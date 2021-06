Rugby. Białostoczanie mają fenomenalny sezon. Ekstraliga na horyzoncie! Wojciech Konończuk

11 spotkań i 11 zwycięstw - to bilans zespołu Rugby Białystok w kończącym się pierwszoligowym sezonie. Jeśli w niedzielę nasza drużyna wygra u siebie z Posnanią Poznań to uzyska prawo gry w barażu o awans do ekstraligi.