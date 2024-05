Ścieżki rowerowe w woj. podlaskim. Gdzie w weekend 11 - 12 maja? Pomysły na jednodniową wyprawę

Szukasz inspiracji na wycieczkę rowerową w woj. podlaskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 10 ciekawych propozycji tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. podlaskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. podlaskim warto wybrać w weekend.

Rowerem w woj. podlaskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. podlaskim, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 11 maja w woj. podlaskim ma być od 5°C do 14°C. Nie powinno padać. W niedzielę 12 maja w woj. podlaskim ma być od 0°C do 15°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Wczasy rowerowe: Trasa II. Na łonie Wigierskiego Parku Narodowego Początek trasy: Augustów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 62,16 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 55 m

Suma podjazdów: 289 m

Suma zjazdów: 247 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Damjen78 Do Nowinki docieramy szerokim poboczem zatłoczonej krajówki. Od Krusznika przez Zakąty poruszamy się drogą gruntową poprzez urokliwą polanę nad jeziorem (camping). Z Czerwonego Krzyża po Mikołajewo prowadzi nas piaszczysty, utwardzony trakt (tzw. tarka). Podobnie na odcinku przez Leszczewo w kierunku Małej Huty (szczególnie ciężki odcinek przez las, gdzie momentami była potrzeba podprowadzania roweru). Dłuższy przystanek urządzamy sobie w Wigrach u stóp tamtejszego zespołu pokamedulskiego widocznego z dala dzięki dwóm kościelnym wieżom i wpadającej w róż elewacji. Niestety nie udaje się znaleźć dogodnego punktu widokowego na wodną taflę wigierskiego jeziora.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Augustowie

🚲 Trasa rowerowa: Czarna Białostocka - Białystok Początek trasy: Czarna Białostocka

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 31,7 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podjazdów: 335 m

Suma zjazdów: 352 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Ulixes

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Wczasy rowerowe: Trasa III. Z biegiem Kanału, ku granicy Początek trasy: Augustów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 87,49 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 41 m

Suma podjazdów: 410 m

Suma zjazdów: 409 m Rowerzystom trasę poleca Damjen78 Wyprawa wzdłuż Kanału Augustowskiego, czyli prawdziwego majstersztyku XIX-wiecznej sztuki irygacyjnej, po granicę z Białorusią. Na granicy zwiedzamy odnowioną śluzę Kurzyniec (dzięki uprzejmości strażników granicznych) z widokiem na białoruski brzeg.W drugiej części trasy czeka nas przejazd w sąsiedztwie granicy przez malownicze wioski z drewnianą zabudową (ręka odruchowo sięga po aparat). Przed Lipskiem łapie nas niestety ulewa. Po jej przeczekaniu, jadąc pod lekka presją czasu, docieramy do ukrytego w lesie przystanku kolejowego w Jastrzębnej. Nadjeżdżający szynobus udziela nam schronienia przed kolejną nadciągającą chmarą. Poza nawierzchniami asfaltowymi trasa etapu prowadzi, od śluzy Paniewo po Mikaszewo, leśną drogą za czarnym szlakiem rowerowym (wzdłuż brzegu Jeziora Mikaszewo). Od Rygola po śluzę Kudrynki ponownie gruntową nawierzchnią, a następnie leśnymi duktami (szlak bardzo dobrze oznaczony,a trasa przejezdna poza krótkim piaszczystym odcinkiem). Z Rudawki trasa wiedzie początkowo szerokim gościńcem aż po Wołkusz o ile mnie pamięć nie myli. Potem jeszcze gruntowy trakt za Bartnikami, przez Starożyńce. Po przyjeździe do Augustowa krążąc po centrum przekraczamy wg. wskazań licznika barierę 100 kilometrów. Śluzy, jeziora, drewniane domostwa decydują o tym, że przyznaję tej trasie palmę pierwszeństwa pośród szlaków przebytych w okolicach Augustowa.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Augustowie

🚲 Trasa rowerowa: Murale z Wizny Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 78,67 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 148 m

Suma podjazdów: 931 m

Suma zjazdów: 1 029 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca R_krzysztof

