Rowerem w woj. podlaskim. Gdzie w weekend 15 - 16 lipca? Pomysły na jednodniowy wypad

Szukasz inspiracji na trasę rowerową w woj. podlaskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Znaleźliśmy pomysły na trasy rowerowe. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. podlaskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. podlaskim warto wybrać w weekend.

Ścieżki rowerowe po woj. podlaskim We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. podlaskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Wypad do królewskiego miasta Knyszyn Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 174,4 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 80 m

Suma podjazdów: 770 m

Suma zjazdów: 779 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca R_krzysztof Od jakiegoś czasu chodził za mną pomysł wyjazdu do Knyszyna. To jakby naturalne przedłużenie trasy do Tykocina, który często odwiedzamy.

Poranek słoneczny, tyle że 8 st. C za oknem. Jednak chłód nie był największym naszym zmartwieniem... Wiatr... Wiatr, to był nasz koszmar.

Tykocina nie będę Wam opisywał, bo był już przez nas tyle razy odwiedzany, że jego opis można znaleźć w poprzednich naszych wyprawach. W każdym razie to, co zapamiętamy w szczególności, to bruk :). Kolega Andrzej śmiał się, że mogliśmy posmakować tego, co kolarze na trasie wyścigu Paryż - Roubax :)...tyle że my przez krotki odcinek... jakieś 2-3km :). Knyszyn. Małe podlaskie miasteczko, jakich wiele. Lecz ma dość bogatą historię. Jest to Królewskie Miasto. Tu król Zygmunt August często gościł i tu niestety dokonał żywota 7 lipca 1572. Oczywiście nic się nie zachowało z tamtych czasów... ale na tą okoliczność stoi pomnik króla. Poza tym w samym Knyszynie zachowało się kilka obiektów wpisanych do rejestru zabytków. M.in. drewniany budynek z końca XVIII w., w którym mieszkali Klattowie. Kirkut żydowski, rynek typowy dla małych miasteczek oraz kościół, który został wybudowany w 1579 r.

Monki: stolica ziemniaka :). Niestety, nie posiada odpowiedniego pomnika upamiętniającego tę bulwę :) Trzcianne - wioska o bardzo polskiej nazwie :). Fajnie zagospodarowany skwerek z wiatą, pod którą można odpocząć, coś zjeść i wypić. W pobliżu kilka sklepów, więc nie ma problemów z zaopatrzeniem się w prowiant. Trzeba powiedzieć, ze na całej trasie, mimo świąt, nie było problemów z zakupem napojów i batoników. Za Trzciannym wjeżdża się do Biebrzańskiego Parku Narodowego, do krainy łosia, wodniczka i ogólnie wszelkiej zwierzyny. Główny szlak nosi nazwę Carskiego Traktu. Kilka lat temu jazda nim to był koszmar dla kierowców i rowerzystów... Resztki asfaltu mieszały się z brukiem pamiętającym cara Mikołaja.... No i dziury wielkości autobusu, w których niejeden zostawił zawieszenie swojego pojazdu. Teraz to gładki dywanik, po którym aż chce się jechać. Co prawda żaden łoś nie wyszedł nam na spotkanie, ale lisy obserwowały nas ze skarpy i nie spieszyły się z ucieczką :).

Następnie skierowaliśmy się na Wiżnę, by po drodze zahaczyć o Górę Strękową, gdzie jest symboliczny grób mjr. Raginisa i jego żołnierzy z SGO "Narew", którzy walczyli z pancernymi szwadronami Guderiana we wrześniu 1939 r. Przed mostem na Narwi zjechaliśmy na drogę prowadzącą do Rutek. Miłośnicy ptactwa mają tu co obserwować. Od dzikich gęsi, kaczek, po bataliony i orły bieliki... lornetka i można do syta napawać się widokiem ptasiego królestwa. Po przejechaniu prawie 180 km dotarliśmy do domu... Wiatr często dawał się we znaki i były chwile, gdy żałowałem, że umiem jeździć na rowerze... ale takie wyprawy tylko hartują charakter :)

🚲 Trasa rowerowa: Rajd Mazury-Podlasie. Odcinek 10.: Goniądz - Strękowa Góra Początek trasy: Goniądz

