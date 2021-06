Ruszyły szczepienia na COVID-19 młodszych nastolatków. "Szału nie ma" - mówią lekarze

- To osoby, które już były zdecydowane i tylko czekały na to, aż ruszą szczepienia. Myślę, że takich młodych osób nie będzie dużo. To dzieci rodziców, którzy sami zaszczepili się i którym zależy na zabezpieczeniu pociech - podkreśla Szymon Bielonko i dodaje, że jedną z motywacji do zaszczepienia są wakacje i związane z nimi wyjazdy. - Na pewno część nastolatków szczepi się, by móc wyjechać np. na letnie obozy czy wczasy z rodzicami.

Jak mówi 15-latek, koledzy i koleżanki z jego klasy mają różne podejście do szczepień:

- Część rozważa taką opcję, a niektórzy mówią, że są młodzi, ich bliscy nie szczepią się i oni też tego nie potrzebują.

Szczepionka Comirnaty przeciwko COVID-19 jest stosowana u dzieci w wieku 12-15 lat jest stosowana na takich samych zasadach jak u osób w wieku 16 lat i starszych. Jest aplikowana w formie dwóch zastrzyków, w odstępie co najmniej trzech tygodni. Jedyną różnicą proceduralną w kwalifikacji do szczepienia jest to, że podczas wizyty w punkcie szczepień dziecku musi towarzyszyć opiekun. Przypomnijmy, że w przypadku osób w wieku od 16 do 18 r. ż. taka obecność nie jest konieczna. To, co jest wspólne dla wszystkich szczepionych poniżej 18 roku życia to konieczność złożenia podpisu przez osobę dorosłą na kwestionariuszu kwalifikacyjnym.