Doszły mnie słuchy, że w Wiźnie pojawiły się nowe murale. Coż robić...trzeba jechać. Tak jak wcześniejsze trasy tak i dzisiejsza wiodła wzdłuż S8. Naprawde teraz można sobie spokojnie pomykać do Rutek czy do Mężenina bez strachu w oczach, że zostanie się rozjechanym przez TIRa. Pogoda nie była zbyt sprzyjająca, chłodno i dość wietrznie. Szczególnie odcinek od Rutek Kossak przez Grądy Woniecko do samej Wizny. Wiało dość mocno. Klucze dzikich gęsi przelatywały co chwila, kilka łabędzi majestatycznie żeglujących po rozlewiskach oraż kaczek krzyżówek....bocianów ni widu ni słychu. Gniazda wzdłuż trasy nadal puste. Poszukiwanie nowych murali tylko połowicznie udało się. Jeden znalazłem ale na drugi nie mogłem natrafić. Co gorsza, kogokolwiek spytałem to nie umiał mi pomóc. Dziwne bo Wizna jest naprawdę dość mała. Z drugiej strony będzie po co wracać :)

Żurawie. Według różnych , że mural inspirowany jest twórczością Józefa Chełmońskiego. Min obrazem "Krzyż w zadymce" oraz "Zurawiami". Jesli wjeżdża się do Wizny od strony kościoła to pierwszy mural jest na wprost. Fakt pod górke ale widać :) Twarze spod Monte Cassino. Mural powstał jako trzeci w kolejności i przedstawia mieszkańców Wizny, którzy walczyli pod Monte Cassino. 30 wiźniaków zdobywało wzgórze, dwóch zostało tam na zawsze i to w hołdzie tym mieszkańcom powstał ten mural. Trochę pstry, ale ma swój urok i przesłanie Polskie Temopile - chyba najsłynniejszy mural z Wizny. Pierwszy jaki wogole powstal i jest powiększeniem malej fotografi z 1939r, na której są polscy jeńcy. Malowidło powstało dokładnie w miejscu, w którym zostało zrobione zdjęcie.

Kapitan (pośmiertnie awansowany na majora) Władysław Raginis. Dowódca SGO Narew, którego symboliczny grób jest kilka kilometrów od Wizny w Górze Strękowej.

jedno z ostatnio namalowanych murali upamietniających Żołnierzy AK Placówki Wizna. Malowidło znajduje się na ścianie dawnej siedziby żandarmerii, która w czasie wojny kilka razy była atakowana, przez "akowców" Droga do raju....mural upamiętniający wywózki mieszkańców Wizny na wschód, na stepy Kazachstanu i na SYberie w okresie II Wojny Światowej Droga powrotna tą samą trasą tyle, że z wiatrem przez dużą część :).

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Zambrowie

🚲 Trasa rowerowa: Przez Puszczę Knyszyńską Początek trasy: Czarna Białostocka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 57,5 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 47 m

Suma podjazdów: 276 m

Suma zjazdów: 288 m RoweremPoPodlasiu poleca tę trasę Dzisiejsza trasa w większości wiodła przez lasy - czy to PK, czy też inne. Jechało się bardzo fajnie i lekko. Zdecydowanie można polecić jako wycieczkę rodzinną. Start w Czarnej Białostockiej o 11.45, w domu byliśmy około 18.00. Po drodze oczywiście stawaliśmy, robiliśmy zdjęcia.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Do Biebrzańskiego Parku Narodowego Początek trasy: Goniądz

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 86,82 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 97 m

Suma podjazdów: 699 m

Suma zjazdów: 618 m RoweremPoPodlasiu poleca tę trasę rowerzystom Fajna trasa, widokowo-edukacyjna. Masa zwierząt, dużo rozjechanych i żywych zaskrońców. Bardzo polecam tę trasę, choć w lasach piaszczysto i trzeba w wielu miejscach prowadzić rower.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: 1 maja Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 93,07 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 81 m

