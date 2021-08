Ścieżki rowerowe w woj. podlaskim. Gdzie na weekend 04 - 05 wrześni? Pomysły na jednodniową wyprawę

Wycieczki rowerowe w woj. podlaskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. podlaskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 04 wrześni w woj. podlaskim ma być 19°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 05 wrześni w woj. podlaskim ma być od 16°C do 19°C. Nie powinno padać.

🚲 Trasa rowerowa: Wyprawa rowerowa z Łap przez Waniewo do Białegostoku

Początek trasy: Ciechanowiec

Stopień trudności: 1

Dystans: 40,5 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 43 m

Suma podjazdów: 164 m

Suma zjazdów: 142 m

Trasę rowerową mieszkańcom poleca RoweremPoPodlasiu

Wyprawa rowerowa z Łap przez Waniewo do domu. Dojazd Z Białegostoku do Łap pociągiem o 9.00. Bilet do Łap kosztuje tylko 3 pln + rower 7 pln. Zaraz za Łapami jest kilka kilometrów fajnej ścieżki rowerowej. W Waniewie wstęp do NPN był dzisiaj za darmo :). Nigdzie nie uświadczyłem strażników, widać koniec sezonu. Droga piękna i malownicza, widać już, jak jesień odznacza się na drzewach, rolnicy zaczęli zbiory kukurydzy.

