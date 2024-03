Ścieżki rowerowe w woj. podlaskim. Gdzie w weekend 2 - 3 marca? Podpowiedzi jednodniowych wypraw

Myślisz nad trasę rowerową w woj. podlaskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Znaleźliśmy pomysły na trasy rowerowe. Są zróżnicowane pod względem trudności czy dystansu, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wycieczkę rowerową w woj. podlaskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. podlaskim warto wybrać w weekend.

Trasy rowerowe w woj. podlaskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. podlaskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 09 marca w woj. podlaskim ma być od -2°C do 2°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Rajd Mazury-Podlasie: Odcinek 11. Strękowa Góra - Kurowo Początek trasy: Łapy

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 42,21 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 69 m

Suma podjazdów: 1 049 m

Suma zjazdów: 1 034 m Kanczi_waw poleca tę trasę rowerzystom Nasza wyprawa zbliża się ku nieuniknionemu końcu, przedostatni dzień naszego rajdu przebiegł spokojnie, w pełni słonecznie przejechaliśmy kolejne 40 km. Dzisiejszy dzień oprócz Tykocina nie opiewał jakoś bardzo w ciekawostki, ale i takie dni się zdarzają :)

🚲 Trasa rowerowa: Do Puszczy Ladzkiej (Puszcza Białowieska) Początek trasy: Hajnówka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 50,89 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podjazdów: 292 m

Suma zjazdów: 281 m Tourbike poleca tę trasę rowerzystom

Dzień czwarty naszego pobytu. Czas by zobaczyć coś innego, przynajmniej z nazwy.

Wybór padł na tereny na pn-zach od Puszczy Białowieskiej - Puszczę Ladzką. Samochodem jedziemy do Narewki, parkujemy tuż przed Zablotczyzną. Tu przesiadamy się na rowery. Jedziemy piękną szutrową drogą leśną przez Bernackie Most do Podborowiska, tam kilka ciekawych drewnianych chałup. Z Podborowiska kręcimy prosto na północ leśnym duktem przez całą puszczę. Niestety roje wściekłych 'łosiowych' nie pozwoliły się nam zatrzymać. Tego dnia wchodziły nawet do oczu. Piękne lasy sosnowe, dębowe, grabowe i kilka bobrowisk mignęło nam tylko po drodze. Po ok 5 km jazdy dukt łączy się z niebieskim szlakiem rowerowym 'Do Puszczy Ladzkiej'. My zmieniłyśmy tutaj plan naszej podróży. Okazało się, że mamy sporo czasu zaoszczędzonego na szybkim przejeździe przez całą puszczę. Zatem zamiast kierować się z powrotem do Narewki, jedziemy w przeciwną stronę do spokojnej wioski Rybaki z malą kaplicą cerkiewną.

Na mapie w odlegości ok 1 km od wioski widać drewnianą cerkiew. Jest po drugiej stronie rzeki Narew, mostu jednak nie ma. Tubylec podpowiada nam, że jest drewniana kładka. Docieramy do przepięknej doliny Narwi, idealne miejsce na odpoczynek.

Skit pw. św. św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczarskich w Ordynkach.

600-metrowa kładka przez szuwary oddziela wieś od obiektu. Wieś jest przeciwieństwem tego zaledwie 5-letniego obiektu otoczonego fosą. Jest biedna, brzydka, murowana. Dwa kilometry od Ordynek, w środku lasu, na malej polanie leśnej jest jeszcze jedna cerkiew drewniana, zabytkowa. Jakby zapomniana, z małym cmentarzem, gdzie lokalni chowają swoich bliskich. Niestety, znalezienie jej zajęło nam sporo czasu i wymagało dużej determinacji. Czas wracać. Drogą asfaltową kierujemy się na Planty, później Suszcze. Czerwonym szlakiem rowerowym 'Podlaski Szlak Bociani' zjezdżamy przez Eliaszuki do Starego Lewkowa (tu drewniana zabytkowa cerkiew pw. św. św. Piotra i Pawła z XVIII w. Dalej do Podlewkowa, Szuszczego Borku i Zabłotczyzny.

🚲 Trasa rowerowa: Niedziela Palmowa w Łysych Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 175,94 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 1 286 m

Suma zjazdów: 1 310 m Trasę dla rowerzystów poleca R_krzysztof

Łyse. Jedne z najbarwniejszych Niedziel Palmowych w Polsce odbywa się w Łysych na Kurpiach. Dzięki staraniom księdza proboszcza Pogorzelskiego, który w 1969r ogłosił konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocna, tradycja nie upadła. W tym roku najwyższa miała ponad 6m wysokości, ale i pozostałe prezentowały się pięknie. Ogólnie trzeba zacząć od początku. Trasa wiodła przez Łomżę, Nowogród do Zbójnej. To tu już mogliśmy spotkać pierwsze kobiety ładnie ubrane w stroje kurpiowskie. Nawet "świątki" w ogrodzie były przyozdobione regionalnym bieżnikiem. Dojazd do Łysych obecnie jest ułatwiony. Kilka lat temu poprawiono drogę. Niestety asfalt już jest popękany i trochę jak ja to nazywam "tępy". Ale w porównaniu z poprzednią droga, która słynęła z ilość dziur to i tak super.

