Samochody notorycznie parkowane na trawniku przy "Eskulapie" na ul. Nowy Świat. Mieszkańcy pobliskich bloków mają dość (zdjęcia)

- Bardzo często zostawiane są tu samochody. Ludzie parkują tak na trawniku, albo nawet na chodniku i idą do przychodni albo do miasta. Tutaj miejsc parkingowych jest bardzo niewiele, a ludzie nie chcą płacić za parkowanie w centrum. Nie powinno tak być, ten skrawek trawniku powinien służyć dzieciom do zabawy, a nie jako parking. Wzywamy razem z mieszkańcami Straż Miejską, ale często zanim straż przyjedzie z interwencją to już ten źle zaparkowany samochód stąd odjeżdża, a i mandaty nic nie pomagają - dodaje pani Jolanta.