Suma podjazdów: 654 m

Suma zjazdów: 614 m R_krzysztof poleca tę trasę rowerzystom 1 maja, bywało, że ociekałem potem od upałów. Niestety w tym roku temperatury nie rozpieszczały. Do tego jeszcze dość silny wiatr, który dawał się we znaki. Jacek tym razem nie narzucał zbyt dużego tempa i praktycznie cała trasę pokonywaliśmy obok siebie. Tym razem postanowiliśmy...no dobra...ja postanowiłem jechać przez Kałęczyn. Ty niemiła niespodzianka. Okazało się, że główna droga prowadzi w pole a boczna jest jak najbardziej "główną" :). Musieliśmy więc przebić się przez piachy do asfaltu. :) Dalsza droga przebiegła bez problemów w nawigacji :). Jeśli dojeżdżaliśmy do jakiegoś rozjazdu to padało tylko pytanie...w lewo, w prawo czy prosto? Tym sposobem wyszło całkiem fajne kółeczko.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Zambrowie

🚲 Trasa rowerowa: Litwa-Łotwa-Estonia Początek trasy: Sejny

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 1 712,42 km

Czas trwania wyprawy: 263 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 233 m

Suma podjazdów: 3 167 m

Suma zjazdów: 3 142 m Rowerzystom trasę poleca Maciejkicior87

Litwa, Łotwa, Estonia. Czemu ten kierunek? Chciałem zobaczyć białe noce, dlatego urlop zaplanowałem w najdłuższe dni roku.

Trasa poprowadzona jest przez Wilno, Rygę,Tallin. W stolicy Estonii wsiadłem do pociągu, którym dojechałem do Tartu. A z Tartu już na rowerze do Suwałk. Niestety, jedynie w Estonii, rower można przewozić w pociągach. I za jego przewóz nie pobierana jest opłata. By mieć rezerwę czasową, wsiadłem do pociągu i skróciłem sobie dystans, który musiałem pokonać by dotrzeć do domu.

Z Suwałk do Tallina trasa w większości poprowadzona jest drogami asfaltowymi o niewielkim natężeniu ruchu. Natomiast w drodze powrotnej, za Tartu, bardzo dużo odcinków biegnie po drogach gruntowych( w Estonii i na Łotwie). Są to ubite drogi z drobnego żwiru i piachu. Niestety, są na nich poprzeczne koleiny i jeździ się na nich jak po tarce.

Gdzieś na forach przeczytałem, że w lato, w tych krajach, klimat zbliżony jest do naszego. W dzień owszem było +23st, natomiast w nocy, w Estonii, temperatura dwa razy spadła poniżej 0st( zdjęcie-szron na namiocie). Do tego silny wiatr, przez który, by słyszeć swoje myśli, trzeba jechać w kurtce z kapturem na głowie. Gdy wieje z boku, by się poruszać, trzeba jechać bokiem opony. A szprychy wydają dźwięki, jak włączony wiatrak. Nie wiem czy to jest norma, czy tylko tak trafiłem. Było ciekawie.

Na trasie, nigdy nie miałem problemów ze znalezieniem miejsca na obóz. Tereny słabo zaludnione. W koło lasy, łąki.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Trasa rowerowa Białystok - Kiermusy Początek trasy: Tykocin

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 28,63 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 33 m

