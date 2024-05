Ścieżki nordic walking w woj. podlaskim. Gdzie wybrać się w weekend 1 - 2 czerwca. TOP 3 trasy

Nordic walking w woj. podlaskim warto trenować niemal wszędzie. Jednak zachęcamy do wybrania tras sprawdzonych przez innych. We współpracy z Traseo przedstawiamy Wam 3 atrakcyjne szlaki nordic walking w woj. podlaskim. Co tydzień prezentujemy Wam nowy zestaw ścieżek do wyboru. Zobacz, co mamy na weekend.

Ścieżki nordic walking w woj. podlaskim

Jakie trasy nordic walking w woj. podlaskim polecają mieszkańcy? Sprawdziliśmy to. Traseo to aplikacja, w której każdy może śledzenia swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. We współpracy z Traseo mamy dla Was 3 krajobrazowe ścieżki nordic walking w woj. podlaskim. Znajdź najciekawszą dla siebie. Nim wyruszysz, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 01 czerwca w woj. podlaskim ma być od 13°C do 24°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 1% do 54%. W niedzielę 02 czerwca w woj. podlaskim ma być od 13°C do 23°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 12% do 65%. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Czarna Białostocka -Czeremchowa Tryba-Supraśl Początek trasy: Wasilków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 15,47 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 64 m

Suma podejść: 1 613 m

Suma zejść: 1 637 m Trasę dla amatorów nordic walking poleca RoweremPoPodlasiu 15-kilometrowa trasa piesza przez Puszczę Knyszyńską z miejscowości Czarna Białostocka do Supraśla. Choć w miastach nie ma już śniegu, to w Puszczy Knyszyńskiej można go jeszcze znaleźć, ścieżki oblodzone, trzeba uważać. Ale bardzo ładne widoki i świeże powietrze wynagrodzą każdy trud. Polecam.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Spacer dookoła Rucianej-Nidy Początek trasy: Nowogród

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,27 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 64 m

Suma podejść: 176 m

Suma zejść: 132 m Amatorom nordic walking trasę poleca Guber

Ten niespełna siedmiokilometrowy szlak pieszy doskonale nadaje się na popołudniową przechadzkę. Na jego pokonanie potrzeba około 2 godzin. Wiedzie on przez zróżnicowane lasy, począwszy od borów sosnowych, aż po podmokłe lasy liściaste. Zgodnie z tradycją szlak ma swój początek w Centrum Informacji Turystycznej i Promocji. Wyruszamy stąd ul. Dworcową w kierunku drugiej części miasta - Nidy. Po ok. 300m na skrzyżowaniu skręcamy w prawo w Aleję Wczasów. Mijamy położony po prawej stronie drogi Urząd Miasta i Gminy oraz pocztę. Za pocztą skręcamy (tuż przed sklepem) w lewo w ulicę Słowiańską. Kierujemy się do położonej na końcu niej plaży. Dojście do niej umożliwiają schodki na końcu ulicy. Po zejściu nad jezioro kierujemy się w prawo. Droga biegnie teraz nad samym jeziorem po leśnej ścieżce. Idziemy cały czas szlakiem pomarańczowym. Po około 500m dochodzimy do Ośrodka Wypoczynkowego "Wodnik". Przechodzimy przez jego teren, dalej idziemy leśną ścieżką nad jeziorem i dochodzimy do kolejnego ośrodka "Perła Jezior". Stamtąd szlak prowadzi do Ośrodka Turystyki Wodnej PTTK "U Andrzeja", przechodzimy przez jego teren i wychodzimy na Aleję Wczasów. Przecinamy ulicę i wchodzimy na leśny dukt. Prowadzi on nas przez las oddzielający obie części miasta. Na pierwszym skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Teren w tym miejscu staje się pagórkowaty. Po kilku minutach marszu po lewej stronie, w dole można dostrzec rzekę Nidkę. Cały czas kierujemy się pomarańczowym szlakiem, który wiedzie przez las. Docieramy w końcu do Rucianego. Przechodzimy przez tory kolejowe i docieramy do drogi nr 58. Przecinamy ją wchodząc w ulicę Cichą. Po prawej stronie mijamy stary cmentarz i kierujemy się dalej ulicą Cichą, aż dotrzemy do skrzyżowania w Guziance. Tam skręcamy w prawo wchodząc w ulicę Mazurską, którą docieramy do Informacji Turystycznej kończąc wycieczkę.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: TRASA ZIELONA Początek trasy: Knyszyn

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 18,2 km

Czas trwania marszu: 6 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 14 m

Suma podejść: 19 m

Suma zejść: 23 m Trasę dla amatorów nordic walking poleca Turystyka

Co daje nordic walking?

Nordic walking to sport, który może uprawiać prawie każdy. Dlatego cieszy się coraz większą popularnością. Przynosi korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Aktywność fizyczna jest potrzebna w dbaniu o zdrowie fizyczne i psychiczne. Nordic walking może pomóc w zrzuceniu zbędnych kilogramów. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym.

Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Poznaj tajemnice podlaskiej natury

Polska „kraina tajemnic”, czyli woj. podlaskie – jakże nie zakochać się w tym regionie? Gęste lasy, rzeki wijące się niczym wstążki, torfowiska i kładki prowadzące przez ich zakamarki to tylko kilka powodów, dla których woj. podlaskie od lat uwielbiane jest przez turystów. Skarby słynnej Puszczy Białowieskiej, połączone z resztą terenów dzięki powstałym tam szlakom turystycznym, oczarują was od pierwszego wejrzenia. Za cel waszej wędrówki z kijkami możecie również obrać oszałamiające ścieżki Puszczy Knyszyńskiej (m.in. rezerwat Krzemianka, zalew Wyżary) lub urokliwe uliczki Białegostoku, Tykocina lub Supraśla. Sprawdź najciekawsze atrakcje.