Rowerem w woj. podlaskim. Gdzie w weekend 23 - 24 marca? Zobacz podpowiedzi wypraw

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 38,55 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 74 m

Suma podjazdów: 574 m

Suma zjazdów: 591 m Rowerzystom trasę poleca RoweremPoPodlasiu

O szlaku w necie:

"Rozpoczyna się w Czarnej Białostockiej, na stacji PKP, skąd podąża w kierunku dzielnicy Buksztel, będącą dawniej samodzielną wsią. Dalej prowadzi obok samotnych zabudowań gajówki Czeremcha, poprzez Ożynnik, obok leśniczówki Podjałówka i osadę Podsupraśl, aż w końcu do Supraśla. Prawie w całości trasa prowadzi poprzez atrakcyjne tereny leśne. Częściowo przebiega przez rezerwat przyrody Jałówka, w którym podziwiać można zachowany w naturalnym stanie fragment Puszczy Knyszyńskiej, w tym porośniętą borealnym grądem dolinę strumienia Jałówki. Liczne wzniesienia morenowe o dosyć skromnych stokach czynią wędrówkę bardzo atrakcyjną."

Trasa 39 km. Za miejscowością Ożynnik powinna być strzałka do skrętu w lewo z żółtego szlaku, a nie ma. To trochę mnie zmyliło i dojechałem prawie pod Studzianki. Moja rada: oprócz GPS-a przyda się dobra mapa (skala 1:50 000) z zaznaczonymi kwadratami PK (w praktyce są to słupki z numerami kwadratów) - na którymś zdjęciu jest ten słupek; oraz kompas. Wtedy łatwo odnajdziemy swoje położenie w PK i tak było tym razem. Podsumowując: szlak do przemierzenia najlepiej późną wiosnę, bo do niektórych miejsc nie dało się dojechać.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: 1 kwietnia o poranku Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 35,53 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 88 m

Suma podjazdów: 509 m

Suma zjazdów: 520 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca R_krzysztof Kwiecień przywitał się lekko zamglonym porankiem. Słoneczko już wzeszło, ptaszyska dzioby zaczęły drzeć...no cóż, trzeba korzystać i pędzić do pracy :). OCZYWIŚCIE SKRÓTEM :). Grzymały, Ostróżne, Tabędz i Czerwony Bór. Później zdecydowałem się na przejazd trasą Zambrów - Łomża co uważam za niezbyt rozsądny pomysł. Droga jest bardzo zniszczona, szczególnie boczny pas. Bez tzw "marginesu", więc trzeba uważać na samochody. A tych jest naprawdę dość dużo. W Zbrzeźnicy skręciłem w kierunku Klimasz i wyjechałem w Zambrowie.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Zambrowa

🚲 Trasa rowerowa: Drzewo i Sacrum - Podlaski Szlak Kulturowy Początek trasy: Bielsk Podlaski

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 122,63 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 49 m

Suma podjazdów: 110 m

Suma zjazdów: 112 m Trasę dla rowerzystów poleca Polskie_Szlaki_Tematyczne

Szlak "Drzewo i Sacrum" stworzonyy z myślą o ukazaniu piękna drewnianej architektury białostocczyzny, niezwykłości starych drewnianych chat, zabytkowych kapliczek, cerkwi i kościołów. Chciano także pokazać turystyczne i kulturowe walory terenów, przez które przebiega jego trasa (gminy: Bielsk Podlaski, Orla, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Czyże, Narew, Zabłudów). Są to obszary nierzadko pomijane na trasach wypraw turystycznych na Podlasie, a niesłusznie. Przecież to właśnie na tych terenach zachowały się jeszcze przykłady drewnianego budownictwa z końca XVI wieku, to właśnie tu wiele chat zdobią piękne drewniane okiennice, narożniki i wiatrownice.

Białostocczyzna to także obszar przenikania się Wchodu i Zachodu, obszar kulturowo i mentalnie kształtowany przez różne narody, religie i wspólną historię mieszkańców. Elementem bogatej mozaiki Podlasia są Białorusini, którzy od stuleci kształtowali kulturowy charakter tych ziem. Do dziś na wielu obszarach Białostocczyzny zachował się język, zwyczaje, a także kultura materialna podlaskich Białorusinów. Gminy, przez które przebiega szlak są częścią tego obszaru.

