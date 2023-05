Ścieżki rowerowe w woj. podlaskim. Gdzie w weekend 20 - 21 maja? Sprawdź proponowane szlaki

Szukasz inspiracji na trasę rowerową w woj. podlaskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 10 ciekawych propozycji tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. podlaskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. podlaskim przygotowaliśmy na weekend.

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 175,94 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 1 286 m

Suma zjazdów: 1 310 m R_krzysztof poleca tę trasę Łyse. Jedne z najbarwniejszych Niedziel Palmowych w Polsce odbywa się w Łysych na Kurpiach. Dzięki staraniom księdza proboszcza Pogorzelskiego, który w 1969r ogłosił konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocna, tradycja nie upadła. W tym roku najwyższa miała ponad 6m wysokości, ale i pozostałe prezentowały się pięknie.

Ogólnie trzeba zacząć od początku. Trasa wiodła przez Łomżę, Nowogród do Zbójnej. To tu już mogliśmy spotkać pierwsze kobiety ładnie ubrane w stroje kurpiowskie. Nawet "świątki" w ogrodzie były przyozdobione regionalnym bieżnikiem. Dojazd do Łysych obecnie jest ułatwiony. Kilka lat temu poprawiono drogę. Niestety asfalt już jest popękany i trochę jak ja to nazywam "tępy". Ale w porównaniu z poprzednią droga, która słynęła z ilość dziur to i tak super. Żeby nie wracać po własnym śladzie postanowiliśmy pojechać do Kadzidła a stamtąd przez Ostrołękę do domu. W Ostrołęce zjedliśmy smaczna pizze...coś ostatnio gustujemy w tej potrawie :). Chyba to podstawowe nasze danie na wyjazdach :). Kilka kilometrów za Ostrołęką Adaś złapał kapcia. Tempo troszkę spadło bo niestety pompka ręczna nie pozwala na dobicie naprawdę dużego ciśnienia w kole. Ale szczęśliwie dojechaliśmy już bez większych perturbacji.

🚲 Trasa rowerowa: ziołowy zakątek, kolejny raz Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 143,9 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 148 m

Suma podjazdów: 1 250 m

Suma zjazdów: 1 226 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca R_krzysztof

Jeśli nie ma pomysłu na cel wyprawy to... Ziołowy Zakątek. Tam zawsze milo jest zajrzeć. Co prawda listopad nie jest odpowiednia pora na zwiedzanie ziołowego ogródka, ale można pocieszyć oko "nowymi" nabytkami oraz bez tłoku i długiego oczekiwania spożyć coć w karczmie. Jak dla mnie najgorszym odcinkiem jest dojazd z Małyszczyna do Korycin. Droga to żwirowy, bity, leśny dukt, który o tej porze roku miejscami zamienia się usiane kałużami, trudne do przejechania rowerami szosowymi grzęzawisko. Właśnie na ostatniej kałuży przed asfaltem zaliczyłem borowinową kąpiel. Wspominałem o "nowych" nabytkach. Rok temu do Ziołowego Zakątka został sprowadzony stary kościółek z pobliskiego Grodziska i usadowiony na polanie. Miałem jeszcze szczęście zobaczenia go w pierwotnym miejscu zbudowania i "odrestaurowania" w nowym. O ile blacha na dachu w starym kościele nie raziła, to teraz jakoś nie pasuje mi. Samo miejsce, gdzie go postawiono na nowo, wiele przez to zyskało.

🚲 Trasa rowerowa: Majątek Howieny Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 166,82 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 57 m

Suma podjazdów: 1 040 m

Suma zjazdów: 1 036 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca R_krzysztof

Ładna pogoda, Boże Ciało co tu robić? Może by tak odwiedzić agroturystykę o nazwie Majątek Howieny, który znajduje się w pobliżu Białegostoku. Trochę kluczyliśmy, ale mogliśmy pooglądać fajne krajobrazy. Jeśli nie byliście w okolicach Kurowa i Waniewa to koniecznie, koniecznie odwiedźcie je. W Łapach też jest kilka miejsc wartych zobaczenia, które odłożyliśmy na drogę po powrotną. Niestety wybraliśmy trochę inna trasę i w związku z tym Łapy zostaną na następną wyprawę.

