Ścieżki rowerowe w woj. podlaskim. Gdzie na weekend 21 - 22 sierpnia? Pomysły na jednodniowy wypad

Ścieżki rowerowe w woj. podlaskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. podlaskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 21 sierpnia w woj. podlaskim ma być 22°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 30%. W niedzielę 22 sierpnia w woj. podlaskim ma być 22°C.Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: Niedziela Palmowa w Łysych

Początek trasy: Ciechanowiec

Stopień trudności: 3

Dystans: 175,94 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 1 286 m

Suma zjazdów: 1 310 m

Trasę rowerową mieszkańcom poleca R_krzysztof

Łyse. Jedne z najbarwniejszych Niedziel Palmowych w Polsce odbywa się w Łysych na Kurpiach. Dzięki staraniom księdza proboszcza Pogorzelskiego, który w 1969r ogłosił konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocna, tradycja nie upadła. W tym roku najwyższa miała ponad 6m wysokości, ale i pozostałe prezentowały się pięknie.

Ogólnie trzeba zacząć od początku. Trasa wiodła przez Łomżę, Nowogród do Zbójnej. To tu już mogliśmy spotkać pierwsze kobiety ładnie ubrane w stroje kurpiowskie. Nawet "świątki" w ogrodzie były przyozdobione regionalnym bieżnikiem.

Dojazd do Łysych obecnie jest ułatwiony. Kilka lat temu poprawiono drogę. Niestety asfalt już jest popękany i trochę jak ja to nazywam "tępy". Ale w porównaniu z poprzednią droga, która słynęła z ilość dziur to i tak super.

Żeby nie wracać po własnym śladzie postanowiliśmy pojechać do Kadzidła a stamtąd przez Ostrołękę do domu. W Ostrołęce zjedliśmy smaczna pizze...coś ostatnio gustujemy w tej potrawie :). Chyba to podstawowe nasze danie na wyjazdach :).

Kilka kilometrów za Ostrołęką Adaś złapał kapcia. Tempo troszkę spadło bo niestety pompka ręczna nie pozwala na dobicie naprawdę dużego ciśnienia w kole. Ale szczęśliwie dojechaliśmy już bez większych perturbacji.

Nawiguj