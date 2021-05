Rzeżbiarz, kamienne głowy i urząd miejski. Chęć do współpracy jest, ale konkretów brak

Rzeźbiarz opowiedział nam, w jaki nieoczywisty sposób próbował zainteresować swoimi pracami magistrat.

- Zrobiłem więc mały happening. Ustawiłem znienacka cztery rzeźby pod wejściem do urzędu miejskiego na Słonimskiej. Z dwóch głów na stalowych tyczkach sterczała szarfa z napisem: "Prezydencie, czy zaprosisz nas do parku?” Byłem ciekaw reakcji urzędu i ludzi przechodzących obok. Obserwowałem moją akcję z drugiej strony ulicy. Wchodzący do budynku rzucali spojrzenia i podążali za swymi sprawami. Po kilkunastu minutach wyszli strażnicy miejscy, pochodzili i zabrali napis. Pomyślałem, że im się nie spodobał. Po kilku chwilach jednak wrócił strażnik, który zainstalował znowu napis. Przyszedł też fotograf i zrobił parę zdjęć. Potem odeszli zostawiając moje demonstrujące łby. Miałem nadzieję, że rzeźby zostaną tam przez jakiś czas. Odszedłem stamtąd, ponieważ miałem swoje sprawy do załatwienia. Kiedy wróciłem po 2 godzinach, moich głów już nie było. Spytałem o nie na portierni. Okazało się, że zabrał je ktoś z urzędu. Po paru telefonach udało mi się uzyskać informację, że głowy zgodnie z wyrażonym życzeniem zostały, nie tylko zaproszone, ale nawet zawiezione do parku. Mnie z kolei zaproszono do urzędu przez dwie urzędniczki. Wprawdzie bez terminu, ale odebrałem to jako danie mi czasu na przygotowanie konkretnej propozycji. Herbatki pewnie nie będzie, ale coś tam jest. Teraz tylko zebrać odwagę i do urzędu - opowiada Piotr Pytasz.