Ruszyła akcja Tornister Pełen Uśmiechów. Każdy może sprawić radość rozpoczynającym niedługo rok szkolny uczniom

"Tornister Pełen Uśmiechów", a przede wszystkim pełen przyborów szkolnych potrzebnych dzieciom w nowym roku szkolnym, to akcja skierowana do podopiecznych prowadzonych przez Caritas świetlic w Sokółce, w Supraślu i w Białymstoku.

- Ale także pomyśleliśmy o dzieciach, którymi opiekuje się Caritas w Grodnie - mówi ks. Jerzy Sęczek, Dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej.

Aby wziąć udział w akcji wystarczy dostarczyć zakupione wcześniej przybory szkolne oraz nowe plecaki do biura Caritas Archidiecezji Białostockiej przy ul. Warszawskiej 32. Można to robić od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00. Do pomocy może włączyć się każdy, osoby prywatne, firmy, parafie czy grupy przyjaciół.