Majątek Howieny, miejsce ciekawe. Mini zoo, kilka karczm. Ogólnie teren typowo rekreacyjny do spędzania czasu na świeżym powietrzu przez mieszczuchów :). Wiatrak, trochę wiejskich akcentów i kilkanaście starych samochodów. Niestety gospodarze życzą sobie po 10 zł za wejście na teren. Droga powrotna trasą Białystok - Wysokie Mazowieckie. Przy święcie ruch był umiarkowany więc można było bezpiecznie przemknąć do Sokół a tam już przez Kalinowo i Jabłonkę do domku. Nawierzchnia ogólnie bardzo dobra. Jedynie od wsi Pomigacze do samego Majątku trzeba przejechać szutrową drogą ok 800m. czyli 4,5/6

🚲 Trasa rowerowa: Czarna Białostocka - Białystok Początek trasy: Czarna Białostocka

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 31,7 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podjazdów: 335 m

Suma zjazdów: 352 m Rowerzystom trasę poleca Ulixes

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 114,69 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 123 m

Suma podjazdów: 648 m

Suma zjazdów: 632 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca R_krzysztof Nareszcie udało się nam wybrać do Tykocina. Pogoda całkiem fajna, jeśli nie liczyć porywistego wiatru w drodze powrotnej. Jako to mówią... biednym zawsze wiatr w oczy. Tykocin mile mnie zaskoczył. W ostatnim okresie zmienił się pozytywnie. Gdyby jeszcze zdjąć te reklamy i szyldy... Myślę, że i na to przyjdzie czas. Droga w obie strony prawie cały czas po asfalcie, jedynie w dwóch wioskach oraz w samym Tykocinie bruk, który zweryfikował wszystkie śruby mocujące :). Na trasie w okolicach Tykocina masa rowerzystów. Pozdrowienia dla wszystkich! Mam nadzieję, że chłopaki spod Kurowa dojechali szczęśliwie do domu. Młodzieńcza fantazja... bez pompki wybrali się :) A jak jej nie weźmiesz, to wiadomo - wtedy będzie Ci potrzebna.

🚲 Trasa rowerowa: Do rezerwatu Las Cieliczański Początek trasy: Białystok

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 52,15 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podjazdów: 770 m

Suma zjazdów: 767 m Trasę dla rowerzystów poleca RoweremPoPodlasiu

Dzisiejsza wycieczka do rezerwatu Las Cieliczański (N: 53°10'46.92” E: 23°21'39.6”). Choć gdzieniegdzie pokropił deszczyk i było dość zimno, była to fajna traska jak na koniec listopada - około 55 km. widoki w tym rezerwacie przednie, bardzo duża aktywność bobrów, widać mają tam idealne warunki. Można też dojechać samochodem do Cieliczanki i stamtąd już parę kilometrów do rezerwatu.Obowiązkowo wpisuję ten rezerwat do odwiedzenia wiosną. Zdecydowanie polecam. Powierzchnia tego rezerwatu to ponad 370 hektarów!! Nie sposób tego pokazać na zdjęciach, filmach i innych nośnikach. Warto jednak poświecić jeden dzień, by tu przyjechać i poobserwować w ciszy "świat obok nas na wyciągnięcie ręki", a wrażenia pozostaną na długo.:)

🚲 Trasa rowerowa: Rowerowa Suwalszczyzna i Mazury Początek trasy: Suwałki

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 161,76 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 121 m

Suma podjazdów: 73 m

Suma zjazdów: 135 m Anitan222 poleca tę trasę rowerzystom

„Cudze chwalicie, swego nie znacie”.Prawda stara jak świat. Powszechnie znane, ale podobnie jak i nasza ojczyzna, traktowana po macoszemu. Postanowiliśmy stawić opór owej mądrości ludowej i zacząć poznawać nasz piękny kraj, w którym nie brakuje ani pięknych widoków ani atrakcji turystycznych. Wybraliśmy Suwalszczyznę, zaczepiając również o nieznany nam do tej pory kawalątek Mazur. Naszym głównym celem dzisiejszego dnia były Stańczyki i oszałamiające wiadukty kolejowe. Nie sposób odnaleźć słów, które oddałyby piękno, monumentalność tego widoku. Po prostu dech zapiera. Po przejściu wiaduktem, nie chcieliśmy od razu dalej ruszać w drogę. Żal nam było tego widoku. Tego dnia dotarliśmy do Gołdapi na nocleg.

