Ścieżki nordic walking w woj. podlaskim. Gdzie warto się wybrać w weekend 2 - 3 września 3 najciekawsze trasy

Nordic walking w woj. podlaskim da się trenować prawie wszędzie. Ale zachęcamy do wybrania tras sprawdzonych przez innych. Razem z Traseo proponujemy Wam 3 interesujące ścieżki nordic walking w woj. podlaskim. Na każdy weekend prezentujemy Wam nowy zestaw ścieżek do wyboru. Zobacz, co przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki nordic walking w woj. podlaskim

Które trasy nordic walking w woj. podlaskim lubią mieszkańcy? Sprawdziliśmy to. Traseo to aplikacja, za pomocą której każdy może zapamiętywania swojej trasy i dzielenia się nią z innymi. Razem z Traseo przedstawiamy Wam 3 uczęszczane trasy nordic walking w woj. podlaskim. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak bunkrów Początek trasy: Drohiczyn

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 25,12 km

Czas trwania marszu: 8 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 22 m

Suma podejść: 38 m

Suma zejść: 47 m Trasę nordic walking mieszkańcom poleca Powiat_Siemiatycze Szlak rozpoczyna się przy przystanku PKS i prowadzi na północny-wschód poprzez młody las sosnowy na skraju którego znajdują się mogiły mieszkańców Słoch Annopolskich zamordowanych w 1941 roku. Piaszczysta droga prowadzi do skrzyżowania szos w pobliży zajazdu "Kmicic" (4 km). Z tąd podążamy szosą w kierunku Mielnika. Po drodze natrafiamy na pozostałości cmentarza żołnierzy poległych w czasie I Wojny Światowej. Szlak skręca w drogę żwirową (w prawo) prowadzącą do wsi Turna Duża. Przed wsią wchodzimy na ścieżkę (w lewo) wiodącą skrajem żwirowni i po przejściu 3 km trafiamy do wsi Anusin.

ANUSIN (7 km) – w pobliżu wsi bunkry pochodzące z lat 1940-41, które były częścią składową nadbużańskiego rejonu umocnionego, za Anusinem groby dwóch żołnierzy poległych w 1939 r. Wychodząc z Anusina kierujemy się na wschód, by po przejściu około 800 m znaleźć się na rozwidleniu dróg, tu skręcamy na południowy-wschód. Na trasie widzimy wiele bunkrów.

OLENDRY (9,5 km- zabytkowe domy drewniane, za wsią ciekawy most kolejowy wzniesiony przez carskiego inżyniera Fronołowa MAĆKOWICZE (12 km) -stary, drewniany młyn wraz z murowanym domkiem młynarza , po obu stronach pobliskiej linii kolejowej oraz nad wiodącą w stronę granicy państwa szosy znajdują się w części zniszczone radzieckie bunkry, wzniesione w latach 1940-1941 OSŁOWO (17,5 km) ZAGÓRZE (21 km) MIELNIK (23 km) - najwcześniejsza wzmianka o grodzie pochodzi z 1260 r. zabytki a) Góra Zamkowa z ruinami kaplicy na szczycie, pod szczytem znajdują się ruiny XVI wiecznego kościoła zamkowego.

b) Kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego murowany z lat 1913-1920 neobarokowy

c) Cerkiew p.w. Narodzenia MB Przeczystej z 1825 r.

d) Drewniana kaplica cmentarna (prawosławna) wzniesiona jako cerkiew greko-katolicka po 1776 r.

e) Synagoga, powstała ok. połowy XIX wieku

rezerwat roślinności ciepłolubnej

wyrobiska i odkrywki kopalni kredy (ciekawe okazy skamielin

Nawiguj 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Po Suwalskim Parku Krajobrazowym Początek trasy: Sejny

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,8 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podejść: 877 m

Suma zejść: 893 m Amatorom nordic walking trasę poleca RoweremPoPodlasiu Piesza wędrówka po Suwalskim Parku Krajobrazowym.

