych mokradeł, ale za to wielokrotnie mieliśmy okazję napotkać bogactwo fauny i flory tamtejszego regionu. Na okrasę przejeżdżając przez Puszczę Romnicką pokusiliśmy się o poszukiwania dawnych monumentalnych wiaduktów kolejowych przypominających akwedukty.

Nawierzchnia dróg, którymi poprowadzono trasę rajdu zmienna i bardzo urozmaicona, ale przejezdna dla każdego typu roweru turystycznego.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Suwałk

🚲 Trasa rowerowa: Szlak Supraski Początek trasy: Czarna Białostocka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 38,55 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 74 m

Suma podjazdów: 574 m

Suma zjazdów: 591 m Trasę dla rowerzystów poleca RoweremPoPodlasiu

O szlaku w necie:

"Rozpoczyna się w Czarnej Białostockiej, na stacji PKP, skąd podąża w kierunku dzielnicy Buksztel, będącą dawniej samodzielną wsią. Dalej prowadzi obok samotnych zabudowań gajówki Czeremcha, poprzez Ożynnik, obok leśniczówki Podjałówka i osadę Podsupraśl, aż w końcu do Supraśla. Prawie w całości trasa prowadzi poprzez atrakcyjne tereny leśne. Częściowo przebiega przez rezerwat przyrody Jałówka, w którym podziwiać można zachowany w naturalnym stanie fragment Puszczy Knyszyńskiej, w tym porośniętą borealnym grądem dolinę strumienia Jałówki. Liczne wzniesienia morenowe o dosyć skromnych stokach czynią wędrówkę bardzo atrakcyjną."

Trasa 39 km. Za miejscowością Ożynnik powinna być strzałka do skrętu w lewo z żółtego szlaku, a nie ma. To trochę mnie zmyliło i dojechałem prawie pod Studzianki. Moja rada: oprócz GPS-a przyda się dobra mapa (skala 1:50 000) z zaznaczonymi kwadratami PK (w praktyce są to słupki z numerami kwadratów) - na którymś zdjęciu jest ten słupek; oraz kompas. Wtedy łatwo odnajdziemy swoje położenie w PK i tak było tym razem. Podsumowując: szlak do przemierzenia najlepiej późną wiosnę, bo do niektórych miejsc nie dało się dojechać.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Do Frampola Początek trasy: Białystok

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 40 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podjazdów: 398 m

Suma zjazdów: 394 m Rowerzystom trasę poleca RoweremPoPodlasiu Frampol to miejsce, gdzie tworzył E. Redliński (napisał "Konopielkę"). Jest tam ranczo, gdzie można zobaczyć fajne stare rzeczy. Drewniany dom z zielonymi okiennicami - tak wygląda Domek twórczości Edwarda Redlińskiego. To rodzinna miejscowość znanego pisarza. To właśnie tutaj urodził się, wychował i spędził młodość.

W domku obecni byli właściciele ojcowizny pisarza, Renata i Jacek Kowalikowie, którzy zgromadzili pamiątki związane z jego twórczością.

Są to przede wszystkim zdjęcia, maszynopisy utworów (m.in. "Awansu"), czasopisma z jego publikacjami, archiwalne egzemplarze "Kontrastów", do których pisał oraz książki. Po drodze w miejscowości Pomigacze jest majątek Howieny: "Ukojenie przyniesie widok stawu i spacer po majątku". Można przyjrzeć się: starej kuźni "Dziadka Piotra", ponad dwustuletniej "Chatce pod mchem", wiatrakowi "Koźlak", strażackiej wieży, starej chatce "Państwa Wysockich" lub "Wędzarni z piecem chlebowym". Można też zajrzeć do chatki noclegowej "Dziupla" i do piwniczki ze starej cegły. Dopełnieniem tego pięknego, swojskiego obrazu są wiekowe sprzęty: kufry, skrzynie, sagany, kołowrotki, kosy i sierpy. Można im się przyjrzeć z bliska i poczuć ukryty w nich czas. Sielskości majątkowi dodają oswojone zwierzęta - małpki, kangury, kucyki, daniele, lamy, osiołki oraz inne".