Suma podjazdów: 68 m

Suma zjazdów: 51 m Guber poleca tę trasę rowerzystom

Trasa ma swój początek w Białymstoku, na skrzyżowaniu Szosy Warszawskiej i ulicy Sikorskiego. Kierujemy się poboczem w stronę stolicy. Po prawej mijamy Makro oraz McDonald’s, jedziemy cały czas ulicą. Przejeżdżamy przez przejazd kolejowy, jadąc prosto około 8km, mijamy między innymi Choroszcz i Żółtki. Za mostem na Narwi, skręcamy w prawo z głównej szosy do Złotorii (na drogę do Tykocina). Przejeżdżamy przez Złotorię podziwiając po prawej stronie widok na dolinę rzeki. Dalej już do samego Tykocina prowadzi asfaltowa, pagórkowata droga, z pięknymi krajobrazami Podlasia. Mijamy miejscowość Siekierii i dojeżdżamy do Tykocina. Tam, już przez całe miasteczko, droga jest z kostki brukowej. Podążamy niebieskim szlakiem. Po prawej stronie mijamy zabytkowe mury klasztoru oraz Kościół, dojeżdżamy do Synagogi z 1642r. Obecnie mieści się tam muzeum (czynne codziennie, oprócz poniedziałków i dni poświątecznych, od godziny 10 do 17). Obok Synagogi mieści się mała restauracja serwujące tradycyjne żydowskie potrawy. Następnie cofamy się do skrzyżowania przed Synagogą i skręcamy w prawo do Jeżewa, a na kolejnym skrzyżowaniu skręcamy w prawo w kierunku Kiermus. Jedziemy drogą asfaltową ok. 2 km do Pentowa. Znajduje się tam Europejska Wioska Bocinania, gdzie na stosunkowo niewielkim terenie znajduje się około 20 bocianich gniazd. Następnie cofamy się do drogi asfaltowej i kierujemy się w prawo w stronę Kiermus. Jest to miejscowość z kompleksem domków, hotelem i karczmą, nazywana "ostoją żubra i tradycji szlacheckiej". Gdy wjeżdżamy do Kiermus, od razu po lewej stronie rzucają nam się w oczy cztery domki, tzw "Dworskie Czworaki". Każdy z nich zdobiony w inny sposób przyciąga swoim widokiem. Jeden to chata garncarza, drugi bartnika, trzeci tkacza a czwarty rolnika. Niestety domków nie możemy zwiedzić od wewnątrz ponieważ jest to część tutejszej bazy noclegowej. Naprzeciw domków dumnie stoi "Dworek nad Łąkami", który stanowi główne centrum noclegowe Kiermus, oraz tuż obok "Karczma Rzym", gdzie można posilić się staropolskim jadłem. Tu wycieczka dobiega końca, więc spokojnie możemy się udać na posiłek i zasłużony odpoczynek.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rowerowy wypad w okolice NPN Początek trasy: Mońki

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 62,84 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 68 m

Suma podjazdów: 1 319 m

Suma zjazdów: 1 320 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca RoweremPoPodlasiu Ciekawa traska przez okolice NPN. Start w Knyszynie, zahaczyłem o Tykocin - bardzo ciekawe miasteczko, potem na południe przez Pajewo do Waniewa, na kładkę przez Narew do Śliwna i już stamtąd do domu. Trasa nie jest lekka, bo częściowo wiedzie przez piaszczysty szutr, ale można zawsze odbić na asfalt. Bardzo fajnie się robi, kolorowo, dużo zwierząt.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Moniek

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Wycieczka rowerowa - jak się przygotować?

Przed rozpoczęciem sezonu rowerowego pamiętaj, by zadbać o swój jednoślad. Przegląd powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. Można samodzielnie dbać o sprzęt, lub oddać go w ręce specjalistów. W serwisach rowerowych oferowane są kompleksowe usługi serwisowe.

Im lepiej będziesz dbać o rower, tym dłużej Ci on posłuży. Poza tym dobry stan techniczny przekłada się na bezpieczną jazdę. Jest to więc bardzo istotne. Co najmniej raz na rok powinno się sprawdzić: napęd, przerzutki, linki, hamulce

koła

łańcuch Wydawałoby się, że dbanie o rower to prosta sprawa. Nic bardziej mylnego. Jeśli chcesz odpowiednio dbać o swój jednoślad, potrzebny jest szereg czynności. Jednak na pewno przełoży się to na komfort jazdy oraz długotrwałą sprawność roweru. Jeśli zadbałeś już o rower, pozostało Ci jedynie zaplanowanie trasy i można ruszać w drogę!

Co zabrać na rower?

W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę.

Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa.

Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie.

Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

Podlaskie: najciekawsze atrakcje tajemniczego regionu Polski

W naszym kraju z pewnością nie ma drugiego takiego miejsca – mowa o Podlaskiem, które od lat zachwyca turystów swoją nietuzinkowością i przede wszystkim – tajemniczością. Gęste lasy Puszczy Białowieskiej (wpisanej na Listę światowego dziedzictwa UNESCO), rozlewiska rzek, nad którymi porankami unosi się mleczna mgła i „posiadające uzdrawiającą moc” szeptuchy to tylko kilka z wielu powodów, dla których warto odwiedzić ten region. Najciekawsze atrakcje woj. podlaskiego znajdziecie właściwie w każdej jego części – w Oszkiniach znajduje się historyczna osada prusko-jaćwieska, w miejscowości Kruszyniany natomiast – najstarszy meczet w Polsce. Zjawiskowo prezentują się też miasta Tykocin i Supraśl, których zabytki i spokojna atmosfera przypadną do gustu tym, którzy pragną wypoczynku z dala od wielkiego miasta.