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 56,9 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 1 393 m

Suma zjazdów: 1 399 m Trasę dla rowerzystów poleca Kanczi_waw

Ten dzień był dla nas bardzo męczący, a główną przyczyną tego stanu była droga (Droga Carska). Po wyjechaniu z Goniądza i minięciu trasy krajowej 65 zaczęła się nasza najgorsza trasa. Cały czas asfalt, zero górek i dołków, prawie brak zakrętów i jak tu jechać, jak po horyzont widać prosty asfalt i dookoła drzewa? No ale jakoś trzeba minąć ten odcinek. Próbowaliśmy go jednak nieco urozmaić. Zwiedziliśmy sobie dodatkowo dwa szlaki przyrodnicze oznaczone na zielono: "Wokół IV fortu" oraz "Grobla Honczarowska". Poza tymi odcinkami prawie cały czas trzymaliśmy się PSB (Podlaski Szlak Bociani).

Więcej informacji znajdziecie w waypointach.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Suwalszczyzna pełna przyrody! Początek trasy: Suwałki

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 245,06 km

Czas trwania wyprawy: 15 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podjazdów: 677 m

Suma zjazdów: 613 m Grycho poleca tę trasę Trasa może dość długa, ponieważ jest zahaczony Augustów, lecz można sobie właśnie skrócić i nie wybierać się do Augustowa, lecz tylko ta trasa w okolicach miasta Suwałki. Najciekawsze miejsca moim zdaniem zostały zaznaczone WayPointami. Warto też się zaopatrzyć w mapkę regionu, dostępna jest bodajże w informacji w Parku Konstytucji 3-maja w Suwałkach, tam gdzie co rocznie jest organizowany największy festiwal bluesowy "Blues Festiwal Suwałki", na który też serdecznie zapraszam co roku w połowie Lipca.

W tym regionie jest najwięcej szlaków rowerowych, także z przyjemnością pokonuje się te trasy jak i również przy okazji jest świeże powietrze, czysta woda, no i oczywiście piękne krajobrazy warte uwagi.

Serdecznie zapraszam na ten szlak.

🚲 Trasa rowerowa: Rajd Rowerowy Piękna Suwalszczyzna 2016 - Dzień 4 Początek trasy: Suwałki

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 51,46 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podjazdów: 638 m

Suma zjazdów: 641 m Lubimyrowery.pl poleca tę trasę rowerzystom Przebieg trasy czwartego dnia Rajdu Rowerowego Piękna Suwalszczyzna i jej smaki organizowanego przez firmę R4FUN (LubimyRowery.pl). Ostatni dzień rajdu na Suwalszczyźnie to powrót do rowerowej wspinaczki i krajobrazy niemalże górskie... może nie aż tak wysokie, ale wielokrotnie wymagały od uczestników więcej niż średniego wysiłku kondycyjnego. W pierwszym etapie runda dookoła polodowcowego Jeziora Szelment Wielki. Przy okazji widoki na okoliczne niżej położone rozległe łąki i pastwiska oraz głównego bohatera pętli. Kolejny etap dnia to również pętla, ale tym razem w towarzystwie doliny rzeki Czarna Hańcza. Niestety rozczarowanie... Zaplanowaliśmy przejazd na odcinku z Turtula do Bahanowa prawą (północno-wschodnią) stroną rzeki, ale na miejscu okazało się, że to odcinek prywatny i przejazd podlega opłacie oraz obowiązuje tam zakaz poruszania się rowerami... Cóż, objechaliśmy lewą stroną z nieco mniej efektownymi widokami.

Nawierzchnia na trasie również bardzo zmienna i urozmaicona, sporo dróg asfaltowych o bardzo niskimi natężeniu ruchu samochodowego. Mniej szutrów i dróg gruntowych. Wszystkie odcinku przejezdne dla każdego typu roweru turystycznego.