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Białymstoku

🚲 Trasa rowerowa: Kółko po Biebrzańskim Parku Narodowym Początek trasy: Goniądz

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 33,42 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 1 350 m

Suma zjazdów: 1 352 m Rowerzystom trasę poleca RoweremPoPodlasiu

Trasa nieduża, 32 km, upalnie i niestety strasznie dużo gzów, taka ilość, że musieliśmy się ewakuować z przepięknych terenów, gdzie jest masa łosi i innych zwierząt. Wniosek jest taki, by odcinek między miejscowością Kapice a Wólka Piaseczna (tam nas dopadły i zjadły gzy :( ) zwiedzić albo na jesień, albo na wiosnę i tak zamierzam zrobić.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Drzewo i Sacrum - Podlaski Szlak Kulturowy Początek trasy: Bielsk Podlaski

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 122,63 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 49 m

Suma podjazdów: 110 m

Suma zjazdów: 112 m Polskie_Szlaki_Tematyczne poleca tę trasę rowerzystom Szlak "Drzewo i Sacrum" stworzonyy z myślą o ukazaniu piękna drewnianej architektury białostocczyzny, niezwykłości starych drewnianych chat, zabytkowych kapliczek, cerkwi i kościołów. Chciano także pokazać turystyczne i kulturowe walory terenów, przez które przebiega jego trasa (gminy: Bielsk Podlaski, Orla, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Czyże, Narew, Zabłudów). Są to obszary nierzadko pomijane na trasach wypraw turystycznych na Podlasie, a niesłusznie.

Przecież to właśnie na tych terenach zachowały się jeszcze przykłady drewnianego budownictwa z końca XVI wieku, to właśnie tu wiele chat zdobią piękne drewniane okiennice, narożniki i wiatrownice. Białostocczyzna to także obszar przenikania się Wchodu i Zachodu, obszar kulturowo i mentalnie kształtowany przez różne narody, religie i wspólną historię mieszkańców. Elementem bogatej mozaiki Podlasia są Białorusini, którzy od stuleci kształtowali kulturowy charakter tych ziem. Do dziś na wielu obszarach Białostocczyzny zachował się język, zwyczaje, a także kultura materialna podlaskich Białorusinów. Gminy, przez które przebiega szlak są częścią tego obszaru.

Na trasie szlaku możecie spotkać ludowych rzemieślników, artystów, muzyków czy rzeźbiarzy. Wszyscy ci ludzie tworzą niepowtarzalny klimat tych obszarów i niewątpliwie wzbogacają jego przestrzeń kulturową. Wytyczając trasę szlaku, stworzono kilka alternatywnych możliwości poruszania się po nim. Wszystko po to, by pokazać jak najwięcej z piękna i bogactwa drewnianej architektury Podlasia, ale także po to, by każdy mógł wybrać te obszary, które najbardziej go interesują.

W najciekawszych miejscowościach na trasie Podlaskiego Szlaku Kulturowego "Drzewo i Sacrum" umieściliśmy tablice informacyjne. Dowiecie się z nich o historii miejscowości, o tym, co warto w niej zobaczyć, z kim się spotkać. Szlak "Drzewo i Sacrum" nie powstałby bez pomocy wielu życzliwych ludzi. Materiały na tablice oraz do broszur informacyjnych przygotowywane były przez specjalistów, ale duża ich część była zebrana przez uczestników obozów badawczych (Orla 2008, Narew 2009, Hajnówka 2010). Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Bielsku Podlaskim

🚲 Trasa rowerowa: Na kraniec Podlasia Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 315,1 km

Czas trwania wyprawy: 15 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 148 m