Na trasie szlaku możecie spotkać ludowych rzemieślników, artystów, muzyków czy rzeźbiarzy. Wszyscy ci ludzie tworzą niepowtarzalny klimat tych obszarów i niewątpliwie wzbogacają jego przestrzeń kulturową. Wytyczając trasę szlaku, stworzono kilka alternatywnych możliwości poruszania się po nim. Wszystko po to, by pokazać jak najwięcej z piękna i bogactwa drewnianej architektury Podlasia, ale także po to, by każdy mógł wybrać te obszary, które najbardziej go interesują. W najciekawszych miejscowościach na trasie Podlaskiego Szlaku Kulturowego "Drzewo i Sacrum" umieściliśmy tablice informacyjne. Dowiecie się z nich o historii miejscowości, o tym, co warto w niej zobaczyć, z kim się spotkać. Szlak "Drzewo i Sacrum" nie powstałby bez pomocy wielu życzliwych ludzi. Materiały na tablice oraz do broszur informacyjnych przygotowywane były przez specjalistów, ale duża ich część była zebrana przez uczestników obozów badawczych (Orla 2008, Narew 2009, Hajnówka 2010). Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend w Bielsku Podlaskim

🚲 Trasa rowerowa: Serpelice-Mielnik z obu stron Bugu Początek trasy: Siemiatycze

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,59 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 22 m

Suma podjazdów: 63 m

Suma zjazdów: 63 m Adi1210 poleca tę trasę rowerzystom Bardzo malownicza i urozmaicona trasa. Przeprawa promem do Mielnika. W drodze powrotnej pokonujemy most kolejowy. Ruch na nim znikomy, także bezpiecznie. Polecam.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Siemiatycz

🚲 Trasa rowerowa: do Wąsosza. Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 166,04 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 75 m

Suma podjazdów: 1 110 m

Suma zjazdów: 1 126 m Trasę dla rowerzystów poleca R_krzysztof

Nareszcie ciepło. Ciepło i słonecznie. Niestety nie wziąłem pod uwagę, że to pierwsza tak słoneczna wyprawa w tym roku o czym skóra przypomniała mi wieczorem. Podróż rozpocząłem z Adamem, lecz był on ograniczony czasowo i wspólnie dojechaliśmy do Wizny. Tu nasze drogi się rozeszły. On pojechał przez Łomżę do domu a ja pojechałem do Radziłowa i dalej do Wąsosza. Ogólnie punktem B na mojej trasie była mała wioska Kramarzewo ze starym, drewnianym kościółkiem z pierwszej połowy XVIII wieku. Pierwotnie stał on w Radziłowie a na początku lat 80 XX wieku został przeniesiony do Kramarzewa. Konstrucyjnie, wiekowo i "podrózniczo" podobny do kościoła z Cibor - Kołaczek, który odwiedziłem chyba dwa tygodnie temu. Niestety ta perełka architektury sakralnej nie jest w żaden sposób oznakowana i można ominąć. Mnie to się akurat udało, dopiero po zasięgnięciu języka udało mi się tam dojechać. Niestety kościółek był zakluczony i nie dało się wejść do wnętrza. Następnie pomknąłem do Wąsosza. To większa wieś znana min z literackiej postaci Rzędziana, który był tu starostą. Mniej chwalebną kartą historii Wąsosza jest pogrom ludności żydowskiej dokonany w czerwcu 1940r. Mogiła znajduje się poza wsią i też trzeba trochę się natrudzić, żeby tam trafić. Poza tym w okolicach Wąsosza znajduje się zgrupowanie umocnień fortyfikacyjnych z tzw Lini Mołotowa.

Powrót do domu zaplanowałem przez Jedwabne a później albo przez Łomżę, lub Wiznę. Wybrałem przez Łomżę, ze względu na czekający obiad )na który i tak się spóźniłem). Nie zajeżdżałem w Jedwabnym na miejsce pogromu żydowskiej ludności, który odbył się praktycznie w tym samym czasie co ten w Wąsoszu. Przed Jedwabnym we wsi Doliwy stoi wiatrak, chyba holenderski typ. Po sesji fotograficznej zorientowałem się, że licznik rowerowy coś wariuje a komórka jest na wyczerpaniu. Tak więc skończyło się robienie zdjęć a odczytywanie kilometrów jedynie z drogowych słupków. Prędkość nie była mi aż ważna ale i tą mi zmierzono :). W okolicach wsi Podgórze patrol policji "ustrzelił" mnie i poinformował z uśmiechem, że 28km/h miałem :). Nawierzchnia ogólnie bardzo dobra. Może odcinek między Wąsoszem a Przytułami jest trochę "chropowaty" ale naprawdę da się pomykać. Niestety, dziury są wszędzie i na te trzeba uważać. Ale suma sumarum daję 4,5/6 :)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Zambrowa