Poranek dnia następnego obudził nas drobnym deszczem, ale prawdziwego turysty żadne zmiany pogodowe nie przestraszą. Przed nami cały dzień i wiele nowych atrakcji. Tematem numer jeden jednak miał być grobowiec w kształcie piramidy. Wcześniej wiele o tej piramidzie słyszałam i chciałam na własnym ciele zakosztować klimatu, który wokół grobowca się roztacza. Ponoć jest to miejsce, w którym nastąpiła ogromna koncentracja pozytywnej energii Ziemi i Kosmosu. Jedno jest pewne, że zarówno budowla jak i jej historia sprawiają kosmiczne wręcz wrażenie. Nim miejsce to stało się komercyjną już atrakcją turystyczną, można było przez kraty w grobowcu zobaczyć zmumifikowane zwłoki rodziny Farenheitów, które dzięki konstrukcji piramidy, w której zastosowano się do wymiarów odpowiadających piramidzie Cheopsa, były w świetnie zachowanym stanie. Jak się okazuje, nie trzeba jechać go Egiptu, by zobaczyć piramidy, wystarczy trochę pojeździć po Polsce, w której znajduje się prawdopodobnie 7 budowli na kształt tej w Rapie.

Z Rapy przez miejscowość Budry, w przepięknych okolicznościach przyrody, dotarliśmy do Węgorzewo. Będąc tu nie można ominąć zamka krzyżackiego i klimatycznej przystani rybackiej. Nie zabawiliśmy tu jednak zbyt długo obawiając się, że możemy nie zdążyć dostać się do bunkrów w Mamerkach i że zamkną nam je przed nosem. O wiele bardziej znany jest „Wilczy Szaniec” w Gierłoży, położonej 18 km od Mamerek, gdzie również zmierzaliśmy, ale Bunkry w Mamerkach są o wiele lepiej zachowane. Jest tam 30 budowli żelbetonowych, do których można wejść, zajrzeć w każdy kącik i zdobyć wiele nowych wrażeń. Kolejny nocleg spędziliśmy w Kietlicach, delektując się smażonymi sielawkami.

Piękna pogoda następnego dnia sprawiała, że nie spieszyliśmy się z wyjazdem i siedząc na pomoście w przystani, leniwie oglądaliśmy przybijające i odpływające łodzie. Jak najdłużej chcieliśmy przeciągnąć tę chwilę, ten dzień, który był ostatnim dniem naszej wyprawy. Pożegnawszy się z tym niezwykle urokliwym miejscem ruszyliśmy w kierunku Giżycka. Po drodze, rzecz jasna, czekała nas kolejna duża porcja wrażeń, które kolekcjonowaliśmy nie tylko w naszej głowie i na zdjęciach, ale również na kartkach zeszytu.

Będąc w „stolicy” żeglarstwa jaką jest Kraina Wielkich Jezior, postanowiliśmy odwiedzić tak ważne dla żeglarzy miejsca jak Sztynort, w którym zwiedziliśmy przepiękny zespół pałacowo-parkowy i przez dłuższą chwilę podziwialiśmy dziesiątki łodzi. Ze Sztynortu droga poprowadziła nas już prosto do Gierłoży.Chcąc nie chcąc spędziliśmy w bunkrach Hitlera sporo czasu. Burza i ulewa jakie się zerwały, sprawiły, że rozbiliśmy obóz w jednym z bunkrów. Nie spieszyło nam się aż tak bardzo, bo w naszych planach było już tylko Giżycki i Fort Boyen, a potem to już tylko pociąg który do Gdańska wyruszał dopiero o 21.37.