Suma podjazdów: 1 500 m

Suma zjazdów: 1 564 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca R_krzysztof

Podróż na krańce Podlasia. Długa to trasa i z tego względu zakwalifikowałem ją jako trudną. My zrobiliśmy ją w jeden dzień, ale polecam podzielić ją na kilka etapów bo jest co zwiedzać i co oglądać. Zacznę od tego, ze jest to przedłużenie tras do Siemiatycz, przez Czyżew i Ciechanowiec, które to można wyszukać we wcześniejszych wyprawach. Poza tym już kiedyś byliśmy w tamtych stronach, ale niestety nie mogliśmy zwiedzać.

Zacznę od Sarnaków, gdzie niestety mieliśmy nieprzyjemna scysję z najaranym karkiem, któremu nie podobało się, że robimy zdjęcia i chciał na zabrać komórkę. Poza tym na co warto zwrócić uwagę? Makieta rakiety V2, którą oddział AK przechwycił w okolicznych lasach i przekazał do Londynu. Poza tym ładny XIXwieczny kościółek. Przed Białą Podlaską znajduje się Roskosz z zespołem pałacowo - parkowym, w którym obecnie znajduje się ośrodek szkoleniowy OHP.

Celem naszej wycieczki był Pałac Radziwiłłów w Białej Podlaskiej, który naprawdę wart jest trudu pedałowania. Po posiłku w restauracji hotelu Harmonia, gdzie z przyjemnością trzeba dodać, że pani na godzinę przed otwarciem baru podała nam ciepły rosół i schaboszczaki ruszyliśmy do Pratulina. Po drodze wypatrzyliśmy piękny kościółek w Rokitnie. Jego kształt wskazuje na dawną cerkiew unicka. Później dowiedziałem się, że pochodzi z połowy XIXw. Następnie udaliśmy się do Pratulina. Do Sanktuarium Podlaskich Męczenników.

Podczas Akcja przymusowego przyłączenia unitów do Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, 26 stycznia 1874 r., trzynastu unitów z Pratulina zostało zastrzelonych przez wojsko rosyjskie, gdy nie chcieli dopuścić nowego kapłana do parafialnej cerkwi. Znajduje się tam piękny kościółek oraz kaplica. Powrotna droga wiodła przez Janów Podlaski, Stadninę Konia Arabskiego oraz Konstatntynów.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Zambrowie

🚲 Trasa rowerowa: Do zwalonego mostu w Kruszewie Początek trasy: Białystok

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 57,7 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 74 m

Suma podjazdów: 1 378 m

Suma zjazdów: 1 395 m RoweremPoPodlasiu poleca tę trasę Trochę o moście z netu: "Na przełomie XIX i XX wieku powstała carska droga strategiczna, przecinająca rozlewiska Narwi. W roku 1903 zakończono budowę drewnianego mostu o długości 365 m, który został zniszczony już w 1915 w czasie przesuwającego się frontu niemiecko-rosyjskiego. Ponownie most odbudowano dopiero w roku 1928. Nie była to jednak dobra konstrukcja. Tak długi most, o wysokości 7,5 metra ponad lustro wody, wykonano bez bali oporowych i krzyżaków usztywniających jarzma. W wyniku tego wykazywał on silne wahania boczne podczas przejazdu samochodów. Autobusy przed przejazdem zatrzymywały się, pasażerowie przechodzili pieszo, zaś autobus bardzo powoli pokonywał most bez obciążenia. Most ponownie uległ zniszczeniu, tym razem w wyniku działań podczas II wojny światowej. Na skarpie przyczółka od strony Kruszewa do dziś widoczne są ślady po pociskach artyleryjskich. Przyczynę, dla której nie zdecydowano się na kolejną odbudowę przeprawy, wyjaśnia miejscowa legenda - od chwili wzniesienia mostu (w 1903 i 1928 r.) za każdym razem po 11 latach wybuchała wojna światowa..."

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Białymstoku