Żeby nie wracać po własnym śladzie postanowiliśmy pojechać do Kadzidła a stamtąd przez Ostrołękę do domu. W Ostrołęce zjedliśmy smaczna pizze...coś ostatnio gustujemy w tej potrawie :). Chyba to podstawowe nasze danie na wyjazdach :). Kilka kilometrów za Ostrołęką Adaś złapał kapcia. Tempo troszkę spadło bo niestety pompka ręczna nie pozwala na dobicie naprawdę dużego ciśnienia w kole. Ale szczęśliwie dojechaliśmy już bez większych perturbacji.

🚲 Trasa rowerowa: Do majątku Lewickie Początek trasy: Białystok

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 22,52 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 238 m

Suma zjazdów: 266 m Trasę dla rowerzystów poleca RoweremPoPodlasiu Krótka trasa - 22 km. Trochę, można powiedzieć, powrót do przeszłości. Znalazłem na necie takie oto informacje o tym majątku: "Dwór była własnością rodu Nowickich, właścicieli okolicznych dóbr. Już w 1540 r. Maciej Lewicki, późniejszy podsędek i sędzia ziemski bielski, tytułował się dziedzicem na Niewodnicy. Nazwisko rodowe Macieja na trwałe złączyło się z tą miejscowością. O karierze Macieja Lewickiego zadecydował w dużym stopniu ożenek z księżniczką Anną Porycką ze Zbaraża. Ta niezwykle energiczna kobieta po owdowieniu przez pół stulecia, aż do końca XVI wieku, zarządzała podlaską schedą Lewickich. W 80. latach XVII w. Niewodnica Lewickich jako posag przeszła w ręce Gąsowskich, a sto lat później w ręce Orssettich. Dwór był świadkiem tragedii, jaka rozegrała się w 1812 r., gdy uciekający przed wojskami napoleońskimi Rosjanie wywieźli do Rosji marszałka szlacheckiego obwodu białostockiego Wiktora Grądzkiego, ówczesnego właściciela Niewodnicy Lewickich. Jego to córka, urodzona w 1813 r., wniosła w posagu dobra Tadeuszowi Nowickiemu. Nowiccy w 2. połowie XIX w. zbudowali pałac, którego ruiny dziś bieleją wśród fragmentów zieleni dawnego parku."

Historia tego dworu pokazuje, że to, co człowiek zbudował, być może w pocie czoła, i tak obróci się w ruinę. Lepiej podziwiać dzieła stwórcze - są nieprzemijające.

🚲 Trasa rowerowa: wzdłuż ósemki Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 52,8 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 54 m

Suma podjazdów: 620 m

Suma zjazdów: 627 m R_krzysztof poleca tę trasę rowerzystom

Od czasu gdy połączono obwodnicę Zambrowa z S8, a właściwie dawną E8 przemianowano na drogę serwisową wzdłuż nowej ósemki, to można sobie śmigać bez ryzyka, że tir nas rozjedzie. Nawierzchnia niestety nie jest najwyższej jakości, nawet rzekłbym, że trzeba uważać na dziury. Może po zimie drogowcy połatają i będzie naprawdę fajna traska. Niestety od kilku dni wiał porywisty wiatr, porywisty i zimny. Więc jazda pod wiatr chwilami była naprawdę mało komfortowa.

🚲 Trasa rowerowa: Okolice Łap Początek trasy: Choroszcz

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 81,69 km

Czas trwania wyprawy: 381923 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 47 m

Suma podjazdów: 621 m

Suma zjazdów: 630 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca RoweremPoPodlasiu

Trasa lekka, po asfalcie, krótka, dobra na upały :)

🚲 Trasa rowerowa: Do zwalonego mostu w Kruszewie Początek trasy: Białystok

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 57,7 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 74 m

