Ścieżki na spacer w woj. podlaskim. Gdzie warto się wybrać w weekend 15 - 16 lipca? 10 najlepszych tras

Czas na odpoczynek po kilku dniach rowerowych. Samochodem jedziemy z Masiewa do Gruszek do Nadleśnictwa Browsk. Tam spacer po herbarium i rzut oka na ostoję żubrów, tę którą wszyscy oglądamy na żywo na żubry online. Z Gruszek kierujemy się na 'narewkowską drogę'. W jej połowie, na 'średniej budce' zostawiamy auto i tuptamy na nową ścieżką edukacyjną 'Orlik krzykliwy' w dolinie Łutowni. Pętla ma długość ok 3 km, 10 przystanków po drodze z tablicami informacyjnymi i wieżę widokową w dolinie Narewki. Szczęście dopisało i tym razem, orlik nadleciał, zakołował nad nami i znikł za ścianą lasu. Po krótkiej wizycie w Białowieży i obiadku w Restauracji Parkowej wracamy do Masiewa.

Na terenie Rezerwatu znajduje się także skansen pszczelarski, drzewa bartne, wieża widokowa oraz pozostałości po kopalni krzemienia. Dodatkowych informacji na temat wykopalisk warto zaczerpnąć z tablicy informacyjnej.

Ścieżka dydaktyczna w Rezerwacie Krzemianka jak sama nazwa wskazuje powinna poszerzać naszą wiedzę przyrodniczą. Wypełnieniu tego celu służy szereg tablic informacyjnych, np. ekologiczna rola lasu, nisze pokarmowe ptaków, woda i jej rola w lesie, warstwowa budowa lasu, czy dzięcioł może dostać wstrząsu mózgu, i inne.

Kopalnia Krzemienia.Jest to najdalej na północ wysunięte stanowisko archeologiczne tego typu w Polsce. Eksploatacją zespołu kopalń w Rybnikach zajmowała się licząca nawet kilkadziesiąt osób wyspecjalizowana grupa górników i kamieniarzy. W pobliżu wsi na terenie kopalni krzemienia ustanowiono Rezerwat Przyrody "Krzemianka", obecnie znajduje się w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Knyszyn. Stwierdzono tu co najmniej kilkadziesiąt bardzo dobrze zachowanych kopalń sprzed około 3 tysięcy lat." Moje wrażenia? Piękne widoki koniecznie do zobaczenia na wiosnę, można tu dojechać rowerem z Białegostoku ,ale ja to połączę z wypadem do czarnej Białostockiej w niektórych momentach trzeba przenieść rower jest parę zwalonych drzew na kładce, która jest długa ,przecina tę rzeczkę w paru miejscach Nie zapomniane przeżycie.W rezerwacie są przymocowane tabliczki z szerokością i długością geograficzną sprawdziłem ze swoim GPS-em pomiary zgodne:). Rezerwat jest klejnotem Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej polecam o każdej porze roku, (no może za wyjątkiem sezonu komarowego), ale i na to są sposoby.