Z netu o nim: "Suwalski Park Krajobrazowy (SPK) jest najstarszym parkiem krajobrazowym w Polsce, utworzony 12 stycznia 1976 roku na mocy uchwały Nr III/14/76 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Suwałkach, celem ochrony unikatowego krajobrazu polodowcowego, szczególnych wartości przyrodniczych i geologicznych. Park położony jest na Pojezierzu Północnosuwalskim, które stanowi przykład krajobrazu polodowcowego z licznymi wzniesieniami morenowymi, wzniesieniami kemowymi, dolinami rzecznymi, nieckami jezior oraz głazowiskami.

Charakterystyczne miejsca w parku to:

jezioro Hańcza,

głazowisko Łopuchowskie,

głazowisko Bachanowo,

wiszące torfowisko znajdujące się nad zachodnim brzegiem jeziora Jaczno.

Nawiguj

🌲🌤️ Trasa nordic walking: 'Skrzydlaty Drapieżca' (Puszcza Białowieska) Początek trasy: Hajnówka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 29,46 km

Czas trwania marszu: 3 godz. i 36 min.

Przewyższenia: 57 m

Suma podejść: 205 m

Suma zejść: 220 m Trasę dla amatorów nordic walking poleca Tourbike Czas na odpoczynek po kilku dniach rowerowych.

Samochodem jedziemy z Masiewa do Gruszek do Nadleśnictwa Browsk. Tam spacer po herbarium i rzut oka na ostoję żubrów, tę którą wszyscy oglądamy na żywo na żubry online.

Z Gruszek kierujemy się na 'narewkowską drogę'. W jej połowie, na 'średniej budce' zostawiamy auto i tuptamy na nową ścieżką edukacyjną 'Orlik krzykliwy' w dolinie Łutowni. Pętla ma długość ok 3 km, 10 przystanków po drodze z tablicami informacyjnymi i wieżę widokową w dolinie Narewki. Szczęście dopisało i tym razem, orlik nadleciał, zakołował nad nami i znikł za ścianą lasu.

Po krótkiej wizycie w Białowieży i obiadku w Restauracji Parkowej wracamy do Masiewa.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Hajnówce

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Jakie korzyści przynosi nordic walking?

Nordic walking to sport, który może uprawiać prawie każdy. Dlatego cieszy się coraz większą popularnością. Przynosi korzyści, jeśli pamiętamy o odpowiedniej technice. Nordic walking pomoże zrzucić zbędne kilogramy oraz pomoże w zadbaniu o dawkę aktywności fizycznej, która jest ważna dla naszego zdrowia. Najważniejsze, by pamiętać o odpowiedniej technice oraz zakupie dobrego sprzętu. Dobrze dobrane kijki pomogą w zachowaniu prawidłowej techniki. Najlepiej wybrać te dedykowane do nordic walking, a nie kupować kijków trekkingowych. Różnią się one budową. Znajdziemy 3 rodzaje kijków do nordic walking: kijki aluminiowe

kijki z włókna szklanego

kijki z włókien węglowych

Warto zwrócić uwagę na wagę kijków, które wybieramy. Kijki powinny mieć też odpowiednio wyprofilowane uchwyty oraz posiadać paski. Możemy wybrać takie z regulowaną długością lub kupić odpowiednio dobrane do naszego wzrostu. Wysokość kijków jest prawidłowo dobrana, kiedy trzymając kijki w pozycji wyprostowanej, łokieć jest pod kątem prostym. Chodzenie z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stopy. Właśnie dlatego ten sport jest odpowiedni dla osób w każdym wieku. Ryzyko kontuzji jest znikome, a sam sport jest przyjemny i możemy go uprawiać niemal wszędzie.

Dziennik Bałtycki. Sonda - co sprawia, że wypoczynek jest wyjątkowy?