🚲 Trasa rowerowa: ciekawa wycieczka do Hodyszewa Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 112,21 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 68 m

Suma podjazdów: 761 m

Suma zjazdów: 755 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca R_krzysztof

Powoli będziemy kończyć sezon rowerowy w tym roku. Każdy niedzielny wyjazd to już sukces. Tym razem udało nam się zrealizować wyjazd pod nazwą: "Hodyszewo dookoła świata". Dzięki Sławkowi trafiliśmy do Krasowa-Częstek. W czasie II wojny światowej wieś, a wraz z nią jej mieszkańcy, zostali spaleni. Prawie 300 jej mieszkańców hitlerowscy żandarmi spędzili do stodoły i tam zgładzili.

Jedwabne znamy chyba dzięki Panu Grossowi, który swoją książką poruszył sumienia wielu ludzi... Tu kogoś takiego zabrakło. Największym przewinieniem Krasowa-Częstek było to, że.....BYŁA TO NAJWIĘKSZA WIOSKA W TYM REJONIE!!!!! Tyle emocje. Część dzisiejszej trasy już pokonywałem w tym roku w 2. Rowerowej Pielgrzymce z Zambrowa do Hodyszewa. Ale warto było i dziś tam pojechać.

🚲 Trasa rowerowa: Rajd Rowerowy Piękna Suwalszczyzna 2016 - Dzień 3 Początek trasy: Suwałki

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 72,29 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 111 m

Suma podjazdów: 830 m

Suma zjazdów: 791 m Rowerzystom trasę poleca Lubimyrowery.pl Przebieg trasy trzeciego dnia Rajdu Rowerowego Piękna Suwalszczyzna i jej smaki organizowanego przez firmę R4FUN (LubimyRowery.pl). Kolejny dzień rowerowej wędrówki to częściowo Mazury i częściowo Suwalszczyzna. tym razem już mniej rowerowej wspinaczki i krajobrazy nieco inne. Więcej dzikich i trudnodostępnych mokradeł, ale za to wielokrotnie mieliśmy okazję napotkać bogactwo fauny i flory tamtejszego regionu. Na okrasę przejeżdżając przez Puszczę Romnicką pokusiliśmy się o poszukiwania dawnych monumentalnych wiaduktów kolejowych przypominających akwedukty.

Nawierzchnia dróg, którymi poprowadzono trasę rajdu zmienna i bardzo urozmaicona, ale przejezdna dla każdego typu roweru turystycznego.

🚲 Trasa rowerowa: Murale z Wizny Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 78,67 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 148 m

Suma podjazdów: 931 m

Suma zjazdów: 1 029 m R_krzysztof poleca tę trasę

Doszły mnie słuchy, że w Wiźnie pojawiły się nowe murale. Coż robić...trzeba jechać. Tak jak wcześniejsze trasy tak i dzisiejsza wiodła wzdłuż S8. Naprawde teraz można sobie spokojnie pomykać do Rutek czy do Mężenina bez strachu w oczach, że zostanie się rozjechanym przez TIRa. Pogoda nie była zbyt sprzyjająca, chłodno i dość wietrznie. Szczególnie odcinek od Rutek Kossak przez Grądy Woniecko do samej Wizny. Wiało dość mocno. Klucze dzikich gęsi przelatywały co chwila, kilka łabędzi majestatycznie żeglujących po rozlewiskach oraż kaczek krzyżówek....bocianów ni widu ni słychu. Gniazda wzdłuż trasy nadal puste. Poszukiwanie nowych murali tylko połowicznie udało się. Jeden znalazłem ale na drugi nie mogłem natrafić. Co gorsza, kogokolwiek spytałem to nie umiał mi pomóc. Dziwne bo Wizna jest naprawdę dość mała. Z drugiej strony będzie po co wracać :)

Żurawie. Według różnych , że mural inspirowany jest twórczością Józefa Chełmońskiego. Min obrazem "Krzyż w zadymce" oraz "Zurawiami". Jesli wjeżdża się do Wizny od strony kościoła to pierwszy mural jest na wprost. Fakt pod górke ale widać :) Twarze spod Monte Cassino. Mural powstał jako trzeci w kolejności i przedstawia mieszkańców Wizny, którzy walczyli pod Monte Cassino. 30 wiźniaków zdobywało wzgórze, dwóch zostało tam na zawsze i to w hołdzie tym mieszkańcom powstał ten mural. Trochę pstry, ale ma swój urok i przesłanie Polskie Temopile - chyba najsłynniejszy mural z Wizny. Pierwszy jaki wogole powstal i jest powiększeniem malej fotografi z 1939r, na której są polscy jeńcy. Malowidło powstało dokładnie w miejscu, w którym zostało zrobione zdjęcie.

