Rozmowa. Prezes Jagiellonii Białystok Wojciech Pertkiewicz o biznesowej stronie działania klubu

1. Sportowa spółka akcyjna a "zwykła" spółka akcyjna. Jakie są różnice w ich funkcjonowaniu, a co jest stałe? Czy np. fakt, że budżet normalnie konstruuje się na rok kalendarzowy, a w SSA bardziej na sezon, mocno utrudnia pracę? Zasadniczo nie ma różnic. Budżet rzeczywiście konstruuje się na okres lipiec-czerwiec, choć my sprawozdania finansowe publikujemy za rok kalendarzowy. To potrafi być mylące dla czytelników tej pasjonującej lektury i można na tej podstawie wyciągać fałszywe wnioski, jeśli się nie jest wdrożonym w funkcjonowanie klubu, ale nie jesteśmy jedyni, którzy pracują w podobnym układzie rozliczeniowym. 2. Przyszedł Pan do Jagiellonii zimą 2022 roku. Czy przez te prawie 30 miesięcy było dużo chwil zwątpienia, że to była słuszna decyzja?

Nie było takich chwil. Wiedziałem, że wchodzę do klubu, który jest w trudnym momencie. W głowach jeszcze wszyscy mieli niedawne sukcesy, a sytuacja w międzyczasie zmieniła się znacznie. Sportowa i głównie finansowa. Po kilku miesiącach okazało się, że jest jeszcze trudniej niż wskazywała na to wstępna analiza, ale to tylko dawało dodatkowego kopa. Na szczęście przyszło mi współpracować z fantastycznymi ludźmi i dzięki temu udało się przebrnąć przez najtrudniejsze momenty.

3. Jak bardzo zmieniła się sytuacja finansowa Jagiellonii za Pana kadencji? Co się Panu udało zrobić, a gdzie potrzeba jeszcze dużo pracy?

W 2022 roku Jagiellonia była na finansowym wirażu. Nastąpiła kumulacja, gdzie znacznie wzrosły koszty, a spadły przychody. Niezbędna była restrukturyzacja. Nie była to terapia szokowa, ale konsekwentne obniżanie kosztów i poszukiwanie dodatkowych źródeł przychodów. Wraz z akcjonariuszami klubu rozrysowaliśmy sobie plan próby wyjścia z tej sytuacji. Dzięki ich zaangażowaniu udało nam się przebrnąć przez najtrudniejsze miesiące. Celem na kolejne lata jest ustabilizowanie sytuacji finansowej, tak, by podtrzymać wartość sportową, ale także próbować inwestować w akademię, ludzi i infrastrukturę.

4. W sezonie 2022/23 Jagiellonia nie bez trudu utrzymała się. Rok później sięgnęła po mistrzostwo kraju. Gdzie leża główne powody tej metamorfozy?

Gdybym miał na to odpowiedź, która jest w 100% trafna, to bylibyśmy co roku mistrzem. Impulsem była zmiana trenera, który wprowadził inna filozofię funkcjonowania drużyny. Kolejnym krokiem były zmiany personalne w drużynie i sztabie trenerskim. Dobry skauting i trafne dobory zawodników, którzy wpisywali się w filozofię futbolu, jaką preferują dyr. Masłowski i jaką wdraża trener Siemieniec. Czynników było pewnie setki, z których każdy w jakimś ułamku procenta zbliżał nas do sukcesu.

5. Jak bardzo zdobycie mistrzostwa Polski poprawi kondycję finansową Jagiellonii? Wymierne efekty to premia za zajęte miejsce, ale czy już teraz łatwiej rozmawia się ze sponsorami, reklamodawcami?

Poprawia o tyle, że zamkniemy na plusie sezon po raz pierwszy raz od lat. Pozwoli to też nieco swobodniej przygotowywać się do kolejnego sezonu. Kluczowe tu jest słowo „nieco”, ponieważ przed nami droższy operacyjnie sezon. Nie tylko ze względu na rosnące koszty usług, ale przede wszystkim na fakt, że nasza kadra wymaga wzmocnień ilościowych i jakościowych w związku z udziałem w eliminacjach pucharów europejskich. Do tego mamy kilka planów inwestycyjnych dotyczących głównie obszarów akademii. 6. Jak dużą pozycją w budżecie stanowią wpływy z biletów i sprzedaży gadżetów klubowych, bo teraz należy się spodziewać wzrostu sprzedaży? Wpływy z biletów zostały minimum podwojone w porównaniu do poprzedniego sezonu i stanowią istotną pozycję budżetową. Liczę, że sukces, moda na Jage spowoduje, że najbliższym sezonie pobijemy rekord sprzedaży karnetów, a także średnią frekwencję na meczach. Jeśli chodzi o gadżety to także odnotowaliśmy znaczny wzrost sprzedaży. Kilkukrotnie nas popyt zaskoczył i w trybie awaryjnym uzupełnialiśmy produkty z „J” na półkach. Otwarcie sklepu online, nowe punkty na stadionie w trakcie meczu, sklep na Lipowej – to wszystko dobrze się rozwija. Jest miejsce na poprawę i mam nadzieję, że będzie taka zauważalna w nowym sezonie. Tu tez mamy kilka inwestycji do wdrożenia.