Polska to kraj niezwykły, pełen niesamowitych miejsc i pięknych krajobrazów. Każda niemal wioska kryje w sobie jakąś tajemnicę, ciekawą historię, ale żeby ją poznać trzeba chcieć się zanurzyć w głąb naszej pięknej krainy.

🚲 Trasa rowerowa: Zambrów - Siemień - Giełczyn Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 63,33 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 65 m

Suma podjazdów: 561 m

Suma zjazdów: 570 m Trasę dla rowerzystów poleca R_krzysztof

Trasa, która zahacza o punkt widokowy na rozlewisko Narwi w Siemieniu. Wiosna ze wskazaniem na lato. Temperatura przekroczyła dobrze ponad 20 st. C. Słońce, ale niestety przy dość dużym wietrze. Od Lutostani fajna ścieżka rowerowa podciągnięta pod Green Velo. Po zjechaniu do Pniewa widok zaczyna się całkiem przyjemny.... Po jednej stronie rozlewisko Narwi, a po drugiej całe stoki pokryte zawilcami i przylaszczkami - na przemian biały i niebieski kobierzec. Później odbiłem w kierunku Giełczyna. Dawno nie jeździłem przez Giełczyn... Myslałem o podjechaniu do masowej mogiły mieszkańców Łomży zamordowanych w okresie II wojny światowej.

🚲 Trasa rowerowa: Tam gdzie sąsiad sąsiadowi zgotował piekło Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 106,1 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 98 m

Suma podjazdów: 670 m

Suma zjazdów: 670 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca R_krzysztof Wyprawa do Jedwabnego. Jedwabne w ostatnich czasach stało się symbolem antysemityzmu. Co kilka lat za sprawą artystycznej braci wraca temat pogromu Żydów w 1941 r. Dla "równowagi" dają znać o sobie domorośli krzewiciele "białej siły", przez co gazety maja o czym pisać. Ogólnie ciche, miłe dla oka miasteczko na Podlasiu.

Trasa biegnie po obu stronach doliny Narwi. Na wiosnę można oglądać masę ptaków, poczynając od bocianów, żurawi i łabędzi po piękne bataliony, których chyba nigdzie nie zobaczycie. Gorąco polecam tą trasę.

🚲 Trasa rowerowa: Rajd Rowerowy Piękna Suwalszczyzna 2016 - Dzień 4 Początek trasy: Suwałki

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 51,46 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podjazdów: 638 m

Suma zjazdów: 641 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Lubimyrowery.pl Przebieg trasy czwartego dnia Rajdu Rowerowego Piękna Suwalszczyzna i jej smaki organizowanego przez firmę R4FUN (LubimyRowery.pl). Ostatni dzień rajdu na Suwalszczyźnie to powrót do rowerowej wspinaczki i krajobrazy niemalże górskie... może nie aż tak wysokie, ale wielokrotnie wymagały od uczestników więcej niż średniego wysiłku kondycyjnego. W pierwszym etapie runda dookoła polodowcowego Jeziora Szelment Wielki. Przy okazji widoki na okoliczne niżej położone rozległe łąki i pastwiska oraz głównego bohatera pętli. Kolejny etap dnia to również pętla, ale tym razem w towarzystwie doliny rzeki Czarna Hańcza. Niestety rozczarowanie... Zaplanowaliśmy przejazd na odcinku z Turtula do Bahanowa prawą (północno-wschodnią) stroną rzeki, ale na miejscu okazało się, że to odcinek prywatny i przejazd podlega opłacie oraz obowiązuje tam zakaz poruszania się rowerami... Cóż, objechaliśmy lewą stroną z nieco mniej efektownymi widokami.

Nawierzchnia na trasie również bardzo zmienna i urozmaicona, sporo dróg asfaltowych o bardzo niskimi natężeniu ruchu samochodowego. Mniej szutrów i dróg gruntowych. Wszystkie odcinku przejezdne dla każdego typu roweru turystycznego.

