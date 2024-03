Rowerem w woj. podlaskim. Gdzie w weekend 30 - 31 marca? Zobacz podpowiedzi wypraw

Wycieczki rowerowe po woj. podlaskim

Dzisiejsza traska typowo rodzinna około 35 km bez walorów krajoznawczych i przyrodniczych, ale jak najbardziej edukacyjna. Odwiedziłem muzeum w Surażu (archeologiczno-etnograficzne) porozmawiałem sobie z panem Litwienczukiem, przeniosłem się w "przeszłość", no i dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy o Podlasiu. Pan Litwieńczuk to już ponad 80-letni mężczyzna, ale bardzo ciekawie opowiada o swoich eksponatach i o dawnych dziejach Podlasia. Jak ktoś lubi historię, archeologię i etnografię, no i słuchać, to polecam tę wycieczkę jako rodzinną, bo niedługą. My pojechaliśmy do Uchowa PKP i stamtąd przez Suraż do domu.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Szlak rowerowy wokół rzeki Netty

Początek trasy: Augustów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 38,69 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podjazdów: 182 m

Suma zjazdów: 184 m

Rowerzystom trasę poleca GR3miasto

Oznakowany kolorem niebieskim szlak rowerowy, wiedzie wokół rzeki Netty drogami asfaltowymi i gruntowymi. Krajobraz ukazuje tu rozległe malownicze łąki, pola i pastwiska. Co rusz przecinamy liczne kanały melioracyjne rzekę Nettę i Kanał Augustowski. To świetna trasa jednak miejscami trochę słabo oznakowana.

Nawiguj