🚲 Trasa rowerowa: Rajd Mazury-Podlasie: Odcinek 9. Sztabin-Goniądz Początek trasy: Augustów

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 48,19 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 109 m

Suma podjazdów: 796 m

Suma zjazdów: 708 m Kanczi_waw poleca tę trasę Tego dnia dojechaliśmy do Goniądza, niestety z powodu nadchodzącej burzy pogasiliśmy dla bezpieczeństwa telefony (fragment trasy został dorysowany). W sumie zrobiliśmy około 45 km. Trasa przyjemna, przez spory odcinek drogi jedzie się bezpośrednio przy rzece. Trasa tego dnia była tak jak co dzień: około 70% asfalt i 30% drogi utwardzone. Cały dzień poruszaliśmy się PSB (Podlaskim szlakiem Bocianim - kolor czerwony).

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Augustowa

🚲 Trasa rowerowa: Litwa-Łotwa-Estonia Początek trasy: Sejny

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 1 712,42 km

Czas trwania wyprawy: 263 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 233 m

Suma podjazdów: 3 167 m

Suma zjazdów: 3 142 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Maciejkicior87

Litwa, Łotwa, Estonia. Czemu ten kierunek? Chciałem zobaczyć białe noce, dlatego urlop zaplanowałem w najdłuższe dni roku.

Trasa poprowadzona jest przez Wilno, Rygę,Tallin. W stolicy Estonii wsiadłem do pociągu, którym dojechałem do Tartu. A z Tartu już na rowerze do Suwałk. Niestety, jedynie w Estonii, rower można przewozić w pociągach. I za jego przewóz nie pobierana jest opłata. By mieć rezerwę czasową, wsiadłem do pociągu i skróciłem sobie dystans, który musiałem pokonać by dotrzeć do domu.

Z Suwałk do Tallina trasa w większości poprowadzona jest drogami asfaltowymi o niewielkim natężeniu ruchu. Natomiast w drodze powrotnej, za Tartu, bardzo dużo odcinków biegnie po drogach gruntowych( w Estonii i na Łotwie). Są to ubite drogi z drobnego żwiru i piachu. Niestety, są na nich poprzeczne koleiny i jeździ się na nich jak po tarce.

Gdzieś na forach przeczytałem, że w lato, w tych krajach, klimat zbliżony jest do naszego. W dzień owszem było +23st, natomiast w nocy, w Estonii, temperatura dwa razy spadła poniżej 0st( zdjęcie-szron na namiocie). Do tego silny wiatr, przez który, by słyszeć swoje myśli, trzeba jechać w kurtce z kapturem na głowie. Gdy wieje z boku, by się poruszać, trzeba jechać bokiem opony. A szprychy wydają dźwięki, jak włączony wiatrak. Nie wiem czy to jest norma, czy tylko tak trafiłem. Było ciekawie.

Na trasie, nigdy nie miałem problemów ze znalezieniem miejsca na obóz. Tereny słabo zaludnione. W koło lasy, łąki.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Rowerem nad Narew Początek trasy: Wasilków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 26,82 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 47 m

