Rowerem w woj. podlaskim. Gdzie na weekend 28 - 29 sierpnia? Pomysły na jednodniową wyprawę

Rozglądasz się za pomysłem na trasę rowerową w woj. podlaskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 28 - 29 sierpnia wybraliśmy 10 ciekawych propozycji. Są różne pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. podlaskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. podlaskim proponujemy na weekend 28 - 29 sierpnia.

Wycieczki rowerowe w woj. podlaskim We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. podlaskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 28 sierpnia w woj. podlaskim ma być 18°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 29 sierpnia w woj. podlaskim ma być od 18°C do 19°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 80%. 🚲 Trasa rowerowa: Polska NE Początek trasy: Kolno

Stopień trudności: 1

Dystans: 733,73 km

Czas trwania wyprawy: 152 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 159 m

Suma podjazdów: 1 986 m

Suma zjazdów: 1 898 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Maciejkicior87 Trasa głównie poprowadzona jest drogami szutrowymi. Od Serocka, wzdłuż wałów Narwi, po gruntowych i dobrze utwardzonych drogach, docieram do Pułtuska. Następnie, przez Ostrołękę do Łomży. Tam zwiedzam fort I Twierdzy Łomża. Po ochłodzeniu się w podziemiach fortowych, kieruję się w stronę Biebrzańskiego Parku Narodowego. Od miejscowości Czantoria, poruszam się międzynarodowym szlakiem Europy Wschodniej- Euro Velo 11(R11). Zwanym" Bestią Wschodu". Za Kanałem Augustowskim, szlak ten łączy się ze szlakiem Green Velo, którym docieram do Augustowa. Zawracam i kieruje się w stronę jeziora Rajgrodzkiego. Kolejnymi jeziorami, mijanymi na trasie są:

Krzywe, Stackie, Selmęt Wielki, Regielskie, Ełckie, Szarek,

Karbowskie, Zdedy, Roś( Pisz). Przez Pisz i Puszczę Piską nad

jezioro Brzozolasek,, Wiartel, Linówko, Nidzkie( Karwica), Mokre,

Uplik, Kierwik, Spychowskie, Świętajno, Piasutno, Sasek Wielki,

Gromskie, Leleskie, Kalwa(Pasym), Kośno, Łańskie, Ustrych,

Dłużek, Pluszne.

Za Olsztynkiem, kieruję się w stronę pól Grunwaldu. A następnie, pod zamek w Nidzicy. Moja wiosenna przygoda, kończy się w Działdowie. Skąd "Pociągiem Słonecznym" wracam do Warszawy

🚲 Trasa rowerowa: Rezerwat Budzisk Początek trasy: Wasilków

Stopień trudności: 1

Dystans: 42,15 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 75 m

Suma podjazdów: 730 m

Suma zjazdów: 735 m Trasę dla rowerzystów poleca RoweremPoPodlasiu Warto choć raz wybrać się do tego rezerwatu. Polecam, jest w zasięgu nawet piechura, blisko Czarnej Białostockiej, do której można dojechać PKP czy busikiem. Stamtąd jest około 6 km do rezerwatu i można buszować po rezerwacie.

🚲 Trasa rowerowa: Białystok- Narwiański PN- Łochów Początek trasy: Sokółka

Stopień trudności: 2

Dystans: 204 km

Czas trwania wyprawy: 32 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podjazdów: 774 m

Suma zjazdów: 828 m Trasę dla rowerzystów poleca Maciejkicior87 Trasa do Szepietowa prowadzi głównie drogami asfaltowymi. Bardzo mało jest odcinków gruntowych a jak są, to dobrze ubite i równe. Natomiast na odcinku od Szepietowa do Łochowa, połowa trasy prowadzi drogami gruntowymi a raczej dojazdowymi do pól. Jest dużo kolein i dołów.