Kapitan (pośmiertnie awansowany na majora) Władysław Raginis. Dowódca SGO Narew, którego symboliczny grób jest kilka kilometrów od Wizny w Górze Strękowej.

jedno z ostatnio namalowanych murali upamietniających Żołnierzy AK Placówki Wizna. Malowidło znajduje się na ścianie dawnej siedziby żandarmerii, która w czasie wojny kilka razy była atakowana, przez "akowców" Droga do raju....mural upamiętniający wywózki mieszkańców Wizny na wschód, na stepy Kazachstanu i na SYberie w okresie II Wojny Światowej Droga powrotna tą samą trasą tyle, że z wiatrem przez dużą część :).

🚲 Trasa rowerowa: Zambrów - Treblinka Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 122,57 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 10 min.

Przewyższenia: 91 m

Suma podjazdów: 796 m

Suma zjazdów: 775 m Trasę dla rowerzystów poleca R_krzysztof Czasem wstyd się przyznać, że mieszkam tak niedaleko, a nigdy nie byłem w Treblince. Wrażenia??? Hmmmm, nie pojedziesz, nie zobaczysz... Nie usłyszysz tej ciszy i nie ściśnie Cie serce widok tych kamieni... Mną w każdym razie wstrząsnęło. Sama trasa biegnie przez podlaskie i mazowieckie wsie nad rzeczkami i całkiem dużą rzeką, jaką jest Bug. Z Małkini do Treblinki biegnie piękna ścieżka rowerowa, ale od Treblinki do Obozu Zagłady Treblinka to szkoda słów."Góral" się kłania, bo szosówka wymięka.

🚲 Trasa rowerowa: Rajd Rowerowy Piękna Suwalszczyzna 2016 - Dzień 1 Początek trasy: Suwałki

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 109,65 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 105 m

Suma podjazdów: 871 m

Suma zjazdów: 853 m Lubimyrowery.pl poleca tę trasę Przebieg trasy pierwszego dnia Rajdu Rowerowego "Piękna Suwalszczyzna i jej smaki" organizowanego przez firmę R4FUN (LubimyRowery.pl).

Ruszamy o poranku z miejscowości Kazimierówka koło Jeleniewa. Pierwszy etap naszej trasy to przejazd szlakiem Greenvelo. Drogi jakie przeważają na tym odcinku to asfaltowe odcinki dróg rowerowych oraz lokalne drogi o niskim natężeniu ruchu. W okolicach Dębowa nawierzchnia ulega zmianie na gruntową naprzemiennie z szutrową. W sąsiedztwie Jeziora Czarnego wjeżdżamy w sąsiedztwo Wigierskiego Parku Narodowego. W miejscowości Krzywe zlokalizowano bardzo atrakcyjny skansen z prezentacją sprzętów i maszyn Podlasia. Kolejny etap to rowerowa wędrówka dookoła Jeziora Wigry. Wspaniały i malowniczy region obfitujący w bardzo atrakcyjne panoramy i krajobrazy sąsiadujących z jeziorem obszarów. Drogi przeważające na tym odcinku to głównie wolne od ruchu samochodów drogi gruntowe. Na krótkich odcinkach zielony szlak rowerowy wiedzie nas drewnianymi kładkami poprowadzonymi przez atrakcyjne przybrzeżne rejony WPK. Na całym przebiegu wielokrotnie można natknąć się na kąpieliska. Droga powrotna do Kazimierówki to głównie rowerowa droga asfaltowa lub z kostki betonowej. Wieczorna wizyta w Suwałkach i dojazd do agroturystyki.