Suma podjazdów: 128 m

Suma zjazdów: 169 m Guber poleca tę trasę rowerzystom Trasę rowerową dookoła gminy Juchnowiec Kościelny rozpoczynamy w miejscowości Lewickie. Tam jedziemy przez wieś asfaltową drogą, przejeżdżamy przez przejazd kolejowy i dalej prosto docieramy do skrzyżowania. Po prawej mamy wieś Brończany, my skręcamy w lewo. Jedziemy pod górkę, przez las, mijamy po lewej stronie stadninę koni i wjeżdżamy do miejscowości Stacja Lewickie. Przejeżdżamy przez wieś cały czas prosto i dojeżdżamy asfaltową drogą do Juchnowca Kościelnego. Na skrzyżowaniu przy zabytkowym kościele skręcamy w prawo, a następnie po zjechaniu z górki skręcamy w lewo. Kierujemy się cały czas prosto, po około dwóch kilometrach dojeżdżamy do miejscowości Wólka. Tam również jedziemy prosto, dojeżdżając do Biel. Po drodze możemy podziwiać piękne widoki na pola uprawiane przez tutejszych ludzi. W Bielach kierujemy się cały czas prosto. Mijamy miejscowość Złotniki i po niespełna dwóch kilometrach dojeżdżamy do Tryczówki. Tam skręcamy w prawo, kierując się do Doktorc. Drogą jest piękny tunel z drzew, przez który mamy przyjemność przejeżdżać. Dojeżdżamy do Bogdanek, gdzie na najbliższym skrzyżowaniu skręcamy w lewo. Jedziemy cały czas asfaltową drogą, mijamy Dorożki i po około 3 kilometrach dojeżdżamy do miejscowości Czerewki. Tam skręcamy w prawo i dalej asfaltową drogą kierujemy się w stronę miejscowości Lesznia. Po drodze przejeżdżamy przez przejazd kolejowy. W Leszni skręcamy w prawo do Doktorc, gdzie niespełna po 500metrach możemy podziwiać piękne rozlewiska rzeki Narwi. Znajduje się tam również kąpielisko i niewielka plaża nad rzeką. Przejeżdżając przez most w Doktorcach dojeżdżamy do Strabli. Po lewej stronie mijamy kościółek i jedziemy prosto w stronę stacji PKP. Tam nasza wycieczka dobiega końca.

Ze Strabli można wrócić do Białegostoku Autobusem Szynowym.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Wasilkowa

🚲 Trasa rowerowa: Rajd Mazury-Podlasie: Odcinek 8. Mikaszówska - Sztabin Początek trasy: Sejny

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 61,07 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podjazdów: 1 419 m

Suma zjazdów: 1 422 m Kanczi_waw poleca tę trasę

Kolejny dzień rozpoczął się słonecznie, jednak niestety po jakiś 3 kilometrach nastąpiła olbrzymia ulewa, która towarzyszyła nam przez około pół dnia. Ale cóż, nie ma przebacz, czas nas nagli, więc wkładamy pokrowce na sakwy (no chyba że ktoś ma nieprzemakalne) i trzeba jechać dalej.

Trasę zaczynamy od odcinka leśnego, którym podążamy w kierunku Rudawki (szlak czerwony PSB), dalej przez Wolkusz (gdzie znowu chwila przerwy ze strażą graniczną, ze względu na tereny przygraniczne). Dalej trochę zjechaliśmy z naszego początkowego szlaku, ze względu na zmęczenie po deszczowej pogodzie. W każdym bądź razie za Żabickie skończyły się drogi leśne i dalej już tylko po asfalcie. Trasę kończyliśmy szlakiem R65 (Rowerowy Pierścień Suwalszczyzny).

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Do Siemianówki Początek trasy: Hajnówka

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 53,48 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 25 m

Suma podjazdów: 192 m

Suma zjazdów: 186 m Trasę dla rowerzystów poleca Fotoimpresje

Wyjechaliśmy z Suszczego Borka w kierunku Narewki szosa łatwa, asfaltowa, potem w kierunku Nowego Masiewa i tam w lewo przez las wzdłuż granicy z Białorusią droga gruntową ale twardą. Dopiero za lasem droga zrobiła się bardziej piaszczysta. Przez wieś Babia Góra prze która prowadzi droga brukowana kamieniami dotarliśmy do Siemianówki, odpoczynek na wieży widokowej i dalej znów lokalną asfaltówką przez Tarnopol Lewkowo Nowe i Grodzisk do Narewki na obiad a z Narewki tą samą drogą powrót na kwaterę.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Hajnówce

W naszym kraju z pewnością nie ma drugiego takiego miejsca – mowa o Podlaskiem, które od lat zachwyca turystów swoją nietuzinkowością i przede wszystkim – tajemniczością. Gęste lasy Puszczy Białowieskiej (wpisanej na Listę światowego dziedzictwa UNESCO), rozlewiska rzek, nad którymi porankami unosi się mleczna mgła i „posiadające uzdrawiającą moc” szeptuchy to tylko kilka z wielu powodów, dla których warto odwiedzić ten region. Najciekawsze atrakcje woj. podlaskiego znajdziecie właściwie w każdej jego części – w Oszkiniach znajduje się historyczna osada prusko-jaćwieska, w miejscowości Kruszyniany natomiast – najstarszy meczet w Polsce. Zjawiskowo prezentują się też miasta Tykocin i Supraśl, których zabytki i spokojna atmosfera przypadną do gustu tym, którzy pragną wypoczynku z dala od wielkiego miasta.