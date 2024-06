Rugby Białystok - Posnania 24:0 w finale I ligi. Sukces sportowy rodzi jednak ogromne wyzwania (galeria)

- Co prawda Posnania częściej miała piłkę, ale wynikało to z naszej taktyki. Najważniejsze było, by trzymać rywali z daleka od naszej połowy i ten plan zrealizowaliśmy. Kontrolowaliśmy mecz, dominowaliśmy w młynie, odcięliśmy rywali od autów i wygraliśmy zasłużenie - opowiada zawodnik i prezes Rugby Białystok Mateusz Perzyna. - Ten sukces to piękna klamra na dziesięcioleciu działalności naszego klubu i jesteśmy bardzo szczęśliwi - dodaje.