🚲 Trasa rowerowa: Długi, bardzo długi tour po Podlasiu Początek trasy: Zambrów

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 240,38 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podjazdów: 592 m

Suma zjazdów: 586 m R_krzysztof poleca tę trasę To był bardzo długi dzień spędzony na rowerze. Licznik pokazał 244 km. Aplikacje padły z wyczerpania, a my jechaliśmy i jechaliśmy i... dojechaliśmy :). Poranek nie nastrajał optymistycznie. Mgła, chłód... ale jeśli rzekło się A, to trzeba doprowadzić do Z :). Nasza trasa wiodła przez Hodyszewo, gdzie odłączył się od nas kolega Andrzej, a my pojechaliśmy dalej. Im słońce wyżej, tym robiło się cieplej. Przystanki, ze względu na Święto Bożego Ciała, staraliśmy się robić w pobliżu otwartych sklepów, ale nie wszystkie były czynne. Po Hodyszewie kolejny postój był w Bockach, a później aż w Drohiczynie przy Orlenie. Z Drohiczyna pojechaliśmy do Korycin, do Ziołowego Zakątka. Tam spałaszowaliśmy pierogi z pokrzywami. Droga niestety nie rozpieszczała nas, bo najpierw było 2 km szutru, a później kolejne 2 km bruku... I tak powoli... powoli dojechaliśmy do domu. Niecałe 11 godz zajęło nam przejechanie całej trasy, łącznie z postojami.

Jak przygotować się na wycieczkę rowerową? Przed rozpoczęciem sezonu rowerowego pamiętaj, by zadbać o swój jednoślad. Przegląd powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku. Można samodzielnie dbać o sprzęt, lub oddać go w ręce specjalistów. W serwisach rowerowych oferowane są kompleksowe usługi serwisowe. Im lepiej będziesz dbać o rower, tym dłużej Ci on posłuży. Poza tym dobry stan techniczny przekłada się na bezpieczną jazdę. Jest to więc bardzo istotne.

Co najmniej raz na rok powinno się sprawdzić: napęd, przerzutki, linki, hamulce

koła

łańcuch Wydawałoby się, że dbanie o rower to prosta sprawa. Nic bardziej mylnego. Jeśli chcesz odpowiednio dbać o swój jednoślad, potrzebny jest szereg czynności. Jednak na pewno przełoży się to na komfort jazdy oraz długotrwałą sprawność roweru. Jeśli zadbałeś już o rower, pozostało Ci jedynie zaplanowanie trasy i można ruszać w drogę! Co zabrać na wycieczkę rowerową? W zależności od tego, jak długą planujesz wycieczkę, będzie zależeć Twoja lista rzeczy do zabrania ze sobą. Oczywiście na krótkie, jednodniowe wycieczki rowerowe, nie potrzebujemy wielu rzeczy. Sprawa komplikuje się jednak, jeśli planujemy dłuższą wyprawę. Na wycieczkę rowerową warto ze sobą zabrać: wodę

czapkę z daszkiem lub zwykłą

rękawiczki na rower

uchwyt na telefon do roweru

kask

okulary

Oczywiście lista rzeczy na rower będzie zależeć od indywidualnych preferencji. Podstawą będzie wygodny strój sportowy oraz buty. Bardzo wygodną opcją są specjalne majtki, spodenki lub legginsy na rower, które są bardzo miękkie, dzięki czemu możemy uniknąć obtarć i większego bólu. Czapka z daszkiem świetnie sprawdzi się w słoneczny dzień, natomiast zwykła w chłodniejsze dni. Rękawiczki rowerowe zapobiegną obtarciom rąk, a okulary będą chronić Twoje oczy nie tylko przed promieniami słonecznymi ale również przed owadami. Uchwyt na telefon będzie przydatny, jeśli chcesz swoją trasę śledzić w aplikacji. Kask jest istotny dla Twojego bezpieczeństwa. Inne przydatne akcesoria: uchwyt na bidon oraz bidon na wodę, nóżka do roweru, zapięcie do roweru, plecak lub saszetka, a także oświetlenie. Jeśli wybierasz się na dłuższą wycieczkę lista będzie znacznie dłuższa. Musisz pomyśleć, choćby o ubraniach na zmianę czy podstawowych narzędziach, które będą przydatne, jeśli rower ulegnie małej usterce (np. łyżki do opon cyz dętka zapasowa).