Suma podjazdów: 1 378 m

Suma zjazdów: 1 395 m Rowerzystom trasę poleca RoweremPoPodlasiu Trochę o moście z netu: "Na przełomie XIX i XX wieku powstała carska droga strategiczna, przecinająca rozlewiska Narwi. W roku 1903 zakończono budowę drewnianego mostu o długości 365 m, który został zniszczony już w 1915 w czasie przesuwającego się frontu niemiecko-rosyjskiego. Ponownie most odbudowano dopiero w roku 1928. Nie była to jednak dobra konstrukcja. Tak długi most, o wysokości 7,5 metra ponad lustro wody, wykonano bez bali oporowych i krzyżaków usztywniających jarzma. W wyniku tego wykazywał on silne wahania boczne podczas przejazdu samochodów. Autobusy przed przejazdem zatrzymywały się, pasażerowie przechodzili pieszo, zaś autobus bardzo powoli pokonywał most bez obciążenia. Most ponownie uległ zniszczeniu, tym razem w wyniku działań podczas II wojny światowej. Na skarpie przyczółka od strony Kruszewa do dziś widoczne są ślady po pociskach artyleryjskich. Przyczynę, dla której nie zdecydowano się na kolejną odbudowę przeprawy, wyjaśnia miejscowa legenda - od chwili wzniesienia mostu (w 1903 i 1928 r.) za każdym razem po 11 latach wybuchała wojna światowa..."

🚲 Trasa rowerowa: Sokołów Podlaski - Grabarka Początek trasy: Ciechanowiec

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 125,58 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podjazdów: 1 796 m

Suma zjazdów: 1 790 m Nwg.piotr poleca tę trasę rowerzystom

Niezbyt przyjemna trasa: duży ruch na odcinku Sokołów - Siemiatycze. Warto jednak ją przejechać ze względu na widoki, zwłaszcza w okolicach Drohiczyna. Od Drohiczyna do Siemiatycz sporo górek do pokonania.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Jesienny wypad do Puszczy Knyszyńskiej Początek trasy: Czarna Białostocka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 61,26 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 107 m

Suma podjazdów: 1 751 m

Suma zjazdów: 1 824 m RoweremPoPodlasiu poleca tę trasę Pogoda dopisała, widoki też, już wszystko pomału przybiera barwy jesienne i bardzo ładnie to zaczyna wyglądać. Warto wyjechać w teren i skorzystać z pogody.Trasa około 60 km, start w Czarnej Białostockiej i właściwie to w 70% wiedzie przez PK. Polecam jako fajny wypad szczególnie teraz.

Jak przygotować się na wycieczkę rowerową?

Najważniejszy jest stan techniczny Twojego roweru. Jeśli wybierasz się na swoją pierwszą wyprawę w sezonie, koniecznie zrób przegląd swojego jednośladu. Co warto zrobić przed rozpoczęciem sezonu? W skład przeglądu wchodzi szereg czynności do wykonania. Są to między innymi: sprawdzenie napędu, przerzutek, linek oraz hamulców

dopompowanie kół

wyczyszczenie ważnych elementów

W skład przeglądu wchodzą również inne czynności. Rower powinno się serwisować przynajmniej raz w roku, by mieć pewność, że jest odpowiednio sprawny i by móc cieszyć się nim dłużej. Podczas jazdy mocno eksploatujemy sprzęt, dlatego tak istotne jest, by o niego dbać. Można samodzielnie serwisować swój rower, chociaż do tego wymagana jest odpowiednia wiedza. W Internecie nie brakuje poradników na ten temat. Jeśli jednak wolisz, by Twoim jednośladem zajęli się specjaliści możesz oddać sprzęt do serwisu rowerowego. Taki przegląd najlepiej jest wykonywać przed rozpoczęciem sezonu. Po sezonie też warto o niego odpowiednio zadbać. Pamiętaj, że im bardziej skrupulatnie będziesz dbać o sprzęt, tym dłużej Ci on posłuży. Jeśli Twój sprzęt jest gotowy do użytku, pozostaje Ci zaplanować trasę i ruszać w drogę!

Co zabrać na wycieczkę rowerową?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami.

Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Podlaskie: najciekawsze atrakcje tajemniczego regionu Polski

W naszym kraju z pewnością nie ma drugiego takiego miejsca – mowa o Podlaskiem, które od lat zachwyca turystów swoją nietuzinkowością i przede wszystkim – tajemniczością. Gęste lasy Puszczy Białowieskiej (wpisanej na Listę światowego dziedzictwa UNESCO), rozlewiska rzek, nad którymi porankami unosi się mleczna mgła i „posiadające uzdrawiającą moc” szeptuchy to tylko kilka z wielu powodów, dla których warto odwiedzić ten region. Najciekawsze atrakcje woj. podlaskiego znajdziecie właściwie w każdej jego części – w Oszkiniach znajduje się historyczna osada prusko-jaćwieska, w miejscowości Kruszyniany natomiast – najstarszy meczet w Polsce. Zjawiskowo prezentują się też miasta Tykocin i Supraśl, których zabytki i spokojna atmosfera przypadną do gustu tym, którzy pragną wypoczynku z dala od wielkiego miasta.