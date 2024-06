"Rozczytane Podlaskie" już po raz czwarty. Zobacz kto czytał książki Grzegorza Kasdepke i dlaczego warto czytać

Jesteśmy przyzwyczajeni, że czytamy pewne wystąpienia, pewne historie bardziej o charakterze poważnym, publicznym, a tu musimy czytać dla was, dla takiego odbiorcy, który jest bardziej wrażliwy - mówił o czytaniu dzieciom Łukasz Prokorym, marszałek województwa podlaskiego. - To trudne zadanie. Cieszę się, że przyszliście, że się interesujecie czytelnictwem. Czytanie książek jest bardzo ważne (...) Życzę wam, żebyście przez całe swoje życie mieli ulubione książki, mieli czas żeby te książki czytać. Bo czytanie książek będzie wzbogacało was jako ludzi. Będziecie mieli piękniejsze słownictwo, będziecie ładniej się wypowiadali, a przede wszystkim będziecie mieli wielką wyobraźnię i swoją przystań.