7. Czy budżet Jagiellonii na następny sezon może być wyższy niż dotychczas? Jak wspomniałem wcześniej – z pewnością to będzie „droższy” sezon. Wynika to ze wzrostu kosztów usług stałych, z których korzystamy oraz wzrostu kosztów utrzymania głównie sztabu i zawodników pierwszej drużyny. Kluczowym jest czy znajdziemy pokrycie tych kosztów w kolumnie „przychody”. Jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, to tak powinno być. Moim celem natomiast jest zbudowanie stabilności finansowej na kilka najbliższych sezonów. 8. Czy Jagiellonia jest w stanie obronić mistrzowski tytuł?

Nikt nam nie bronił marzyc rok temu i nikt nie może nam zabronić teraz. 9. Czy prezesem sportowej spółki akcyjnej można być jako "chłodny" fachowiec, czy jednak trzeba też być kibicem klubu, którego jest się szefem? Czy da się pracę oddzielić od emocji?

Mogę mówić tylko za siebie. W wielu kwestiach trzeba funkcjonować na chłodno i decyzji nie można podejmować w oparciu o sentymenty i niezdrowe emocje. Nie koliduje to jednak z tym, że kiedy zaczyna się mecz, a właściwie już kilka godzin wcześniej, serce przyspiesza, pojawia się ścisk żołądka i emocje towarzyszące jak wszystkim kibicom na stadionie.

10. Jak się układa współpraca z radą nadzorczą i udziałowcami? Czy często bywa "gorąco"?

Różne historie słyszałem nim przyszedłem do Jagiellonii, ale żadna z nich nie okazała się prawdą. Mamy wg. mnie bardzo dobrą relację. Z Wojtkiem Strzałkowskim – głównym akcjonariuszem – jesteśmy na łączach w trybie roboczym właściwie cały czas. Przez te ponad 2 lata nauczyliśmy się siebie nawzajem, poznaliśmy i szanujemy się. Tak jak wspomniałem wcześniej – bez wiary w plan dotyczący zmian w klubie, zaangażowania udziałowców bylibyśmy dzisiaj w zupełnie innym miejscu i z pewnością na naszych szyjach nie wisiałyby złote medale.

11. Jak ważna jest współpraca ze środowiskami kibicowskimi?

Kluczowa! Bez tej współpracy, wzajemnego szacunku nie bylibyśmy tu gdzie jesteśmy. Kibice mogą mieć różne zdanie na każdy temat dotyczący futbolu i Jagiellonii, ale na tym polega potęga sportu, a piłki nożnej szczególnie. Ważne, że w kluczowych kwestiach rozmawiamy w szerszym lub węższym gronie z kibicami i kiedy wprowadzi się ich w arkana pewnych decyzji czy planów, to najczęściej zaczynamy pracować razem w interesie i ku chwale klubu. Od początku mojego pobytu w Białymstoku byłem zbudowany zaangażowaniem, wyrozumiałością i wsparciem ze strony kibiców. Nawet w tym sezonie, gdy walczyliśmy o utrzymanie, spotykaliśmy się, rozmawialiśmy na różne tematy i czuć było troskę i wsparcie z ich strony. Kluczowym jest, by siebie nie oszukiwać nawzajem i wydaje mi się, że taką relację mamy. A co do tego jaką siłą są kibice na stadionie to nie będę opowiadał tylko zapraszam na klubowy kanał na You Tube i tam zachęcam do oglądania materiałów z meczów i trybun.

12. Jak wiele czasu poświęca Pan pracy? Czy na Pana stanowisku można oddzielić obowiązki służbowe od życia prywatnego?

Głowa jest w pracy właściwie cały czas. Urlop polegający na całkowitym odcięciu się od spraw klubowych jest niemożliwy, bo cykl piłkarski nie ma przerw. Kiedy zawodnicy są na urlopach, to wtedy mamy kluczowe miesiące budżetowo i organizacyjnie, kiedy grają i trenują mamy multum innych tematów itd.. Zawsze cos się dzieje. To dobrze. To daje energię. 13. Jak lubi Pan spędzać wolny czas?

Aktywnie. Tenis, czasem padel, rozruch w fitness klubie itp. Czasem koncert, a na wieczorny relaks odcinek „Columbo”.

Wideo Wyjazd reprezentacji Polski z Hanoweru na mecz do Hamburga